Zima sa ešte nechystá odísť. Hory hlásia najlepšie podmienky tejto sezóny

Február sa preklopil do svojej druhej polovice a na Slovensku pokračuje obdobie jarných prázdnin. Kým mestá sa v týchto dňoch topia v sivom počasí – nízka oblačnosť, opakujúce sa hmly a teploty len mierne nad nulou – situácia vo vyšších nadmorských výškach vyzerá podstatne zimnejšie. Hory si držia nižšie teploty, mnohé lyžiarske strediská sú otvorené a podmienky sú v tomto období často stabilnejšie než v prvej polovici zimy.
Ako prebiehajú jarné prázdniny na Slovensku?
Na Slovensku sú jarné prázdniny tradične rozdelené podľa krajov do troch týždňov. V roku 2026 vyzerá rozdelenie takto:
- 17. – 21. február 2026: Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj
- 24. – 28. február 2026: Prešovský a Košický kraj
- 3. – 7. marec 2026: Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj
Vďaka tomuto systému sa návštevnosť na horách rozkladá rovnomerne a strediská sa nepreplnia tak výrazne, ako by sa mohlo stať pri jednotnom termíne.
Nížiny sú šedivé, hory stále zimné
V mestách sa február často nesie v znamení miernych teplôt, mrholenia a miestami aj dažďa. Typické je pochmúrne ráno a popoludňajšia oblačnosť, čo nepripomína zimnú idylu ani deťom na prázdninách.
Úplne iný obraz však ponúkajú slovenské pohoria:
- Vysoké Tatry si v druhej polovici februára zvyčajne udržujú najstabilnejšie zimné podmienky.
- Nízke Tatry, najmä strediská v oblasti Chopku, dokážu vďaka nadmorskej výške a zasnežovacím systémom fungovať aj pri miernom oteplení.
- Veľká Fatra, Malá Fatra a Orava často ťažia z nižších teplôt a technického snehu, ktorý vydrží celý deň.
- Kysuce a Javorníky ponúkajú rodinné lyžovačky, kde podmienky závisia najmä od priebehu počasia v danom týždni.
Faktom je, že druhá polovica zimy býva na Slovensku z pohľadu lyžovania často veľmi dobrá, pretože teploty sú stabilnejšie a výkyvy počasia menej extrémne ako v decembri.
Kam najčastejšie mieria Slovenské rodiny
Obľúbené destinácie sa z roka na rok nemenia výrazne, pretože infraštruktúra aj dostupnosť sú dlhodobo stabilné:
- Bratislava a západ Slovenska – najčastejšie vyrážajú do Nízkych Tatier (Chopok – sever/juh), prípadne do Malej Fatry (Vrátna).
- Stredné Slovensko – preferuje Donovaly, Martinské hole alebo Šturec.
- Východné regióny – smerujú najmä do Vysokých Tatier, Tatranskej Lomnice, Štrbského Plesa či na Plejsy.
- Orava, Kysuce a sever Slovenska – tradičné rodinné strediská ako Oravská Lesná, Kubínska hoľa či Snowparadise Veľká Rača.
Výber pritom vo veľkej miere ovplyvňujú dostupnosť, ceny, množstvo technického snehu a to, či rodiny hľadajú veľký rezort alebo menší rodinný areál.
Zimná sezóna nekončí – potrvá minimálne do marca
Jarné prázdniny sa na Slovensku končia až začiatkom marca, a preto zostanú hory živé ešte niekoľko týždňov. Prevádzka stredísk závisí od počasia, no vďaka zasnežovacím systémom dokáže väčšina areálov udržať zjazdovky v prevádzke aj v čase, keď v nížinách už začína jarné oteplenie.
Aktuálny vývoj počasia ukazuje, že zima sa zatiaľ nevzdáva – a hoci je v nížinách skôr sychravé obdobie, slovenské hory stále ponúkajú plnohodnotnú zimnú atmosféru pre lyžiarov, rodiny aj tých, ktorí chcú na chvíľu uniknúť zo šedivého mestského rytmu.