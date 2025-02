Zbožňovaná delikatesa môže vyvolať opuchy a zápaly v tele. Na toto by ste si mali dať pozor

Údeniny patria medzi tradičné súčasti jedálnička mnohých Slovákov. Ráno si dáme šunku na pečivo, na obed rýchlo zhltneme klobásku a večer sa uspokojíme napríklad párkom v rožku. Lenže práve tieto obľúbené potraviny môžu byť z hľadiska zdravia zradné. Nedávny výskum totiž ukazuje, že až 71 % žien a 47 % mužov môže mať kvôli vysokému príjmu soli v údeninách problémy so zadržiavaním vody v tele. A to nie je jediná nepriaznivá správa. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako sa zvýšený príjem soli prejavuje, ako ovplyvňuje organizmus a čo sa s tým dá robiť.

Prečo sú údeniny rizikové

Máloktorá domácnosť sa bez údenín zaobíde. Pravdepodobne ich jedávate častejšie, než si dokážete uvedomiť – šunka, salámy, klobásy, párky, slanina a mnoho ďalších výrobkov. Okrem toho, že sú často veľmi chutné, majú jedno spoločné: vysoký obsah soli, dochucovadiel a konzervačných látok.

Len 8 gramov soli (teda zhruba množstvo, ktoré môžete prijať z niekoľkých plátkov šunky) stačí na to, aby telo zadržalo približne liter vody. A keďže odporúčaná denná dávka soli je 5 gramov, je zrejmé, že jej nadmerné množstvo v údeninách môže spôsobiť problémy s opuchmi, ale aj s celkovou rovnováhou tekutín v tele.

Skrytá soľ ako tichý nepriateľ

Nadmerné solenie nie je len o tom, keď si dosolíte polievku alebo rezne. Omnoho viac soli totiž prijímame „nevedome“ zo spracovaných potravín, predovšetkým z údenín. Hoci si možno myslíte, že konzumujete soli pomerne málo, realita môže byť celkom iná.

Prečo to robí naše telo?

Ak prijmete priveľa sodíka, telo ho musí zriediť a udržať vnútorne vyrovnanú hladinu minerálov. Preto zadržiava vodu, aby túto rovnováhu dosiahlo. Následkom sú opuchy, ťažoba a zdanlivé zvýšenie telesnej hmotnosti. Dokonca môžete zaznamenať rozdiel na váhe o 2 až 3 kilogramy, ktoré však predstavuje zadržiavaná voda, nie tuk.

Ako sa zadržiavanie vody prejaví

1. Opuchy na tvári, okolo očí a končatín

Zadržiavanie vody sa najčastejšie prejavuje opuchmi v oblasti očí, členkov, priehlavkov či prstov. Môžete si všimnúť, že prstene či náramky, ktoré zvyčajne pohodlne nosíte, vám zrazu zostávajú tesnejšie.

2. Nafúknuté brucho

Pocit nafúknutia a napnuté brucho často prichádza ruka v ruke s opuchmi. Výrazne to môže ovplyvniť aj trávenie a celkové pohodlie počas dňa.

3. Výkyvy hmotnosti

Ak sa vážite pravidelne, môžete si všimnúť, že vaša telesná hmotnosť kolíše v priebehu niekoľkých dní až o 2–3 kg. Hoci ide hlavne o vodu, môže to byť značne demotivujúce napríklad pri chudnutí.

4. Otlačenie oblečenia a šperkov

Keď vám na koži zostávajú dlhšie otlačeniny od ponožiek, topánok či náramkov, môže to signalizovať nadmerné zadržiavanie tekutín.

5. Zhoršená celulitída

Veľa žien pozoruje, že pri nadmernom zadržiavaní vody a pri vyššom príjme soli je celulitída na stehnách či iných partiách tela viditeľnejšia.

Pohľad na čísla

3–4 gramy soli sa bežne nachádzajú v jednej priemernej klobáse. To je množstvo, ktoré môže viazať až pol litra vody v tele.

sa bežne nachádzajú v jednej priemernej klobáse. To je množstvo, ktoré môže viazať až pol litra vody v tele. Jedna čajová lyžička = asi 5 gramov soli, čo predstavuje odporúčanú dennú dávku. Pri bežnej konzumácii údenín ju však ľahko prekročíte.

= asi 5 gramov soli, čo predstavuje odporúčanú dennú dávku. Pri bežnej konzumácii údenín ju však ľahko prekročíte. 8 gramov soli (približne pár plátkov šunky) môže znamenať až 1 liter zadržanej vody.

Zápaly v tele a dlhodobé riziká

Okrem dočasných opuchov má dlhodobo vysoký príjem soli aj iné negatívne následky. Nadmerný príjem sodíka môže prispievať k vzniku zápalov v tele, k zvýšenému krvnému tlaku a zvyšovať riziko srdcovo-cievnych ochorení. Niektoré štúdie dokonca poukazujú na súvis medzi spracovanými mäsovými výrobkami a vyšším rizikom vzniku určitých typov nádorov tráviaceho traktu.

Viete, ako znížiť riziko mozgovej príhody?

Práve redukcia soli a úprava jedálnička sú jedným z hlavných preventívnych krokov, ktorými možno ovplyvniť krvný tlak a znížiť riziko mŕtvice. Pomôže tiež zaradiť do stravy viac ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov, ktoré obsahujú dôležité minerály potrebné na reguláciu krvného tlaku.

Tip na chutnú stravu bez zbytočnej soli

Ak máte radi stredomorskú kuchyňu, môže to byť cesta k štíhlejšej postave aj lepšej vitalite. Táto kuchyňa vychádza z čerstvých surovín – rýb, hydiny, olivového oleja, zeleniny a byliniek. Vďaka vysokému obsahu vlákniny a zdravých tukov dokáže pozitívne ovplyvniť trávenie a údajne aj zlepšiť milostný život. Stredomorské jedlá sú prirodzene menej slané, ale chutia skvele vďaka bylinkám (rozmarín, bazalka, tymian) a kvalitnému olivovému oleju.

Praktické riešenia pre každodenný život

Obmedzte údeniny a stavte na čerstvé mäso

Namiesto klasickej salámy či klobásky voľte radšej chudé kuracie, morčacie alebo teľacie mäso. Čerstvé mäso dokážete ochutiť zdravším spôsobom – bylinkami, cesnakom či citrónovou šťavou. Zvýšte príjem draslíka a horčíka

Dostatočné množstvo týchto minerálov pomáha telu vyrovnať sa s nadbytkom sodíka. Medzi vhodné potraviny patria banány, avokádo, listová zelenina, orechy a semená. Zaraďte pravidelný pohyb

Cvičenie podporuje krvný obeh a pomáha odstrániť prebytočnú vodu. Stačí aj rýchla chôdza, tanec, plávanie alebo akákoľvek pohybová aktivita, ktorá vás baví. Dodržiavajte pitný režim

Dostatok tekutín paradoxne pomáha proti zadržiavaniu vody. Keď telo pociťuje nedostatok tekutín, „ukladá“ si ich do zásoby. Optimálnych je aspoň 2 litre vody (alebo nesladených nápojov) denne. Zamerajte sa na vlákninu a bielkoviny

Vláknina zlepšuje trávenie, bielkoviny sú dôležité pre stavbu a regeneráciu svalov. Spoločne s dostatočným príjmom tekutín pomáhajú stabilizovať váhu a pocit sýtosti.

Vplyv nadmerného príjmu soli na zadržiavanie vody v tele a riziká spojené s týmto stavom boli potvrdené viacerými štúdiami a výskumami. V posledných rokoch na túto problematiku upozorňujú nielen odborníci na výživu, ale aj lekári a rôzne zdravotnícke organizácie.

Údeniny sú síce pochúťkou, ktorú mnohí z nás milujú pre ich výraznú chuť a rýchlu prípravu, no zároveň obsahujú veľké množstvo soli. Ak to s nimi preháňate, môžete si privodiť nielen nepríjemné opuchy či kolísanie váhy, ale aj dlhodobejšie zdravotné riziká spojené so srdcovo-cievnym systémom a vznikom zápalov.

Dobrou správou je, že väčšinu týchto nežiaducich účinkov možno zmierniť alebo im úplne predísť rozumnou úpravou jedálnička, dostatkom tekutín a aktívnym pohybom. Ak radi experimentujete, skúste zaradiť viac jedál inšpirovaných stredomorskou kuchyňou či čerstvými surovinami pripravenými na prírodný spôsob. Telo sa vám odvďačí lepším fungovaním a vy sa budete cítiť vitálnejšie a ľahšie.