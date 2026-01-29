Žena si na blšom trhu kúpila lacnú pokladničku „prasiatko“. Netušila, že sa v nej ukrýva poklad za desaťtisíce

V predajniach s použitým tovarom sa dajú nájsť rôzne zaujímavosti, no len máloktoré nálezy sa dostanú do médií. Jednou z takých kurióznych situácií je prípad ženy, ktorá si v secondhande zakúpila ružovú pokladničku v tvare prasiatka. Stála len 10,99 dolára a pôsobila ako obyčajná dekorácia. Keď však doma zistila, čo sa skrýva vo vnútri, zostala v nemom úžase.
Hotovosť ukrytá v prasiatku
Žena o svojom objave informovala na sociálnej sieti, kde jej video získalo státisíce zhliadnutí. Vo videu ukázala, že pokladnička bola zvonku celkom nepoškodená. Zátka nebola otvorená ani prasknutá, čo naznačuje, že peniaze tam boli uložené úmyselne.
Po jej otvorení našla niekoľko malých plastových vrecúšok previazaných gumičkou. V každom z nich boli bankovky. Po spočítaní zistila, že ide o 2 028 amerických dolárov, čo predstavuje približne 42-tisíc korún.
Kto tam peniaze vložil, nie je známe
Predmet pôvodne ležal na bežnej poličke medzi inými drobnosťami. Nie je známe, odkiaľ sa do pokladničky hotovosť dostala. Podľa dostupných informácií obchod nedokázal určiť predchádzajúceho majiteľa a nikto si nárok na peniaze neuplatnil.
Celá situácia tak zostala nevysvetlená, no nejde o trestne riešený prípad – žiadne verejné zdroje nespomínajú, že by ho preverovali úrady.
Reakcie na internete
Používatelia sociálnych sietí reagovali na nález prevažne pozitívne a označovali ho za výnimočné šťastie. V komentároch sa objavili úvahy, či by pracovníci obchodu nemali podobné predmety pred predajom otvoriť alebo aspoň skontrolovať, no to je len názor ľudí, nie oficiálna informácia.
Prečo práve prasiatko?
Pokladničky v tvare prasiatok majú dlhú európsku tradíciu. Vznikli nie vďaka samotnému zvieraťu, ale kvôli slovnej zhode medzi staroanglickým výrazom pygg – označením pre lacnú hlinu – a slovom pig, teda prasa. Z nádob z tejto hliny sa postupne stali prasiatkové pokladničky, aké poznáme dnes.
Dnes už prasiatko symbolizuje sporenie a finančnú istotu, čo dodáva celej udalosti zvláštny symbolický nádych.
Čo je potvrdené
Z verejne dostupných, overených informácií vyplýva:
- žena si v secondhande kúpila pokladničku za 10,99 USD
- vo vnútri bolo osem vrecúšok s bankovkami
- celková suma bola 2 028 USD
- video s nálezom sa stalo virálnym
- pôvod peňazí nie je známy