Žiadne handričky ani drahé čistiace utierky. Vyskúšajte nový trik, vďaka ktorému budú vaše okuliare opäť ako nové

Všetci, ktorí pravidelne nosíte okuliare, určite dobre poznáte problém so špinavými sklami. Znečistené okuliare nie sú len nepríjemnosťou pre oči, ale môžu spôsobiť aj bolesti hlavy, únavu zraku a zhoršovať celkový komfort pri každodenných aktivitách. Zrejme ste už skúšali rôzne špeciálne spreje, handričky z mikrovlákna alebo jednorazové čistiace utierky. Tieto produkty však často nebývajú lacné, môžu byť náročné na zohnanie a navyše ich musíte pravidelne dopĺňať. Našťastie existuje jednoduchší, lacnejší a rovnako účinný spôsob, ako udržať vaše okuliare v perfektnom stave – obyčajný prípravok na riad.

Áno, správne čítate! Bežný prostriedok na riad, ktorý určite máte doma, dokáže vaše okuliare zbaviť mastnoty, škvŕn, odtlačkov prstov a dokonca aj usadeného prachu. Jeho veľkou výhodou je, že je šetrný k povrchovej úprave okuliarových šošoviek, či už sú vyrobené zo skla alebo plastu, a pritom je neuveriteľne účinný. Stačí dodržať jednoduchý postup, ktorý vám zaberie iba pár minút a výsledok vás zaručene prekvapí. Vaše okuliare budú čisté, lesklé a opäť ako nové.

Ako správne vyčistiť okuliare: krok za krokom

1. Umyte si ruky – prvý a dôležitý krok

Možno si poviete, že ide o banalitu, no čisté ruky sú základom čistých okuliarov. Predtým, než sa pustíte do čistenia okuliarov, umyte si ruky teplou vodou s klasickým mydlom, ideálne bez hydratačných prísad alebo rôznych zmäkčovadiel, ktoré by mohli zanechať stopy mastnoty. Po dôkladnom opláchnutí si ruky osušte utierkou, ktorá nezanecháva žiadne vlákna či chĺpky.

2. Opláchnite okuliare pod tečúcou vodou

Ďalším krokom je opláchnutie okuliarov vlažnou vodou. Vyvarujte sa použitiu príliš horúcej vody, pretože vysoká teplota môže poškodiť ochranné vrstvy na šošovkách a dokonca spôsobiť deformáciu rámu. Vlažná voda jemne, no dôkladne odstráni hrubé nečistoty a prach zo šošoviek aj rámov.

Upozornenie:Nikdy nepoužívajte na okuliare suché utierky, ktoré sú zaprášené alebo znečistené. Mohli by ste tak sklá veľmi ľahko poškriabať.

3. Naneste malé množstvo čistiaceho prípravku na riad

Keď máte okuliare dobre opláchnuté, naneste na každú šošovku jednu kvapku klasického prípravku na riad. Jemne a rovnomerne ho rozotrite po celých sklách aj po ráme, pričom nezabúdajte najmä na oblasti, ktoré sú v kontakte s vašou pokožkou. Sú to napríklad nosné opierky a konce rámov, ktoré sa dotýkajú uší. V týchto miestach sa najviac hromadí mastnota a pot.

Ak by ste náhodou prípravok na riad práve nemali k dispozícii, použiť môžete aj špeciálny čistič určený na okuliare, ktorý nepoškodzuje povrchovú úpravu.

4. Dôkladne opláchnite a osušte

Keď ste dôkladne rozotreli prípravok na riad po šošovkách a rámoch, opláchnite okuliare opäť pod tečúcou vlažnou vodou. Dbajte na to, aby ste odstránili všetky zvyšky čistiaceho prípravku, pretože tie by mohli na šošovkách zanechať škvrny.

Na osušenie použite čistú, mäkkú utierku z mikrovlákna, ktorá zaručí, že na šošovkách neostanú žiadne šmuhy, ani jemné škrabance.

Ako okuliare rozhodne nečistiť?

Aj keď sa zdá, že každá metóda čistenia je lepšia než žiadna, existujú postupy, ktorým by ste sa mali vyhýbať za každú cenu:

Suché utieranie:

Suchá utierka môže obsahovať jemné zrniečka prachu, ktoré sklá poškriabu.

Suchá utierka môže obsahovať jemné zrniečka prachu, ktoré sklá poškriabu. Agresívne chemikálie:

Vyhýbajte sa čističom na okná, alkoholu alebo iným silným chemikáliám. Tie môžu nenávratne poškodiť ochranné vrstvy na šošovkách alebo spôsobiť deformáciu rámu.

Vyhýbajte sa čističom na okná, alkoholu alebo iným silným chemikáliám. Tie môžu nenávratne poškodiť ochranné vrstvy na šošovkách alebo spôsobiť deformáciu rámu. Horúca voda:

Vysoká teplota spôsobuje znehodnotenie povrchových úprav šošoviek a deformácie plastových rámov.

Záverečná rada

Čisté okuliare nie sú len otázkou estetiky, ale predovšetkým zdravia a komfortu vašich očí. Metóda s prípravkom na riad vám umožní rýchle, jednoduché a bezpečné čistenie, ktoré zvládnete aj bez drahých a špeciálnych prostriedkov. Ak budete o svoje okuliare pravidelne a správne starať, vydržia vám v perfektnom stave dlhé roky a váš zrak sa vám určite odvďačí.

Starajte sa o svoje okuliare pravidelne a výsledky vás budú tešiť každý deň!