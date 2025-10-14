Zeleninovú zmes na varenie už nekupujte. Zavarte si ju do pohárov – zvládne to každý!

Ak patríte medzi milovníkov legendárnej nakladanej zeleniny Moravanka, skúste si pripraviť jej domácu verziu.
Potrebujete len čerstvú zeleninu, trochu korenia a jednoduchý nálev.
Výsledok chutí skvelo, vydrží mesiace a navyše – ušetrite nemalé peniaze.
Moravanka – klasika, ktorá nikdy neomrzí
Nakladaná zelenina Moravanka bola hitom už v 70. rokoch a jej obľuba pretrváva dodnes. Vynikajúco sa hodí k mäsu, omáčkam, do šalátov, nátierok či ako doplnok k toastom a bagetám.
Využijete ju v studenej aj teplej kuchyni – všade tam, kde potrebujete pridať trochu sviežosti a chrumkavosti.
A hoci ju môžete bežne kúpiť v obchode, domáca verzia má svoje čaro.
Presne viete, čo do nej dávate, môžete si ju dochutiť podľa vlastnej chuti a ak máte úrodu zo záhrady, ide o ideálny spôsob, ako zeleninu uchovať na zimu. Ak ju však nezjete skôr, samozrejme.
Domáca zeleninová zmes „á la Moravanka“
Budete potrebovať:
- ½ kg zeleru
- ½ kg koreňovej petržlenovej vňate
- 1 kg mrkvy
Zeleninu si očistite a nakrájajte – buď na kocky, alebo na väčšie kúsky podľa vlastnej fantázie. Dajte ju variť do polomäkka tak, aby bola celá ponorená vo vode, aby sa uvarila rovnomerne.
Potom ju sceďte cez sitko a vývar si odložte – budete ho ešte potrebovať, približne 1 liter.
Ďalšia zelenina
Očistite 1 kg mäsitých paprík, zbavte ich jadierok. Olúpte 1 kg cibule a nakrájajte ju nadrobno. Pridajte aj sterilizované uhorky z jedného pohára, nakrájané na menšie kúsky.
Všetko vložte do hrnca, pridajte balíček mrazeného hrášku a zalejte horúcim zeleninovým vývarom.
Krátko sparte, potom opäť sceďte (tekutinu si ponechajte), nechajte okapať a odložte do chladničky do druhého dňa.
Nálev zo zeleninového vývaru
Do odloženého vývaru pridajte:
- ¼ litra octu
- 2 lyžičky soli
- 1 lyžicu cukru
- 12 tabliet sacharínu
- 2 bobkové listy
Zmes varte asi 20 minút, potom nechajte vychladnúť.
Záver: plnenie pohárov
Na druhý deň naložte zeleninu do čistých pohárov a zalejte pripraveným nálevom. Ak obľubujete ostrejšie chute, pridajte feferónku alebo kozí roh.
Výborne sa hodí aj ružičkový karfiol alebo kúsky cukety.
Poháre dobre uzavrite a sterilizujte asi 10 minút pri teplote 85–90 °C.
Náš tip
Ak máte radi malé celé cibuľky, pokojne ich použite namiesto nasekanej cibule – výsledok bude ešte chutnejší a krajší na pohľad.
