Zelené riešenie do každého bytu. Pestujte bylinky po celý rok

Voňavé bylinky predstavujú skvelý zdroj čerstvých vitamínov, minerálov a okrem toho dokážu prevoňať a rozžiariť každú kuchyňu. Pestovať sa dajú aj počas zimy, keď nám najviac chýbajú zelené lístky či čerstvé suroviny, ktoré by sme inak našli v záhrade alebo na trhu v teplejších mesiacoch. Poradíme vám, aké bylinky sú ideálne na zimné pestovanie v byte, aké existujú možnosti predpestovania a akým spôsobom ich môžete postupne zberať, aby vám robili radosť čo najdlhšie.

Prečo sa zamerať na bylinky v interiéri?

Bylinky tvoria širokú skupinu rastlín, z ktorých mnohé patria k nenáročným druhom, schopným rásť aj v obmedzených podmienkach bytov, a to dokonca aj uprostred zimných mesiacov. Základným predpokladom pre úspech je dostatok svetla, primeraná zálievka a občasné prihnojenie. Pestovaním byliniek si doprajete nielen pastvu pre oči a nos, ale aj zdroj vitamínov a sviežich chutí, ktoré oživia každý recept.

Možnosti, ako začať:

Predpestované sadeničky

Veľmi obľúbenou voľbou je kúpa hotových byliniek (bazalka, pažítka, petržlenová vňať, tymian, koriander, rozmarín, mäta, medovka) priamo v záhradných centrách či supermarketoch. Pri výbere však dávajte pozor na kvalitu: vyhnite sa rastlinám so známkami plesne, hniloby, nadmerne preschnutému substrátu alebo zoschnutým listom. Bylinky v zľave môžu pôsobiť lákavo, no často sú už v zlom stave a nie vždy sa ich podarí „zachrániť“. Výsev semien

Druhým spôsobom je výsev semien. Takýmto spôsobom si môžete „od základu“ vypestovať celé bylinkové porasty, ktoré neskôr využijete podľa svojich potrieb. Existuje aj zaujímavá možnosť pestovať rastliny len do štádia mladých, krehkých lístkov, takzvaných baby leaves, alebo ich zberať hneď po vyklíčení ako microgreens.

Ako pestovať predpestované bylinky v byte

Zakúpené bylinky, či už z hobby centra alebo obchodu s potravinami, budú prosperovať, len ak im doprajete vhodné podmienky. Najdôležitejšie je svetlo, ktorého je v zime pomerne málo. Vždy sa snažte umiestniť črepníky čo najbližšie k oknu, prípadne zvážte umelé prisvetľovanie špeciálnymi LED grow lampami. Tieto lampy často umožňujú nastaviť výšku, vďaka čomu môžu „rásť“ spolu s vašimi bylinkami.

Kľúčová je aj pravidelná zálievka. Snažte sa zalievať vtedy, keď vrchná časť substrátu mierne preschne, aby ste predišli premočeniu a následnej hnilobe koreňov. Pretože bylinky sú pri pravidelnom zbere čiastočne oslabované, najmenej raz za dva týždne ich prihnojte tekutým hnojivom. Zvlášť v prekúrených bytoch ocenia bylinky občasné rosenie listov, čo pomôže udržať primeranú vlhkosť vzduchu a zabráni žltnutiu.

Presádzanie a spoločné vysádzanie

Priestor na korene: Ak si všimnete, že korene prerastajú odtokovými otvormi črepníka, znamená to, že rastlinka potrebuje väčší priestor. Čím viac miesta koreňom doprajete, tým lepšie bude rastlina prosperovať.

Ak si všimnete, že korene prerastajú odtokovými otvormi črepníka, znamená to, že rastlinka potrebuje väčší priestor. Čím viac miesta koreňom doprajete, tým lepšie bude rastlina prosperovať. Pôda vhodná pre bylinky: V obchodoch je dostupný špeciálny substrát pre bylinky s vyváženým pomerom živín a ľahkou štruktúrou. Ak si substrát miešate sami, použite kvalitnú kompostovanú zeminu, perlit a rašelinu (alebo listovku) v pomere 1 : 1 : 1. Pre lepšie prevzdušnenie môžete pridať aj trošku jemného štrku či piesku.

