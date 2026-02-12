Zima sa ešte nechystá odísť. Hory hlásia najlepšie podmienky tejto sezóny

lyžovačka
lyžovačka Foto: www.shutterstock.com

Február sa preklopil do svojej druhej polovice a na Slovensku pokračuje obdobie jarných prázdnin. Kým mestá sa v týchto dňoch topia v sivom počasí – nízka oblačnosť, opakujúce sa hmly a teploty len mierne nad nulou – situácia vo vyšších nadmorských výškach vyzerá podstatne zimnejšie. Hory si držia nižšie teploty, mnohé lyžiarske strediská sú otvorené a podmienky sú v tomto období často stabilnejšie než v prvej polovici zimy.

Ako prebiehajú jarné prázdniny na Slovensku?

Na Slovensku sú jarné prázdniny tradične rozdelené podľa krajov do troch týždňov. V roku 2026 vyzerá rozdelenie takto:

  • 17. – 21. február 2026: Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj
  • 24. – 28. február 2026: Prešovský a Košický kraj
  • 3. – 7. marec 2026: Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj

Vďaka tomuto systému sa návštevnosť na horách rozkladá rovnomerne a strediská sa nepreplnia tak výrazne, ako by sa mohlo stať pri jednotnom termíne.

Nížiny sú šedivé, hory stále zimné

V mestách sa február často nesie v znamení miernych teplôt, mrholenia a miestami aj dažďa. Typické je pochmúrne ráno a popoludňajšia oblačnosť, čo nepripomína zimnú idylu ani deťom na prázdninách.

Úplne iný obraz však ponúkajú slovenské pohoria:

  • Vysoké Tatry si v druhej polovici februára zvyčajne udržujú najstabilnejšie zimné podmienky.
  • Nízke Tatry, najmä strediská v oblasti Chopku, dokážu vďaka nadmorskej výške a zasnežovacím systémom fungovať aj pri miernom oteplení.
  • Veľká Fatra, Malá Fatra a Orava často ťažia z nižších teplôt a technického snehu, ktorý vydrží celý deň.
  • Kysuce a Javorníky ponúkajú rodinné lyžovačky, kde podmienky závisia najmä od priebehu počasia v danom týždni.

Faktom je, že druhá polovica zimy býva na Slovensku z pohľadu lyžovania často veľmi dobrá, pretože teploty sú stabilnejšie a výkyvy počasia menej extrémne ako v decembri.

Kam najčastejšie mieria Slovenské rodiny

Obľúbené destinácie sa z roka na rok nemenia výrazne, pretože infraštruktúra aj dostupnosť sú dlhodobo stabilné:

  • Bratislava a západ Slovenska – najčastejšie vyrážajú do Nízkych Tatier (Chopok – sever/juh), prípadne do Malej Fatry (Vrátna).
  • Stredné Slovensko – preferuje Donovaly, Martinské hole alebo Šturec.
  • Východné regióny – smerujú najmä do Vysokých Tatier, Tatranskej Lomnice, Štrbského Plesa či na Plejsy.
  • Orava, Kysuce a sever Slovenska – tradičné rodinné strediská ako Oravská Lesná, Kubínska hoľa či Snowparadise Veľká Rača.

Výber pritom vo veľkej miere ovplyvňujú dostupnosť, ceny, množstvo technického snehu a to, či rodiny hľadajú veľký rezort alebo menší rodinný areál.

Zimná sezóna nekončí – potrvá minimálne do marca

Jarné prázdniny sa na Slovensku končia až začiatkom marca, a preto zostanú hory živé ešte niekoľko týždňov. Prevádzka stredísk závisí od počasia, no vďaka zasnežovacím systémom dokáže väčšina areálov udržať zjazdovky v prevádzke aj v čase, keď v nížinách už začína jarné oteplenie.

Aktuálny vývoj počasia ukazuje, že zima sa zatiaľ nevzdáva – a hoci je v nížinách skôr sychravé obdobie, slovenské hory stále ponúkajú plnohodnotnú zimnú atmosféru pre lyžiarov, rodiny aj tých, ktorí chcú na chvíľu uniknúť zo šedivého mestského rytmu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať