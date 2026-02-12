Zemiaky vám už doma nevyklíčia. Stačí k nim pridať toto bežné ovocie

Zemiaky patria medzi najčastejšie používané suroviny v slovenskej kuchyni. Či už z nich pripravujete zemiakové placky, kašu, polievku alebo ich pečiete ako prílohu k mäsu, väčšina domácností ich nakupuje do zásoby. Problém nastáva vo chvíli, keď začnú po pár týždňoch klíčiť, mäknúť alebo zelenieť. Dobrá správa je, že existuje jednoduchý a prekvapivo účinný trik, ktorý dokáže ich klíčenie výrazne spomaliť – a nepotrebujete naň nič špeciálne. Stačí obyčajné ovocie, ktoré už pravdepodobne máte doma.
Najčastejšie chyby pri skladovaní zemiakov
Mnohí robia rovnakú chybu: zemiaky nechajú v plastovej sieťke alebo igelitovej taške priamo z obchodu a položia ich niekam do kuchyne. Takéto podmienky im však nevyhovujú. Plast zadržiava vlhkosť, obmedzuje prúdenie vzduchu a vytvára prostredie, v ktorom sa hľuzy rýchlejšie kazia alebo začnú pučať.
Ak vás zaujíma viac praktických rád o skladovaní potravín vrátane zemiakov, užitočné tipy nájdete aj vo videu z YouTube kanálu Davis TV, ktoré sa venuje jednoduchým domácim trikom. Video si môžete pozrieť tu:
Ideálne podmienky pre zemiaky sú:
- sucho,
- tma,
- nižšia teplota (ale nie chladnička),
- dostatočné vetranie.
Najlepšie je presypať ich do drevenej debničky, plastovej prepravky s otvormi alebo do papierového vreca. Ak ich necháte v sieťke, nie je to úplná katastrofa, ale stále by mali byť uložené na tmavom mieste. Svetlo je totiž jedným z hlavných dôvodov, prečo zemiaky zelenajú – vzniká v nich solanín, ktorý môže byť vo vyššom množstve zdraviu škodlivý.
Jednoduchý trik: pridajte k nim jablko alebo banán
Možno vás to prekvapí, ale klíčenie zemiakov dokáže spomaliť obyčajné jablko či banán. Stačí k hľuzám pridať jeden alebo dva kusy tohto ovocia a uložiť ich spolu do debničky.
Dôvodom je plyn nazývaný etylén (tiež etén), ktorý sa prirodzene uvoľňuje počas dozrievania niektorých druhov ovocia. Banány aj jablká ho produkujú vo väčšom množstve.
Etylén je známy tým, že:
- podporuje dozrievanie ovocia,
- urýchľuje starnutie rezaných kvetov,
- ovplyvňuje rastlinné procesy.
V prípade zemiakov však zohráva trochu inú úlohu – dokáže spomaliť proces klíčenia.
Prečo práve tieto druhy ovocia?
V minulosti sa často tvrdilo, že jablká by sa so zemiakmi skladovať nemali, práve kvôli etylénu. Predpokladalo sa, že tento plyn zhoršuje ich kvalitu. Novšie zistenia však priniesli zaujímavý obrat.
Štúdia publikovaná v roku 2016 v odbornom časopise Journal of Food Science and Technology s názvom „Etylén bráni klíčeniu zemiakových hľúz ovplyvnením metabolizmu sacharidov“ ukázala, že prítomnosť etylénu môže klíčenie zemiakov potláčať. Výskumníci zistili, že hľuzy skladované spolu s jablkami nielen menej klíčili, ale zároveň si zachovali lepšie chuťové vlastnosti.
Mechanizmus spočíva v tom, že etylén zasahuje do metabolizmu sacharidov v zemiakoch, čím ovplyvňuje procesy vedúce k tvorbe klíčkov.
Na čo si dať ešte pozor
Aj keď trik s ovocím funguje, neznamená to, že môžete zanedbať ostatné zásady skladovania.
- Zemiaky nikdy nedávajte do chladničky – príliš nízka teplota mení škrob na cukor, čo negatívne ovplyvní chuť aj konzistenciu.
- Pravidelne ich kontrolujte a poškodené kusy odstráňte, aby nenakazili ostatné.
- Neskladujte ich spolu s cibuľou – tá uvoľňuje vlhkosť a plyny, ktoré urýchľujú kazenie.
Jednoduché riešenie, ktoré funguje
Ak chcete, aby vám zemiaky vydržali čo najdlhšie pevné, chutné a bez klíčkov, skúste k nim pridať pár jabĺk alebo banánov. Tento nenápadný trik vás nestojí nič navyše a môže výrazne predĺžiť ich trvanlivosť.
Niekedy stačí naozaj málo – správne miesto, trochu tmy, dostatok vzduchu a jeden kúsok ovocia navyše. Vaše zemiaky sa vám za to odvďačia dlhšou čerstvosťou a vy ušetríte peniaze aj zbytočné vyhadzovanie potravín.