V obchodoch je dostupný špeciálny substrát pre bylinky s vyváženým pomerom živín a ľahkou štruktúrou. Ak si substrát miešate sami, použite kvalitnú kompostovanú zeminu, perlit a rašelinu (alebo listovku) v pomere 1 : 1 : 1. Pre lepšie prevzdušnenie môžete pridať aj trošku jemného štrku či piesku. Jednotlivé druhy alebo zmes: Bylinky sa dajú pestovať buď samostatne v menších črepníkoch, alebo ich môžete zoskupiť do väčších nádob. Vďaka tomu získate zaujímavú a praktickú „bylinkovú záhradku“ priamo na kuchynskom parapete.

Šetrná a efektívna úroda

Aby ste zaistili, že vám bylinky vydržia dlhšie, zberajte ich premyslene:

Celé výhonky alebo stonky: Pri zbere bazalky, rozmarínu či tymianu sa odporúča skôr odstrihnúť celú stonku nad pupenmi alebo v mieste, kde sa rozvetvuje. Ak by ste odtrhávali len samotné listy, ostanú vám nepekné holé stonky, ktoré rastlinu oslabia.

Pri zbere bazalky, rozmarínu či tymianu sa odporúča skôr odstrihnúť celú stonku nad pupenmi alebo v mieste, kde sa rozvetvuje. Ak by ste odtrhávali len samotné listy, ostanú vám nepekné holé stonky, ktoré rastlinu oslabia. Pažítka a jej stonky: Pri pažítke zas môžete pokojne odstrihnúť stonky až pri zemi. Rastlina tak bude stimulovaná k novému rastu.

Pri pažítke zas môžete pokojne odstrihnúť stonky až pri zemi. Rastlina tak bude stimulovaná k novému rastu. Rôzne životné cykly: Niektoré bylinky (napríklad koriander či bazalka) môžu byť jednoročné, a keď ich raz kompletne zrežete, už vám nenarastú. V takom prípade sa obvykle vysievajú alebo dokupujú opäť. Iné druhy, ako mäta, medovka, tymian a rozmarín, sú trvácne a po zbere môžu po čase znovu vyhnať nové lístky.

Vlastný výsev: mladé listy a microgreens

Okrem pestovania dospelých rastlín stojí za zmienku aj zber byliniek vo veľmi mladom štádiu, keď ešte nie sú úplne vyvinuté. Ide o takzvané baby leaves (mladé lístky) alebo microgreens (keď sa zbierajú hneď po vyklíčení a vytvorení prvých klíčnych lístkov). Táto metóda prináša hneď niekoľko výhod:

Intenzívna chuť: Mladé rastlinky mávajú lahodnú a koncentrovanú chuť.

Mladé rastlinky mávajú lahodnú a koncentrovanú chuť. Rýchla sklizeň: Nemusíte rastlinu udržiavať vo forme po dlhý čas, pretože ju zberáte krátko po vyklíčení.

Nemusíte rastlinu udržiavať vo forme po dlhý čas, pretože ju zberáte krátko po vyklíčení. Nenáročnosť: Vďaka skorej sklizni sa nemusíte toľko starať o pravidelné hnojenie či priestor na korene.

Microgreens

Microgreens zberáte, keď sa na rastlinkách objavia prvé (detské) lístky – spravidla asi 1 až 3 týždne od výsevu. Takto mladučké rastlinky obsahujú množstvo antioxidantov, vitamínov, minerálov a enzýmov. Môžete si ich pridávať do šalátov, na chlieb, do pomazánok alebo nimi dozdobiť hotové jedlá.

Veľkou výhodou je, že microgreens môžete pestovať takmer kdekoľvek, dokonca aj v menšom byte:

Bez substrátu: Rastlinky sa dajú naklíčiť v špeciálnych nakličovacích miskách alebo na zvlhčených podložkách z vaty, buničiny či kokosových vlákien. So substrátom: Stačia vám nízke misky, ktoré naplníte jemným substrátom. Semienka vysejte nahusto, zasypte tenkou vrstvou zeminy a zavlažujte rozprašovačom.

