Zima doma bez farieb? Týchto 6 izbových rastlín rozkvitne práve vtedy, keď je vonku pochmúrne

Cyklamén
Cyklamén Foto: www.shutterstock.com

Zima nemusí byť len o sivých dňoch a prázdnom parapete. Niektoré izbové rastliny skutočne dokážu vytvárať kvety aj počas najchladnejších mesiacov. Dôležité však je, aby mali vhodné svetelné podmienky, primeranú teplotu a správny režim zálievky. Tu je šesť druhov, ktoré reálne môžu kvitnúť v zime – nie automaticky, ale pri dobrej starostlivosti spoľahlivo potešia farebnými kvetmi.

1. Cyklamén (Cyclamen persicum)

Cyklamén je jednou z najtypickejších zimne kvitnúcich izbových rastlín. Vďaka chladnejším teplotám (ideálne 10–15 °C) a dostatku svetla dokáže bohato kvitnúť od jesene až do jari.
Kvety môžu byť biele, ružové či bordové a listy majú charakteristický mramorovaný vzor.

Pravda o starostlivosti:

  • nezalieva sa na listy ani do stredu hľuzy, ale buď zospodu, alebo po okraji črepníka
  • potrebuje chlad – v teple rýchlo chradne
  • po odkvitnutí má obdobie pokoja, kedy je normálne, že listy zoschnú

Pri správnom zimovaní dokáže kvitnúť každý rok.

2. Lopatkovec (Spathiphyllum)

Lopatkovec dokáže kvitnúť celoročne, no či bude kvitnúť aj v zime, závisí najmä od svetla. V tmavších bytoch môže kvitnutie prestať, no samotná rastlina zostáva dekoratívna.

Fakty:

  • potrebuje rozptýlené svetlo, nie priame slnko
  • zle znáša chlad a prievan, optimálna teplota je 20–24 °C
  • substrát má byť mierne vlhký, nie premokrený
  • biela „kvetina“, ktorú vnímame ako kvet, je v skutočnosti upravený list – skutočný kvet je malý valček v strede

Nie je to zimná rastlina v pravom slova zmysle, ale kvitnúť v zime môže.

3. Africká fialka (Saintpaulia)

Africká fialka patrí medzi rastliny, ktoré pri dobrej starostlivosti môžu kvitnúť takmer nepretržite, vrátane zimy.

Pravdivé informácie:

  • neznáša studený vzduch od okien
  • listy sa nikdy nerosia – kvapky spôsobujú škvrny
  • potrebuje svetlé miesto, ale nie priame slnko
  • ideálna teplota je 18–24 °C

Aby kvitla aj v zime, musí mať naozaj dostatok svetla; v tmavších bytoch pomáha doplnkové LED osvetlenie.

4. Orchidea (najmä Phalaenopsis)

Najčastejšie pestovaná orchidea – Phalaenopsis – môže kvitnúť pokojne aj v zime, keďže doma má stabilnú teplotu. V prírode rastie v tropických oblastiach, takže teplo jej neprekáža.

Reálne zásady pestovania:

  • potrebuje jasné, rozptýlené svetlo
  • polieva sa podľa farby koreňov (strieborné = suché, zelené = vlhké)
  • substrát musí byť vzdušný – klasická zemina spôsobí zahnívanie
  • teplota nepadá pod 18 °C

V zime kvitne často práve preto, že ju neobmedzujú sezónne zmeny ako vonkajšie rastliny.

5. Madagaskarský jazmín (Stephanotis floribunda)

Tento druh môže kvitnúť aj v zime, no je to náročnejšia rastlina a neplatí to „automaticky“. Potrebuje veľmi stabilné prostredie:

Presné podmienky:

  • svetlé miesto bez priameho slnka
  • mierne chladnejšia miestnosť okolo 16–20 °C
  • vyššia vzdušná vlhkosť
  • pravidelná, ale opatrná zálievka

Ak mu podmienky nesedia, kvitnutie úplne vynechá. V správnom prostredí však vie vytvoriť krásne biele voňavé kvety aj v zimnom období.

6. Rýchlené cibuľoviny (narcisy, krokusy, modrice)

Tu už nejde o klasické izbové rastliny, ale o cibuľoviny, ktoré sú umelo navodené, aby zakvitli skôr než v prírode. Nazýva sa to „rýchlenie“.

Fakty:

  • cibule musia najprv prejsť chladovou fázou (zvyčajne 6–10 týždňov pri teplotách okolo 5 °C)
  • až potom sa presunú do tepla, kde začnú rásť a kvitnúť už v januári či februári
  • je nutná dobrá drenáž a mierna zálievka

Kvitnú len raz – po odkvitnutí ich možno vysadiť von, ale ďalší rok v črepníku bez prípravy už nekvitnú.

Zhrnutie: Sú tieto rastliny schopné kvitnúť v zime?

Áno, cyklámen, africká fialka a orchidea bežne kvitnú v zime, ak majú vhodné podmienky.
Lopatkovec a madagaskarský jazmín môžu kvitnúť v zime, ale nie je to zaručené pri nedostatku svetla.
Rýchlené cibuľoviny kvitnú v zime vďaka špeciálnemu postupu, nie prirodzene.

Každá z uvedených rastlín dokáže kvitnúť v zimnom období, no pravdivá podmienka je vždy tá istá: dostatok svetla, primeraná teplota a správna starostlivosť.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať