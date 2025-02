Zemiaky vám už nikdy nenaklíčia: Pomôže jednoduchý kúsok ovocia

Zemiaky sa na našich stoloch objavujú takmer denne – či už ako samostatná príloha, ingrediencia do polievok alebo základ rôznych zapekaných jedál. Pri ich skladovaní si však veľa ľudí neuvedomuje, že môžu pomerne rýchlo klíčiť, ak sa im neposkytnú správne podmienky. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete nielen to, akým chybám sa pri skladovaní radšej vyhnúť, ale aj to, ako zabrániť predčasnému klíčeniu zemiakov pomocou obyčajného kúska ovocia.

Prečo sa zemiaky často skladujú nesprávne

Väčšina z nás kupuje zemiaky v plastových vreckách alebo sieťkach, v ktorých ich neraz necháme až do momentu použitia. Tento spôsob skladovania sa však neodporúča, pretože plast či husté sieťky môžu obmedziť prúdenie vzduchu. Navyše zemiaky potrebujú aj tmu, aby sa bránili pred klíčením a aby si uchovali čo najlepšiu chuť.

Preto je dôležité poskytnúť im ideálne prostredie – suché, chladné a dobre vetrané miesto, kam preniká len minimum svetla. Ideálne je uložiť ich do drevenej alebo plastovej debničky, prípadne ich môžete nechať v originálnej sieťke, avšak umiestnite ich na miesto, kde neprichádzajú do priameho kontaktu so slnečným žiarením.

Ako zabrániť predčasnému klíčeniu: trik s ovocím

Možno vás prekvapí, že jedným z najúčinnejších tipov, ako spomaliť klíčenie zemiakov, je pridať k nim kúsok ovocia, najčastejšie jablko alebo banán. Ovocie totiž počas svojho dozrievania uvoľňuje plyn nazývaný etylén (iné označenie je etén). Tento plyn má výrazný vplyv na procesy dozrievania rôznych plodín. Pri ovocí urýchľuje dozrievanie, no pri zemiakoch zohráva inú úlohu – dokáže klíčenie spomaliť.

Prečo práve jablká či banány?

Najnovšie poznatky hovoria o opaku. Podľa výskumu publikovaného v roku 2016 v odbornom periodiku Journal of Food Science and Technology s názvom „Etylén bráni klíčeniu zemiakových hľúz ovplyvnením metabolizmu sacharidov“ sa ukázalo, že zemiaky skladované v tesnej blízkosti jabĺk či banánov vykazujú menšiu tendenciu klíčiť. Navyše sa uvádza, že si dokážu udržať lepšiu chuť a dlhšie zostávajú pevné.

Správny postup pri skladovaní zemiakov a ovocia

Ak sa rozhodnete tento postup vyskúšať, stačí, aby ste k zemiakom vložili pár kusov nepoškodeného, neotlačeného ovocia. Môže to byť jedno či dve jablká, prípadne jeden banán. Dôležité je, aby ste:

Kontrolovali stav ovocia – ak banán či jablko začnú byť príliš prezreté alebo sa na nich objavia plesne, vymeňte ich. Zachovali tmavé a vetrané miesto – aj s ovocím platí, že by ste zemiaky mali skladovať tam, kde nepreniká priame slnečné svetlo. Pozor na teplotu – ideálna teplota sa pohybuje v rozmedzí 4 až 10 °C. V klasickej chladničke je však zvyčajne nižšia teplota, čo môže zmeniť štruktúru zemiakov (a ich chuť po tepelnej úprave).

Skladovanie s ovocím si môžete nastaviť tak, že do debničky so zemiakmi položíte dve-tri menšie jablká alebo jeden banán. Nemusíte sa báť, že by ovocie začalo okamžite kaziť aj vaše zemiaky. Práve naopak – vďaka etylénu budete prekvapení, o koľko dlhšie zostanú zemiaky čerstvé a bez klíčkov.

Ďalšie tipy a triky pre vašu domácnosť

V ňom nájdete množstvo užitočných tipov, ktoré vám pomôžu nielen pri skladovaní potravín, ale aj pri každodenných činnostiach.

Zhrnutie na záver:

Ak chcete, aby si zemiaky udržali svoju lahodnú chuť a ostali dlhšie bez klíčkov, pridajte k nim jabĺčka či banán a majte ich uložené na tmavom, chladnom a dobre vetranom mieste. Tento jednoduchý krok dokáže zemiaky ochrániť pred predčasným klíčením, takže ich budete mať vždy po ruke v tej najlepšej kondícii. Navyše, vďaka overeným vedeckým poznatkom už vieme, že sa tým rozhodne nedá nič pokaziť – práve naopak, zemiaky vám poďakujú tým, že ostanú dlho čerstvé a chutné.