Najčastejšie microgreens: reďkovka, brokolica, hrášok, slnečnica, rukola, koriander, trebuľka, pohánka, pískavica (senovka grécka), horčica alebo bazalka.

Mladé lístky (baby leaves)

Pokiaľ nechcete rastlinky zberať hneď pri vytvorení prvých klíčnych lístkov, no predsa by ste ich radi ochutnali vo fáze skôr, než dosiahnu bežnú veľkosť, môžete ich zberať ako mladé lístky. Týka sa to napríklad špenátu, rôznych druhov šalátov, mangoldu, rukoly alebo mladej repy. Semienka vysievajte podobne nahusto a po vyklíčení im doprajte aspoň o niečo viac miesta, než by ste poskytli microgreens.

Misky so substrátom: Ideálna je plytká nádoba so sypkým, ľahkým substrátom. Opakovaný výsev: Pestovať baby leaves môžete nepretržite. Keď jednu várku vystriháte, misku hneď znova osejte, aby ste mali neustály prísun mladej zeleniny.

Klasika v našich kuchyniach: žerucha a petržlen

Nakličovanie žeruchy

Žerucha siata je u nás dlhodobo obľúbená. Veľmi rýchlo klíči, zvyčajne do niekoľkých dní, a nepotrebuje prakticky žiadny substrát. Stačí jej vlhká vata, buničina alebo kuchynské papierové utierky. Žerucha sa zberá, keď dosiahne výšku okolo 2 cm a keď sa objavia prvé pravé lístky. Hodí sa na chlieb s maslom, do tvarohových nátierok, šalátov či polievok. Skvele ju doplnia aj mladé lístočky koriandra alebo kerblíku, ktoré sa dajú pestovať podobným spôsobom.

Zimné pestovanie petržlenu

Petržlen je dvojročná rastlina, ktorá v záhrade prezimuje ako koreň. Ak ste si na jeseň tesne pred mrazmi vybrali zdravý petržlenový koreň zo záhonu, môžete ho zasadiť do väčšieho črepníka a umiestniť v byte na chladnejšie, ale svetlé miesto (napríklad neďaleko okna, kde nie je prekúrené). Celú zimu budete môcť zberať jeho čerstvé listy. Sú aromatickejšie a chutnejšie než zamrazené či sušené alternatívy. Navyše, šetríte zdroje a efektívne využijete to, čo by inak zostalo na záhrade pod snehom.

Záver

Pestovanie byliniek počas zimy v byte je nielen praktické, ale prináša aj radosť z každodenného sledovania rastu a vône čerstvej zelene v interiéri. Možností, ako sa dopracovať k vlastnej „bylinkovej záhradke“, je viacero. Môžete si kúpiť už hotové sadeničky a preniesť si ich domov, postupne ich presádzať a prihnojovať, alebo si dokonca vysejete semienka a budete si vychutnávať čerstvé mikrobylinky a mladé lístky.

Pri správnych podmienkach a jemnej starostlivosti vám rastlinky vydržia až do jari, prípadne môžete niektoré druhy presunúť von na balkón či do záhrady, keď sa oteplí. A hoci sú zimné dni krátke a neraz tmavé, bylinky ocenia aj dodatočné prisvetlenie špeciálnymi lampami. Doprajte im trochu pozornosti a odmenou vám bude nepretržitá zásoba čerstvých listov do polievok, šalátov, omáčok či nátierok.

Vďaka týmto postupom si doma vytvoríte svoj malý, voňavý a chutný „Green Deal“ aj bez toho, aby ste museli čakať na jar. Čerstvosť a vitalita z vlastnej parapetnej „záhradky“ dokážu spríjemniť pochmúrne zimné dni a rozvoňať každé jedlo. Budete mať radosť nielen zo samotnej chuti, ale aj z vedomia, že si bylinky pestujete udržateľne a zároveň tak prispievate k zelenšiemu životnému štýlu.