Zeleninová záhrada v máji. Ako správne sadiť a vysievať po troch zamrznutých?

Keďže máj je mesiacom, kedy sa konečne môžeme rozlúčiť s poslednými nočnými mrazmi, prichádza ideálne obdobie na vysádzanie teplomilných druhov zeleniny. Takzvaní „traja ľadoví muži“ (Pankrác, Servác a Bonifác) sú už preč, čo znamená, že sa do záhonov môžu bezpečne presunúť aj rastliny, ktoré sú citlivé na nízke teploty – obľúbené paradajky, papriky, uhorky či tekvice.

Ako správne vysádzať zeleninové sadenice?

1. Šetrné vyberanie rastlín z kvetináčov

Sadenice opatrne vyberajte z plastových kontajnerov. Ak ich nedokážete vytiahnuť bez problémov, jemne uvoľnite koreňový bal nožom – jemne odrežte koreňové výbežky, ktoré vyrastajú z odtokových dierok. Väčšie a robustnejšie rastlinky môžete opatrne držať za stonku tesne nad koreňovým balom, avšak šetrnejšie je vyklopiť bal priamo do dlane, pričom rastlina voľne visí medzi prstami. Vyhnite sa poškodeniu či stlačeniu stonky, pretože to by mohlo rastlinku nenávratne poškodiť.

2. Príprava výsadbovej jamky

Teplomilné rastliny milujú teplo aj v pôde, no nie vždy je zem po chladných dňoch dostatočne prehriata. Jedným z overených trikov skúsených záhradkárov je vloženie tenkej vrstvy čerstvo pokosenej trávy na dno jamky. Tráva sa postupne rozkladá, čím vytvára príjemné teplo. Do výsadbovej jamky pridajte aj kvalitný, dobre vyzretý kompost. Pre rastliny môžete použiť aj špeciálne prípravky obsahujúce mykorízne huby, ktoré pomáhajú koreňom lepšie vstrebávať živiny a vodu z pôdy.

3. Zalievanie a upevnenie sadeníc

Predtým, ako vložíte sadenicu do jamky, dôkladne ju zalejte vodou. Koreňový systém musí okamžite cítiť vlhkosť, pretože práve tá stimuluje rast koreňov. Po vysadení pôdu okolo sadenice pevne, ale jemne utlačte, aby sa odstránili prípadné vzduchové medzery.

Ideálne je následne aplikovať vrstvu mulču – napríklad zo slamy, lístia, trávy alebo ešte neúplne rozloženého kompostu. Mulč nielen bráni rastu buriny, ale chráni pôdu pred vysúšaním, udržuje ju vzdušnú a vytvára priaznivé prostredie pre pôdne mikroorganizmy. Postupne sa rozkladajúci materiál sa zároveň stáva kvalitným zdrojom humusu.

4. Dodržujte správny spon rastlín

Každý druh zeleniny vyžaduje iný priestor na rast. Nedostatočne rozmiestnené rastliny sú oslabené, konkurujú si o svetlo, vodu a živiny, pričom sa zároveň zvyšuje riziko ochorení. Ideálne rozostupy sú:

Paradajky, papriky, baklažány, ružičkový kel, brokolica či karfiol: 50 x 60 cm

Červená repa, fenikel, kučeravý kel či kaleráb: 30 x 30 cm

Špenát, šalát na listový zber, bazalka a petržlen: 20 x 20 cm

Špecifiká výsadby paradajok

Paradajky vyžadujú osobitnú pozornosť:

Ak už majú rastliny pred výsadbou bočné výhony (zálistky), opatrne ich odstráňte. Taktiež odtrhnite spodné listy, aby sa pri polievaní alebo daždi nemáčali v pôde. Tento zásah urobte niekoľko hodín vopred, aby sa drobné ranky stihli dobre zahojiť.

Paradajky je vhodné sadiť o niečo hlbšie, než rástli pôvodne v kvetináči. Zahrabané časti stonky veľmi rýchlo zakorenia, čo vedie k silnejšiemu rastu rastliny. Pri dlhej stonke môžete paradajku zasadiť šikmo, aby ste predišli príliš studenej pôde v spodnej časti jamky.

Rastliny je vhodné priviazať k opore (tyčka, špagát, kovová konštrukcia), ktorá im pomôže zvládnuť váhu plodov a zabezpečí lepšiu cirkuláciu vzduchu.

Ak je to možné, pestujte paradajky na slnečnom mieste chránenom pred dažďom, čím výrazne znížite riziko hubových chorôb.

Výsadba a pestovanie uhoriek

Aj uhorky môžete smelo sadiť či siať priamo do voľnej pôdy, no vždy vyberajte odrody určené špeciálne na pestovanie v exteriéri:

Pre uhorky je zásadné slnečné stanovisko a dobre prehriata pôda, ktorú treba obohatiť aspoň 5 až 10-centimetrovou vrstvou vyzretého kompostu.

Pestovať ich môžete buď tradične na zemi, alebo na vertikálnej opore (napríklad plote, sieťke). Vertikálne pestovanie je veľmi praktické, ušetrí miesto a minimalizuje riziko plesní a hniloby plodov.

Ak sejete semená priamo do zeme bez opory, odporúčané rozostupy sú približne meter, pričom do každej jamky vložte 6 semien a neskôr ponechajte len dve až tri najsilnejšie rastliny.

Pri pestovaní na opore postačí vzdialenosť medzi rastlinami okolo 30 až 60 cm.

Cukety a tekvice pre bohatú úrodu

Cukety a tekvice rastú rýchlo a sú veľmi úrodné, ak im vytvoríte vhodné podmienky:

Vyžadujú slnečné miesto s výživnou, kompostom obohatenou pôdou.

Minimálne rozostupy sú pre cukety aspoň jeden meter, pre veľké plazivé tekvice až dva metre. Tekvice môžu dokonca šplhať po opore, čo však znamená, že ich budete musieť upevniť, aby ťažké plody neopadali.

Chuť plodov závisí od správneho načasovania zberu (cukety skôr mladé a malé, tekvice dôkladne vyzreté) a od vybranej odrody.

Dodržiavaním týchto jednoduchých pravidiel môžete v máji vytvoriť základ pre nádhernú a bohatú zeleninovú úrodu, ktorá vás poteší počas celej sezóny.