Zima sa blíži. Ako bezpečne ochrániť stavebný materiál pred vlhkosťou a mrazom

Chladné obdobie je pre stavebné materiály náročné. Mráz, vysoká vzdušná vlhkosť a rýchle zmeny teploty výrazne ovplyvňujú ich kvalitu a životnosť. Ak sa materiál počas zimy nesprávne uskladní, môže sa poškodiť natoľko, že ho na jar už nebude možné bezpečne použiť. Preto je dôležité dodržať pravidlá, ktoré odporúčajú odborníci aj samotní výrobcovia.
Video: Ako pripraviť stavbu na zimu
Sucho, odvetranie a ochrana pred premrznutím – tri základné piliere správneho skladovania
Väčšina stavebných materiálov je citlivá na vlhkosť. Tá môže preniknúť do obalu, balíkov aj do samotnej hmoty. Keď voda následne zamrzne, zväčší svoj objem a poškodí štruktúru materiálu.
Preto platia tieto univerzálne zásady:
- materiál má byť vždy uložený na suchom mieste
- musí byť oddelený od zeme (ideálne paletami alebo roštom)
- má byť prikrytý, ale nie hermeticky, aby pod plachtou nevznikala kondenzácia
- nemal by byť vystavený dlhodobému mrazu, ak ide o produkty, ktorým nízke teploty škodia
Aj jednoduchý prístrešok alebo kvalitná plachta dokážu zabrániť tomu, aby sa voda dostala tam, kde nemá.
Skladovanie tehál, malty a suchých stavebných zmesí
Tehly a tvárnice patria medzi najodolnejšie materiály, ale aj ony dokážu nasať vodu. Keď táto voda v zime zamrzne, môže narušiť povrch alebo spôsobiť drobné trhliny.
Preto sa odporúča:
- ponechať tehly čo najdlhšie v pôvodnom balení od výrobcu
- otvorené balíky zakrývať len zhora, aby vzduch mohol cirkulovať
Najcitlivejšie sú však suché zmesi – cement, omietky, malty či lepidlá. Ich obaly nie sú určené na kontakt s vlhkosťou. Ak navlhnú, zmes sa môže spojiť do hrúd a stratí svoje vlastnosti.
Preto ich treba:
- skladovať výlučne v suchu
- chrániť pred dažďom, snehom i vlhkým vzduchom
- nenechávať ich v zime v nadmerných zásobách – skladovať len množstvo, ktoré sa skutočne spotrebuje
Farby, laky a chemické produkty: prečo mráz škodí
Väčšina farieb a lakov je určená na skladovanie pri teplotách nad bodom mrazu. Výrobcovia často uvádzajú minimálnu odporúčanú teplotu skladovania, ktorá sa najčastejšie pohybuje medzi 5 °C a 10 °C.
Ak tieto produkty zamrznú:
- zmení sa ich konzistencia
- môžu sa oddeliť pigmenty a spojivá
- po rozmrazení už nemusia byť použiteľné
Z tohto dôvodu sa odporúča skladovať farby a laky v miestnostiach, ktoré sú aspoň temperované – teda nie v garáži či pivnici, kde teploty v zime často klesajú pod nulu.
Drevo a kov: ako prežiť zimu bez deformácií a hrdze
Drevo:
- má byť nad zemou, ideálne na rošte
- musí byť chránené pred dažďom a snehom
- nesmie byť úplne uzavreté v igelite – hrozí zaparení a následné skrútenie, plesne alebo znehodnotenie
Kovové diely a náradie:
- patria na suché miesto
- pred dlhším uskladnením je vhodné naniesť tenkú vrstvu oleja alebo konzervačného prostriedku, ktorá znižuje riziko korózie
Prečo sa oplatí venovať skladovaniu zvýšenú pozornosť?
Stavebné materiály predstavujú vysokú investíciu. Ich poškodenie kvôli nesprávnemu zimnému uskladneniu môže znamenať stovky až tisíce eur navyše. Navyše, materiál, ktorý prešiel cyklami premŕzania alebo navlhnutím, môže byť na jar nepoužiteľný alebo dokonca nebezpečný.
Správne skladovanie teda:
- šetrí peniaze
- predchádza zbytočnému plytvaniu
- umožňuje pokračovať v stavbe bez zdržiavania hneď po oteplení