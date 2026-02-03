Zima je najlepší čas na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. Na jar sa môžete nakaziť už za pár minút

Keď príroda počas zimy utíchne a kliešte zostávajú neaktívne, pre ľudí nastáva obdobie, ktoré je z hľadiska prevencie najpraktickejšie. Kliešťová encefalitída patrí medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia prenášané kliešťami v Európe. Aj keď toto ochorenie nepatrí medzi najčastejšie infekcie, jeho následky bývajú vážne a často dlhodobé.
Zásadná informácia, na ktorú sa mnoho ľudí spolieha nesprávne, je fakt, že pri kliešťovej encefalitíde nestačí kliešťa rýchlo odstrániť. Vírus je prítomný v slinách kliešťa a môže sa do tela dostať už krátko po prisatí.
Prečo zimné mesiace predstavujú najlepšiu chvíľu na očkovanie?
Človek sa môže dať zaočkovať celoročne, no práve zima je ideálnym obdobím na podanie prvej dávky. Imunitnému systému trvá určitý čas, kým si vybuduje ochranu, a preto je vhodné mať očkovaciu schému rozbehnutú ešte pred začiatkom jarných teplôt.
Jar a začiatok leta sú čas, keď sa kliešte stávajú najaktívnejšími. V oblastiach, aké sú Slovensko a Česko, patrí činnosť kliešťov dlhodobo k najvyšším v Európe a výskyt kliešťovej encefalitídy je tu každoročne nadpriemerný.
Ako prebieha nákaza a čo je vedecky potvrdené?
- Vírus kliešťovej encefalitídy (TBEV) sa pri prisatí môže preniesť už v priebehu niekoľkých minút.
- Inkubačný čas ochorenia je zvyčajne 7 až 14 dní.
- Choroba má často dvojfázový priebeh, čo potvrdzujú epidemiologické a klinické pozorovania.
1. fáza – príznaky podobné chrípke
Táto fáza zvyčajne trvá niekoľko dní. Objaviť sa môžu:
- zvýšená teplota
- pocit vyčerpania
- bolesti hlavy
- bolesti svalov a kĺbov
Niektorí pacienti v tejto chvíli nadobudnú pocit, že choroba odznieva.
2. fáza – postihnutie centrálneho nervového systému
Približne tretina pacientov prejde do neurologickej fázy, ktorá môže zahŕňať:
- vysoké horúčky
- silné bolesti hlavy
- závraty
- poruchy vedomia, dezorientáciu
- zápal mozgu alebo mozgových blán (encefalitída/meningitída)
V tejto fáze je hospitalizácia obvyklá.
Liečba
Z odborného hľadiska je zásadné vedieť, že:
- neexistuje žiadna špecifická antivirotická liečba proti TBEV
- liečba spočíva len v podpore organizmu a tlmení príznakov
Dlhodobé následky sú potvrdené u časti pacientov
Mnoho dospelých sa po ochorení zotavuje týždne až mesiace. Odborné lekárske správy opisujú:
- problémy s pamäťou a sústredením
- poruchy spánku
- trvalé oslabenie niektorých nervov
- bolesti hlavy
- poruchy rovnováhy
- niekedy aj pretrvávajúce zmeny sluchu
V menšom, no zaznamenanom počte prípadov môže dôjsť aj k trvalej invalidite alebo úmrtiu. TBEV je vírus, ktorý má potenciál spôsobiť závažný zápal mozgu – toto je dobre zdokumentovaný fakt.
Očkovanie ako jediná účinná ochrana
Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde je už desaťročia považované za najspoľahlivejšiu formu prevencie. Štúdie preukázali vysokú účinnosť vakcín a dlhodobú ochranu pri dodržiavaní preočkovacej schémy.
Očkovacia schéma
- základné očkovanie pozostáva z troch dávok
- následné preočkovanie sa odporúča každé 3 až 5 rokov – podľa veku a odporúčaní výrobcu
Preočkovanosť v Európe
- V Rakúsko patrí preočkovanosť obyvateľstva medzi najvyššie na svete a výskyt ochorenia tam vďaka očkovaniu výrazne klesol.
- V krajinách ako Slovensko a Česko je zaočkovanosť stále nízka, čo sa odráža v počtoch prípadov.
Štatistiky potvrdené epidemiologickými úradmi
V posledných rokoch sa v Česku aj na Slovensku dlhodobo držia stovky hlásených prípadov ročne. Počty medziročne mierne kolíšu, no k výraznému dlhodobému poklesu nedochádza, čo jasne naznačuje pretrvávajúce riziko.
Dôležité upozornenie pre verejnosť
- Očkovanie chráni iba proti kliešťovej encefalitíde
- nechráni pred lymskou boreliózou ani inými kliešťami prenášanými infekciami
Preto je stále potrebné nosiť dlhé oblečenie, používať repelenty, kontrolovať telo po návrate z prírody a bezpečne odstraňovať kliešte.
Zima je obdobie, keď môžeme myslieť preventívne a bez časového stresu. Kým kliešte neútočia, telo má dostatok priestoru na vytvorenie imunity. A vzhľadom na to, že kliešťová encefalitída môže mať ťažký priebeh a neexistuje proti nej cielená liečba, očkovanie ostáva najistejšou formou ochrany.