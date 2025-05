Ženšen: zázračný ázijský elixír alebo riziková bylinka? Spoznajte jeho tajomstvá aj nástrahy

Ženšen pravý sa v ázijských kultúrach už tisíce rokov považuje za doslova zázračný všeliek. Táto rastlina, ktorá je v tradičnej čínskej medicíne známa ako „všehoj“, vraj dokáže človeku navrátiť energiu, posilniť imunitu a dokonca oživiť sexuálny apetít. No napriek jej výnimočným vlastnostiam by ste rozhodne nemali podceniť ani možné riziká, ktoré skrýva. Čo by ste mali vedieť skôr, než sa rozhodnete zaradiť ženšen do svojej každodennej rutiny?