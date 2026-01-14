Zima na cestách. Chyby, ktoré môžu stáť peniaze, auto aj nervy

Zimná premávka dokáže preveriť aj skúsených vodičov. Sneh, poľadovica, mráz či husté sneženie menia cesty na nevyspytateľné miesto, kde sa chyby veľmi rýchlo trestajú. Mnohí vodiči však zbytočne riskujú – či už tým, že zanedbajú prípravu auta, podcenia zákonné povinnosti alebo preceňujú svoje schopnosti. Nasledujúci prehľad upozorňuje na najčastejšie zimné prehrešky na slovenských cestách.
BESIP vo svojich videách rovnako upozorňuje na základné chyby, ktoré robia vodiči pri jazde na snehu.
Video – Jízda v zimě: rady a tipy:
1. Zimné pneumatiky: čo na Slovensku naozaj platí
Na rozdiel od niektorých susedných krajín Slovensko nemá pevne stanovené obdobie, počas ktorého sú zimné pneumatiky povinné. Zákon hovorí jasne:
➡️ Zimné pneumatiky musíte mať vtedy, keď sa na vozovke nachádza súvislá vrstva snehu, ľadu alebo námrazy.
Inými slovami – ak je zima len „kalendárovo“, ale cesty sú suché a teploty nad nulou, používanie zimných pneumatík nie je povinné. V praxi sa však odporúča prezuť už v októbri alebo novembri, pretože počasie sa môže kedykoľvek zmeniť.
Minimálna hĺbka dezénu zimných pneumatík je 3 mm.
Pokuty za jazdu na nevhodných pneumatikách sa bežne pohybujú v desiatkach eur, no ak vodič spôsobí nehodu kvôli nevhodným pneumatikám, môže poistenie krátiť plnenie alebo ho odmietnuť.
2. Zasnežené auto a zľadovatené sklá: najčastejší zimný prehrešok Slovákov
Zákon ukladá vodičovi povinnosť pred jazdou odstrániť sneh a ľad zo všetkých skiel, kapoty, strechy aj zadnej časti vozidla. Sneh padajúci zo strechy auta môže spôsobiť vážne nehody – a polícia to môže posúdiť ako ohrozovanie cestnej premávky.
Pokuty za neodstránený sneh, ľad alebo zakrytú ŠPZ sa môžu vyšplhať približne do 100 eur.
Rovnako platí, že:
- čelné sklo musí byť čisté, bez námrazy
- bočné a zadné sklá nesmú brániť výhľadu
- evidenčné číslo musí byť čitateľné
V praxi policajti riešia tento priestupok najmä v ranných hodinách, keď mnoho vodičov iba „preškriabe“ malé okienko v ľade a dúfa, že to bude stačiť.
3. Mrazivé chyby, ktoré ničia techniku auta
Zima odhaľuje slabé miesta vozidla. Najčastejšie chyby, ktoré spôsobujú škody:
❄️ Škrabanie skiel pri bežiacom motore
Slovenský zákon zakazuje zbytočné nechávanie motora v chode.
➡️ Pri odmrazovaní skiel však nejde o porušenie zákona, pretože ide o zabezpečenie funkcie vozidla – vodič musí mať zabezpečený výhľad.
❄️ Používanie kartónu alebo textílie na zakrytie skla
Takýto materiál nasiakne vlhkosťou a cez noc primrzne.
Ráno sa odlepí aj s kúskami gumičiek stieračov alebo poškodí čelné sklo.
❄️ Letná zmes v ostrekovačoch
V zime môže zamrznúť a následne poškodiť:
- čerpadlo
- hadičky
- trysky ostrekovačov
❄️ Primrznuté stierače
Zapnutie stieračov, ktoré sú prilepené k sklu, môže spôsobiť spálenie motorčeka alebo ohnutie ramien stieračov.
❄️ Riedenie chladiacej kvapaliny vodou
Toto patrí medzi najnebezpečnejšie chyby.
Ak chladiaca kvapalina zamrzne, môže poškodiť:
- chladič
- hadice
- dokonca aj blok motora
Opravy takýchto škôd sa rátajú na stovky až tisíce eur.
4. Zimný štýl jazdy: fyzika platí pre každého
V zimných podmienkach sa predlžuje brzdná dráha a pneumatiky majú výrazne nižšiu priľnavosť. Najčastejšie chyby vodičov sú:
- jazda príliš rýchlo na zasneženej vozovke
- malý odstup medzi autami
- prudké brzdenie alebo akcelerácia
- nesprávna reakcia pri šmyku
Správna technika jazdy v zime spočíva v jemnej práci s volantom, brzdou a plynom. Slovenské autoškoly aj polygóny ponúkajú školy šmyku, kde si vodiči môžu bezpečne vyskúšať krízové situácie.
5. Poistenie: finančná záchrana v kritických situáciách
Ani opatrná jazda neznamená, že sa nemôže niečo stať. Padajúci ľad zo strechy budovy, spadnuté konáre zo stromov či šmyk iného vozidla môžu poškodiť aj správne pripravené auto.
Na Slovensku platí:
Povinné zmluvné poistenie (PZP)
Kryje škody spôsobené iným osobám. Je povinné zo zákona.
Havarijné poistenie
Chráni vaše vlastné auto, aj keď škodu spôsobíte vy.
Najmä pri novších vozidlách je výrazne odporúčané – zimné škody bývajú najčastejšie.
Dôležité je sledovať:
- výšku spoluúčasti
- poistné limity
- riziká, ktoré sú naozaj kryté
Zimná jazda si vyžaduje viac trpezlivosti, lepšiu technickú prípravu auta a dôsledné dodržiavanie pravidiel. Väčšina zimných nehôd na Slovensku vzniká najmä preto, že vodiči podcenia cestu alebo zle odhadnú schopnosti svojho auta. Správne pneumatiky, vyčistené sklá, kvalitná zimná zmes a rozumný štýl jazdy však dokážu výrazne znížiť riziko problémov.