Zelený trávnik aj počas letných horúčav? Stačí, ak ho raz za mesiac posypete touto známou surovinou

Možno vám to znie zvláštne a nikdy predtým by ste na to ani nepomysleli, no existuje jedna jednoduchá ingrediencia, ktorá dokáže váš trávnik výrazne podporiť aj počas naozaj suchého leta. Touto tajnou ingredienciou nie je žiadny drahý záhradný prípravok, ale obyčajný cukor, ktorý má každý z nás doma v kuchyni.