Žiadne diamanty ani zlato. Kráľovská rodina má na Vianoce tradíciu, ktorá šokuje aj fanúšikov monarchie

Hoci by sa mohlo zdať, že britská kráľovská rodina si počas sviatkov obdarúva drahými šperkmi, dizajnérskymi kúskami či umeleckými dielami, opak je pravdou. Vianoce u Windsorov sa nesú v duchu tradície, ktorá prekvapí svojou jednoduchosťou a humorom. Najdôležitejším pravidlom darčekovania je – čím vtipnejší a originálnejší darček, tým lepšie.
Sviatky na panstve Sandringham
Každoročne sa členovia kráľovskej rodiny stretávajú na vidieckom sídle Sandringham House v Norfolku, kde spoločne trávia Vianoce. Táto tradícia má dlhoročné korene a siaha až do čias kráľovnej Viktórie. Oslavy začínajú príchodom rodiny niekoľko dní pred Štedrým večerom, no najväčšou udalosťou 24. decembra je výmena darčekov.
Zaujímavosťou je, že darčeky si vymieňajú práve na Štedrý deň, nie na Boží hod ako väčšina britských rodín. Tento zvyk pochádza z nemeckej kultúry a do britskej monarchie ho priniesol princ Albert, manžel kráľovnej Viktórie. Tradične sa darčeky otvárajú v čase popoludňajšieho čaju, pri špeciálnom stole, kde si každý nájde svoje balíčky.
Žiadny luxus, len vtip a nápad
Namiesto okázalých darov si členovia monarchie medzi sebou vymieňajú vtipné, recesistické a lacné darčeky, ktoré majú predovšetkým pobaviť. Tento netradičný prístup je dnes už pevnou súčasťou sviatočnej atmosféry a mnohí členovia si na príprave darčeka dávajú skutočne záležať. Podľa viacerých kráľovských biografií ide o spôsob, ako si navzájom udržiavať blízkosť, humor a ľudský rozmer – aj napriek formálnemu prostrediu monarchie.
V minulosti sa medzi darmi objavili napríklad lyžička s nápisom „cereal killer“, ktorú Meghan Markle údajne venovala princovi Williamovi, alebo balenie „Grow Your Own Girlfriend“, ktoré malo pobaviť princa Harryho. Tieto darčeky spomínajú viaceré renomované magazíny ako Harper’s Bazaar či Hello!, ktoré sa dlhodobo venujú kráľovským témam.
Tradícia s dávkou osobnosti
Podľa princa Harryho, ktorý o sviatkoch v rodine podrobne písal vo svojej knihe Náhradník (Spare), si darčeky rodina rozbaľuje spoločne, pričom sa snaží jeden druhého prekvapiť niečím nečakaným, ale láskavým. Hodnota darčeka nie je dôležitá – ide o nápad a osobný dotyk.
Niektoré členky rodiny, napríklad princezná z Walesu Kate, zvyknú darčeky aj vyrábať ručne. V minulosti podľa médií pripravila pre rodinu vlastný domáci džem či ručne vyrábané mušky na rybárčenie pre princa Philipa.
Dôkaz, že aj monarchia má zmysel pre humor
Táto netradičná forma obdarovania ukazuje, že aj za múrmi palácov sa skrýva obyčajná rodina so zmyslom pre humor. Vianočné sviatky u Windsorov sú dôkazom, že spoločný smiech a tvorivý prístup k tradíciám môžu byť hodnotnejšie než akýkoľvek drahý darček.
A hoci o konkrétnych daroch často rozhodujú osobné dohody a cit pre mieru humoru, jedno je isté: u Windsorov sa Vianoce nesú v znamení rodinnej pohody, tradície a smiechu.