Zelený čaj a cholesterol. Nenápadný pomocník pre zdravé srdce. Výskumy naznačujú, že môže skutočne pomáhať

Mnoho ľudí sa dnes snaží zlepšiť hladinu cholesterolu, no nie vždy je potrebné robiť veľké a dramatické zmeny. Niektoré malé každodenné rituály môžu mať v dlhom časovom horizonte veľmi pozitívny vplyv. Jedným z nich je aj pravidelné pitie zeleného čaju.
Výskumy z posledných rokov sa opakovane zhodujú na tom, že zelený čaj môže prispieť k zníženiu „zlého“ LDL cholesterolu. Nejde o liek ani o rýchle riešenie — účinok sa prejavuje postupne a vždy len ako doplnok k vyváženej strave a zdravému životnému štýlu.
Prečo práve zelený čaj?
Zelený čaj je bohatý na polyfenoly a katechíny, čo sú silné prírodné antioxidanty. Tie podľa vedeckých poznatkov:
- pomáhajú znižovať vstrebávanie cholesterolu v črevách
- podporujú jeho spracovanie v pečeni
- pôsobia proti oxidačnému stresu, ktorý poškodzuje bunky a cievy
Odborníci zároveň upozorňujú, že účinok nebýva výrazný. Najčastejšie ide o mierne zníženie LDL cholesterolu, pričom HDL cholesterol obvykle zostáva stabilný. V kombinácii s celkovou úpravou životného štýlu však aj tento malý rozdiel môže podporiť zdravie srdca.
Pravidelnosť je dôležitejšia ako jednorazová snaha
Nutriční špecialisti sa zhodujú v tom, že pitie zeleného čaju má zmysel len vtedy, ak sa stane súčasťou dlhodobého režimu. Jedna šálka raz za čas žiadny efekt neprinesie.
Výskumy, ktoré sa zaoberali týmto účinkom, ukázali, že účastníci, ktorí pili čaj pravidelne niekoľko týždňov až mesiacov, mali:
- nižšie hodnoty LDL cholesterolu
- mierne zlepšený lipidový profil
- v niektorých prípadoch aj nižší krvný tlak
Tieto výsledky sa týkali čistého čaju bez cukru, bez mlieka a bez smotanových prísad, ktoré by účinok mohli znížiť.
Štúdia publikovaná v časopise Clinical Nutrition napríklad zistila, že pravidelná konzumácia troch šálok zeleného čaju denne počas ôsmich týždňov viedla k citeľnému, hoci nie dramatickému poklesu LDL cholesterolu.
Dvojitý efekt: menej kalórií, viac antioxidantov
Expertmi často spomínané pozitívum spočíva aj v tom, že čaj prirodzene nahrádza menej zdravé nápoje. Sladké limonády, presladené kávy či alkohol zvyšujú denný príjem kalórií aj cukru.
Ak ich človek nahradí zeleným čajom, má to dva jasné prínosy:
- telo prijme menej prázdnych kalórií,
- zároveň dostane dávku antioxidantov, ktoré podporujú zdravie ciev.
Nielen čaj: aj rastlinné nápoje môžu pomôcť
Odborníci upozorňujú, že na zníženie cholesterolu môžu mať vplyv aj ďalšie nápoje. Sójové či ovsené nápoje obsahujú rastlinné steroly a rozpustnú vlákninu, ktoré prirodzene pomáhajú odbúravať cholesterol.
Podmienkou je však opäť pravidelná konzumácia. Jeden smoothie či jedna šálka nápoja situáciu nijako nezmenia.
Zelený čaj nie je liek, ale môže byť užitočným spojencom
Zelený čaj sám osebe nelieči vysoký cholesterol ani nenahrádza lieky predpísané lekárom. To platí najmä pre ľudí s výrazne zvýšenými hodnotami alebo s už prítomným srdcovo-cievnym ochorením.
Môže však:
- dopĺňať zdravú stravu
- napomáhať udržaniu nižších hodnôt LDL cholesterolu
- podporovať pečeň a trávenie
- dodávať telu cenné antioxidanty
Portál o zdraví to zhrnul veľmi jednoducho: kľúčom je pravidelnosť. Práve tá dokáže z obyčajného šálku čaju spraviť užitočnú podporu pre zdravie srdca.