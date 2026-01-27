Zemiaky vám doma rýchlo klíčia? Stačí k nim pridať jedno obyčajné jablko a proces sa skoro zastaví

Skladovanie zemiakov v moderných domácnostiach nie je také jednoduché, ako to mali naši starí rodičia. Tí využívali chladné pivnice či zemné úložiská, kde sa udržovala nízka teplota a stabilná vlhkosť. V bytoch a domoch bez suterénu však podmienky často nie sú ideálne, a tak zemiaky začnú rýchlejšie mäknúť, klíčiť a strácať kvalitu.
Krátka ukážka aj vo videu
Ak si chcete celý postup a princíp uloženia jablka k zemiakom pozrieť aj vizuálne:
To však neznamená, že sa s tým nedá nič robiť. Jedna pomôcka z domácej kuchyne dokáže proces klíčenia spomaliť – hoci nie úplne zastaviť. Ide o obyčajné jablko.
Prečo sa hovorí práve o jablku?
Jablká počas dozrievania uvoľňujú prírodný rastový hormón ethylén. Vo väčšine prípadov zodpovedá za zrýchlené dozrievanie ovocia, no pri zemiakoch má odlišný účinok.
Výskumy ukázali, že nízke koncentrácie ethylénu môžu:
- spomaliť rast klíčkov
- dočasne ovplyvniť metabolizmus hľúz
- predĺžiť obdobie, počas ktorého zostanú zemiaky pevné
To znamená, že ak sa jablko uloží medzi zemiaky v uzavretejšom priestore, jemné množstvo ethylénu dokáže oddialiť okamih, kedy sa na hľuzách objavia klíčky.
Nejde však o zázrak:
jablko len spomalí prirodzený proces, zastaviť ho nevie.
Ako trik použiť správne
Aby mal ethylén zo svojho zdroja – jablka – čo najlepší účinok, je potrebné dodržať niekoľko zásad:
✔️ Vyberajte iba zdravé a celé jablko
Poškodené ovocie môže prenášať plesne, ktoré by zemiaky znehodnotili skôr, než by ethylén stihol čokoľvek ovplyvniť.
✔️ Zemiaky skladujte v tme a v suchu
Optimálne podmienky sú 4–7 °C, no doma ich dosiahneme len v chladnej pivnici. V byte je dôležitá aspoň tma a dobré vetranie.
✔️ Uprednostnite prútené košíky alebo papierové vrecká
Plastové obaly zadržiavajú vlhkosť, a tá urýchľuje vznik plesní.
✔️ Jablko pravidelne kontrolujte
Ak začne hniť, treba ho ihneď vymeniť. Inak by pomáhalo skôr hubám než zemiakom.
Prečo ethylén nepôsobí na všetko rovnako?
Rastliny a ich plody reagujú na ethylén rôznymi spôsobmi. Kým jablká, banány či paradajky pod jeho vplyvom rýchlejšie dozrievajú, zemiaky patria medzi plodiny, pri ktorých ethylén môže na určitý čas potlačiť aktivitu púčikov.
Tento efekt poznajú aj pestovatelia – v komerčných skladoch sa niekedy využívajú kontrolované dávky ethylénu alebo iných inhibítorov klíčenia. Jablko doma je len jednoduchá, prirodzená verzia rovnakého princípu.
Pozor na jednu častú chybu: cibuľa a zemiaky spolu nepatria
Cibuľa uvoľňuje látky, ktoré klíčenie naopak podporujú. Ak by bola uložená pri zemiakoch, celý efekt jablka by sa oslabil alebo úplne vytratil.
Preto platí jednoduché pravidlo:
jablko k zemiakom áno, cibuľa k zemiakom nie.
Čo si z toho odniesť?
- Jablko dokáže mierne spomaliť klíčenie zemiakov, no nezastaví ho úplne.
- Najdôležitejšie sú stále podmienky skladovania: chlad, sucho, tma a vetranie.
- Plastové vrecká sú najhoršia voľba – zadržiavajú teplo a vlhkosť.
- Cibuľa by nikdy nemala byť uskladnená vedľa zemiakov.
- Trik je prirodzený, lacný a v mnohých domácnostiach prináša praktické výsledky.