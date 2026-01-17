Zemiaky, ktoré zabíjajú? Nenápadné riziko, ktoré si mnohí neuvedomujú

Zemiaky patria medzi najbežnejšie potraviny v našich domácnostiach. Po celé generácie sú považované za lacnú, sýtu a bezpečnú prílohu k mäsu, rybám či zeleninovým jedlám. Práve ich samozrejmosť je však dôvodom, prečo ich mnohí podceňujú. Za určitých okolností totiž môžu predstavovať vážne zdravotné riziko, ktoré v extrémnych prípadoch končí až smrťou.
Na túto hrozbu už v minulosti upozornil aj Nemecký spolkový úrad pre hodnotenie rizík, podľa ktorého síce zemiaky zostávajú hodnotnou potravinou, no len vtedy, ak sa s nimi správne zaobchádza. Problém nastáva v momente, keď sa konzumujú zelené, poškodené alebo naklíčené hľuzy.
Pozrite si vysvetlenie odborníkov
Ak chcete vidieť stručné a názorné vysvetlenie rizika, odporúčame toto krátke video:
Aké zemiaky nejesť? (YouTube
Prečo môžu byť zemiaky nebezpečné
Zemiaky prirodzene obsahujú glykoalkaloidy – obranné látky rastliny proti škodcom. Najznámejšie z nich sú solanín a chakonín. Za normálnych okolností sú prítomné len v malom množstve, no pri nesprávnom skladovaní ich koncentrácia prudko stúpa.
Najviac toxických látok sa nachádza:
- v šupke,
- v klíčkoch,
- v zelených častiach,
- v mechanicky poškodených alebo nahnitých miestach.
Ak človek prijme príliš veľké množstvo glykoalkaloidov, organizmus reaguje otravou. Odborníci považujú za maximálnu bezpečnú dávku 0,5 mg glykoalkaloidov na kilogram telesnej hmotnosti denne. Túto hranicu však možno prekročiť oveľa ľahšie, než si väčšina ľudí myslí – najmä pri konzumácii starých alebo klíčiacich zemiakov.
Príznaky otravy, ktoré netreba ignorovať
Najskôr sa objavujú tráviace ťažkosti:
- nevoľnosť a zvracanie,
- bolesti brucha,
- hnačka.
Pri vyššej dávke toxínov sa môžu pridať aj vážnejšie symptómy:
- horúčka,
- zrýchlený pulz a dýchanie,
- nízky krvný tlak,
- poruchy nervového systému, dezorientácia či kŕče.
V takom prípade ide už o život ohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.
Tragédia z Ruska: keď zlyhá opatrnosť
Riziko rozhodne nie je len teoretické. Pred približne 16 rokmi došlo v ruskom Tatársku k šokujúcej tragédii. Štvorčlenná rodina prišla o život po konzumácii nahnitých a silno naklíčených zemiakov, ktoré obsahovali extrémne vysoké množstvo glykoalkaloidov.
Vyšetrovanie potvrdilo, že príčinou smrti bola akútna otrava toxickými látkami zo zemiakov. Odborníci sa zhodujú, že k tragédii by nedošlo, keby boli hľuzy pred prípravou dôkladne skontrolované a nevhodné kusy vyhodené.
Ako sa chrániť: správne skladovanie a príprava
Dobrou správou je, že riziku sa dá veľmi jednoducho predísť. Stačí dodržiavať niekoľko základných pravidiel:
Správne skladovanie
- Zemiaky uchovávajte v chlade, tme a suchu.
- Svetlo a teplo podporujú zelenanie a klíčenie, čím rastie obsah toxínov.
Kontrola pred varením
- Každý kus dôkladne prezrite.
- Zelené časti, klíčky a poškodené miesta bez milosti odstráňte.
Horká chuť = stop
- Ak zemiak chutí horko alebo neprirodzene, okamžite ho vyhoďte.
- Horkosť je jedným z najspoľahlivejších varovných signálov solanínu.
Staré zemiaky radšej nekonzumujte
- Silno naklíčené alebo scvrknuté kusy nepatria na tanier, ani po ošúpaní.
Šupka len pri čerstvých zemiakoch
- Zemiaky v šupke jedzte iba vtedy, ak sú mladé, pevné a bez poškodenia.
Pozor na vodu z varenia
- Vodu, v ktorej sa zemiaky varili, nepoužívajte na ďalšie varenie – môže obsahovať uvoľnené toxíny.
Pri smažení
- Olej alebo tuk pravidelne meňte, najmä pri príprave hranoliek či lokší.
Opatrnosť, ktorá môže zachrániť život
Smrteľné otravy zo zemiakov sú síce zriedkavé, no práve preto bývajú podceňované. Aj mierne príznaky netreba ignorovať a už vôbec nie riskovať konzumáciu pochybných hľúz. Správny výber, skladovanie a príprava zemiakov sú jednoduchým krokom, ktorý môže ochrániť zdravie – a v extrémnych prípadoch aj život vás a vašej rodiny.