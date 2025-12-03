Zemiaková šťava je zázrakom pre naše zdravie. Funguje ešte lepšie ako drahé vitamíny

V ére výživových doplnkov a syntetických vitamínov sa ľahko zabúda na jednoduché domáce recepty, ktoré ľudia používali celé generácie. Jedným z nich je aj čerstvá zemiaková šťava. Hoci nejde o zázračný liek ani náhradu odbornej liečby, správne pripravená šťava zo surových zemiakov môže telu poskytnúť niekoľko skutočných, vedecky podložených benefitov.
Ako si bezpečne pripraviť zemiakovú šťavu
Na prípravu stačia tri stredne veľké surové zemiaky. Zemiaky ošúpte, nastrúhajte najemno a šťavu vytlačte cez gázu, alebo ich jednoducho vložte do odšťavovača. Nápoj je najlepšie vypiť do 20 minút, pretože obsah vitamínu C a ďalších látok sa na vzduchu rýchlo znižuje.
Zemiakovú šťavu môžete piť krátkodobo — napríklad niekoľko dní až týždeň pri podráždenom žalúdku alebo pálení záhy. O dlhodobých „kúrach“ zatiaľ neexistujú relevantné výskumy.
Čo skutočne obsahujú zemiaky
Zemiaky sú nutrične hodnotné a šťava zo surovej hľuzy obsahuje:
- vitamín C – surové zemiaky ho majú pomerne dosť, ale množstvo závisí od odrody a dĺžky skladovania
- vitamíny skupiny B
- veľké množstvo draslíka
- stopové množstvá železa, zinku a antioxidantov
- malé množstvo vlákniny vo forme jemného škrobu
Nejde o kompletný zdroj všetkých vitamínov, no je to prirodzený spôsob, ako telu dodať niektoré dôležité látky.
Pri akých ťažkostiach môže zemiaková šťava pomôcť
Tvrdenia o „zázračnom účinku“ sú prehnané, ale určité účinky sú reálne:
1. Upokojenie žalúdka
Zemiaková šťava má jemne zásadité pH a jej obsah škrobu môže pomôcť zmierniť pálenie záhy alebo podráždenie žalúdočnej sliznice.
2. Podpora trávenia
Niektoré malé štúdie aj tradičné skúsenosti naznačujú, že šťava môže mať mierny protizápalový účinok na tráviaci trakt.
3. Rýchla energia
Vďaka prirodzene obsiahnutým cukrom môže krátkodobo dodať energiu.
Treba však dodať, že ide skôr o doplnkovú podporu. Pri pretrvávajúcich problémoch je vždy potrebná konzultácia s lekárom.
Čomu sa treba vyhnúť: riziko solanínu
Pri konzumácii surových zemiakov je absolútne kľúčové dbať na bezpečnosť. Najväčším rizikom je solanín, prírodný glykoalkaloid, ktorý môže byť jedovatý.
Vyhnite sa:
- zeleným zemiakom – zelená farba znamená, že obsah solanínu mohol stúpnuť
- naklíčeným zemiakom
- zemiakom so zelenými škvrnami alebo horkou chuťou
Takéto hľuzy rozhodne nie sú vhodné na konzumáciu v surovom stave.
Používajte vždy olúpané, zdravé a kvalitné zemiaky, ideálne v bio kvalite, keďže šťava sa nepasterizuje ani nevarí.
Zhrnutie
- Zemiaková šťava nie je zázračný liek, ale môže pomôcť pri ľahších žalúdočných ťažkostiach.
- Obsahuje niekoľko dôležitých vitamínov a minerálov, najmä vitamín C a draslík.
- Je dôležité používať iba nezelené, nenaklíčené a kvalitné zemiaky, aby ste predišli riziku solanínu.
- Dlhodobé pitie šťavy nie je vedecky preskúmané.
- Pri vážnych alebo pretrvávajúcich problémoch je potrebné vyhľadať lekára.