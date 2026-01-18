Zemiaky v hlavnej úlohe. 7 jednoduchých receptov, ktoré si zamiluje celá rodina

Zemiaky patria medzi najpoužívanejšie suroviny v našich domácnostiach. Ich popularita nie je náhodná – sú cenovo dostupné, bežne dostupné počas celého roka a dá sa z nich pripraviť veľké množstvo jedál. Okrem toho majú solídnu výživovú hodnotu a sú prirodzene bez lepku.
Prečo sú zemiaky také univerzálne?
Zemiaky sú mimoriadne prispôsobivé na rôzne spôsoby tepelnej úpravy. Dajú sa variť, piecť, smažiť, zapekať, roztlačiť alebo použiť ako základ cesta. Ich neutrálna chuť umožňuje kombinovať ich s veľkým množstvom ingrediencií – zeleninou, syrmi, mäsom, bylinkami či koreninami.
Tieto vlastnosti z nich robia nenahraditeľnú súčasť tradičnej slovenskej aj modernej kuchyne.
1. Odľahčené zapekané zemiaky
Pri gratinovaných zemiakoch sa často používa tučná smotana, ktorá zvyšuje kalorickosť. Pravdou však je, že na krémovú konzistenciu stačí aj mlieko či menej tučný syr. Týmto spôsobom sa dá pripraviť ľahšia verzia, ktorá má podobnú chuť, ale nižšiu energetickú hodnotu.
2. Zemiakové placky plnené syrom a slaninou
Zemiakové placky existujú v mnohých variantoch. Plnenie syrom a slaninou je reálna a rokmi overená kombinácia, ktorá z placiek urobí sýtejší pokrm. Možno ich podávať ako hlavnú večeru alebo ako jedlo so sebou.
3. Zapekané zemiaky s hermelínom
Jedlo z jedného pekáča je praktické a nenáročné. Zemiaky, syr a slanina sa skutočne dajú jednoducho zapiecť dokopy. Chuť výsledného pokrmu závisí najmä od zvoleného syra a množstva prídavkov – hermelín dodá výraznú arómu a krémovosť.
4. Klasická zemiaková polievka
Tradičná zemiaková polievka pripravená so zeleninou, cesnakom, majoránkou a sušenými či čerstvými hubami je bežnou súčasťou slovanskej kuchyne. Je to sýta a výživná polievka, ktorá sa pripravuje v mnohých regiónoch v podobných variantoch.
5. Plnené pečené zemiaky
Zemiaky pečené v šupke patria medzi jednoduché a veľmi obľúbené jedlá. Zemiak sa po upečení môže naplniť slaninou, syrom alebo inými ingredienciami. V teplovzdušnej fritéze sa pečú rýchlejšie než v rúre, čo je fakt vyplývajúci z efektívnej cirkulácie vzduchu.
6. Zemiaková placka zo syra a zemiakov
Recepty na jednoduché zemiakové placky bez múky sú reálne a využívajú prirodzenú škrobovitosť zemiakov a roztápajúci sa syr. Takáto placka môže nahradiť pečivo alebo tortillu a dá sa naplniť rôznymi druhmi zeleniny či šunky.
7. Domáce krokety
Krokety z varených zemiakov sú tradičný recept. Môžu sa tvarovať ručne, obaľovať a smažiť, ale pravdou je, že v teplovzdušnej fritéze alebo v rúre budú mať menej tuku – ich chrumkavosť však prirodzene nebude úplne rovnaká ako pri smažení.
Sú zemiaky vhodné pri chudnutí?
Áno, pri správnej úprave sú zemiaky výživovo hodnotné a môžu byť súčasťou redukčného jedálnička. Skutočné fakty sú nasledovné:
- 100 g varených zemiakov obsahuje približne 70–85 kcal, podľa odrody a spôsobu varenia.
- Pri pečení môže byť hodnota o niečo vyššia, zvyčajne o 20–40 kcal.
- Kalorickosť zemiakov sa výrazne zvyšuje pridaným olejom, maslom, smotanou, syrom či vyprážaním.
- Zemiaky obsahujú vitamín C, vitamíny skupiny B, draslík, horčík a vlákninu, ktorá podporuje trávenie a pocit sýtosti.
Nie je preto pravda, že zemiaky sú „nevhodné pri diéte“. Nevhodné môžu byť až niektoré úpravy.