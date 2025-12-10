Zdravý december. Datle sú obľúbenou vianočnou pochúťkou a pomáhajú pri únave aj zápche

Datle
Datle Foto: www.shutterstock.com

Adventné obdobie patrí medzi najkrajšie časti roka. Domovy sa pomaly zapĺňajú svetielkami, ľudia začínajú riešiť darčeky aj výber stromčeka a v obchodoch pribúdajú tradičné zimné dobroty. Medzi nimi nechýbajú ani datle – ovocie, ktoré si mnohí spájajú s Vianocami už celé generácie.

Aj keď dnes patria k bežne dostupným potravinám, v minulosti boli výnimočnou pochúťkou, ktorú si ľudia dopriavali hlavne počas sviatočných dní. A hoci datle nie sú „zázračný liek“, majú niekoľko vedecky potvrdených zdravotných benefitov, ktoré stoja za zmienku.

Jedno z najstarších pestovaných ovocí na svete

Datľovník pochádza z oblasti dnešnej Mezopotámie a existujú dôkazy, že ľudia datle pestovali a konzumovali už pred 6–7 tisíc rokmi. Postupne sa rozšírili do celého Stredomoria, severnej Afriky aj Ázie a dnes sú obľúbenou súčasťou stravy po celom svete.

Vysoký obsah vlákniny – najlepšie overený benefit datlí

Medzi najspoľahlivejšie vedecky potvrdené účinky datlí patrí ich vysoký obsah vlákniny. Tá:

  • podporuje zdravé trávenie
  • pomáha regulovať vyprázdňovanie
  • môže uľaviť pri zápche
  • prispieva k pocitu sýtosti

Jedna porcia datlí obsahuje približne 7 g vlákniny na 100 g, čo je viac než mnoho iných druhov bežného ovocia.

Prírodné cukry ako rýchly zdroj energie

Datle majú prirodzene vysoký obsah glukózy a fruktózy. To znamená, že:

  • rýchlo dodajú energiu
  • sú vhodné ako malá desiata pred športom alebo počas únavy
  • no je dobré konzumovať ich s mierou, pretože obsahujú veľa kalórií

Tieto cukry sú však prirodzené, nie pridané, a datle zároveň obsahujú aj minerály a antioxidanty, ktoré ich robia výživnejšími než bežné sladkosti.

Antioxidanty – vedecky dokázaná ochrana buniek

Datle obsahujú viacero druhov antioxidantov, najmä:

  • flavonoidy
  • karotenoidy
  • fenolové zlúčeniny

Antioxidanty pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom. Tento účinok je dobre zdokumentovaný v odborných štúdiách. Neznamená to však, že datle predchádzajú konkrétnym chorobám – skôr podporujú celkové zdravie buniek.

Vitamíny skupiny B a vitamín A

Datle obsahujú malé, ale pre telo užitočné množstvá viacerých vitamínov:

  • vitamín B1 (tiamín) – podieľa sa na energetickom metabolizme
  • vitamín B2 (riboflavín) – dôležitý pre tvorbu energie v bunkách
  • vitamín B5 (kyselina pantoténová) – podporuje metabolické procesy
  • vitamín B6 (pyridoxín) – hrá úlohu pri správnom fungovaní imunity
  • vitamín A (vo forme karotenoidov) – prispieva k zdraviu zraku

Tieto vitamíny nenájdeme v datliach v extrémne vysokých dávkach, no ako súčasť pestrej stravy majú svoj význam.

Minerály dôležité pre kosti a svaly

Datle obsahujú:

  • draslík – podporuje správnu funkciu svalov a pomáha regulovať krvný tlak
  • horčík – dôležitý pre nervový systém a metabolizmus
  • fosfor – súčasť kostí a zubov
  • vápnik – v datliach sa nachádza len v menších množstvách, no stále prispieva k celkovej výžive

Tieto minerály nenahradia doplnky stravy, ale pravidelná konzumácia datlí môže prispieť k ich dennému príjmu.

Datle a spánok – ako je to naozaj

Často sa uvádza, že datle podporujú spánok vďaka obsahu tryptofánu. Pravdou však je:

  • datle obsahujú len malé množstvo tryptofánu
  • nie sú primárnym zdrojom melatonínu
  • ich účinok na spánok nie je vedecky jednoznačne potvrdený

Môžu však nepriamo pomôcť – napríklad ako súčasť ľahkej večernej desiaty, ktorá doplní energiu a zasýti bez veľkej záťaže pre trávenie.

Zhrnutie: čo je 100 % overené a pravdivé

Datle sú zdravé hlavne preto, že:

  • obsahujú veľa vlákniny, ktorá podporuje trávenie
  • sú prirodzeným zdrojom rýchlej energie
  • poskytujú antioxidanty chrániace bunky
  • obsahujú vitamíny skupiny B a karotenoidy
  • dodávajú minerály dôležité pre nervy, svaly a metabolizmus

Datle sú vhodným doplnkom stravy, no ako každá kaloricky bohatá potravina by sa mali jesť s mierou.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať