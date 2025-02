Zbohom mikrovlnnej rúre? Odborníci upozorňujú na možné riziká a radia, ako sa im vyhnúť

Mikrovlnné rúry sa v kuchyniach objavujú už od roku 1947, keď sa začali komerčne vyrábať ako revolučné zariadenie na prípravu jedla. Vďaka ich schopnosti rýchlo ohriať či uvariť pokrm, si tento spotrebič postupne našiel cestu takmer do každej domácnosti. Pre mnohých sa stal symbolom komfortu a úspory času. Lenže najnovšie zistenia naznačujú, že hoci mikrovlnky ušetria nejeden drahocenný okamih, môžu predstavovať aj vážne riziko pre zdravie. A to nielen kvôli pôvodným otázkam o bezpečnosti žiarenia, ale aj z hľadiska hromadenia škodlivých baktérií priamo v ich vnútri.

Bezpečnostné kontroverzie okolo mikrovlniek

Keď sa mikrovlnná rúra začala masovo používať, verejnosť prirodzene riešila, či tento spôsob prípravy jedla nepoškodzuje ľudské zdravie. Jedna z prvých obáv sa týkala mikrovlnného žiarenia a jeho údajného negatívneho vplyvu na organizmus. Tieto dohady však postupne vyvrátili vedecké štúdie a popredné inštitúcie, medzi nimi aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Ukázalo sa, že pri správnej obsluhe mikrovlnky nepredstavujú priamu hrozbu.

Podobne sa zistilo, že pokrmy pripravené v mikrovlnnej rúre si zvyčajne uchovávajú značnú časť svojich výživových látok – práve preto, že samotný ohrev býva pomerne rýchly a nedochádza k nadmernému odparovaniu tekutín, ako je to pri dlhom varení na sporáku. Dlho sa teda zdalo, že jediné, čo by ste mali pri používaní mikrovlnky dôkladne sledovať, je vhodné kuchynské riady a bezpečné postupy pri manipulácii s teplým jedlom.

No kým sa tieto otázky uzavreli, iné sa práve otvárajú. Najnovšie výskumy pritiahli pozornosť k tomu, čo v skutočnosti žije vo vnútri mikrovlnnej rúry. A nejde len o mikroskopické zvyšky omáčok či polievok, ale o baktérie, ktoré sa dokážu prispôsobiť drsným podmienkam počas ohrevu.

Baktérie, ktoré prežijú aj extrémne teplo

Za týmto objavom stojí najmä výskum španielskeho tímu zo spoločnosti Darwin Bioprospecting Excellence a Univerzity vo Valencii, na ktorom sa podieľal aj profesor Manuel Porcar. Vedci zistili, že hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že mikrovlnné žiarenie a intenzívne teplo vo vnútri rúry baktériám nijako neprospeje, mnohé mikroorganizmy sú prekvapivo odolné. Dokážu si poradiť nielen s vysokými teplotami, ale aj s prostredím, ktoré v rúre vzniká pri opakovanom ohrievaní rozličných druhov jedál.

Tieto baktérie sa usadia na stenách a rôznych zákutiach mikrovlnky a vo vlhkom, často mastnom prostredí sa rýchlo množia. Môžu vyvolávať nepríjemné zdravotné komplikácie – od miernejších žalúdočných ťažkostí až po vážne infekcie. Najmä ak sa človek vystavuje kontaminácii opakovane a zároveň zanedbáva pravidelnú údržbu či dôkladnú dezinfekciu spotrebiča.

Ako prebiehal výskum?

Zistenia, publikované v renomovanom periodiku Frontiers in Microbiology, stoja na analýze 30 mikrovlnných rúr využívaných v rôznych prostrediach. Tím mikrobiologičky Alby Iglesiasovej sa zameral na mikrovlnky v domácnostiach, kanceláriách aj laboratóriách. Cieľom bolo preskúmať, aké druhy baktérií sa vo vnútri najčastejšie vyskytujú, a tiež zistiť, či ich výskyt súvisí s charakterom prostredia alebo s typom potravín, ktoré sa najčastejšie ohrievajú.

Podľa výsledkov tímu sa podarilo identifikovať 747 rôznych skupín baktérií. Z nich dominovali skupiny Firmicutes, Actinobacteria a Proteobacteria. Zistenia potvrdili, že konkrétne zloženie bakteriálneho spoločenstva sa líši v závislosti od toho, kto a kde mikrovlnku používa. V laboratórnych podmienkach, kde sa jedlo nezohrieva tak často, boli mikroorganizmy prevažne neškodné. Avšak v domácnostiach či kanceláriách, kde sa ohrev jedál vykonáva pravidelne a často bez dôkladnej dezinfekcie, sa našli aj tzv. patogénne druhy, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko.

Znepokojujúce druhy baktérií

Medzi často sa vyskytujúce mikróby v mikrovlnkách patria tie, ktoré bežne obývajú ľudskú pokožku, ako Bacillus, Micrococcus či Staphylococcus. Tieto by za normálnych okolností nemuseli spôsobovať priame zdravotné ohrozenie, pokiaľ sa do tela nedostanú vo vysokej koncentrácii alebo cez narušenú kožu. Obávať by sme sa však mali najmä baktérií ako Pseudomonas, Enterobacter a Klebsiella, ktoré už dokážu vyvolávať závažnejšie infekcie a ochorenia.

Profesor Porcar k tomu poznamenáva, že samotné mikrovlny prítomné baktérie nedezinfikujú, ako by si mnohí mohli myslieť: „Našou najväčšou výzvou bolo práve zistenie, že baktérie sa dokážu adaptovať. Nadmerné teplo ich nezničí, ak môžu prečkať v miestach, kam sa horúci vzduch nedostane rovnomerne alebo dostatočne dlho.“

Ako znížiť riziko?

Ak vám záleží na vašom zdraví, pravidelná údržba mikrovlnnej rúry by mala patriť k rutinným činnostiam v domácnosti. Nejde pritom len o rýchle zotretie mastnoty z dverí či odspodu. Odborníci odporúčajú:

Dôkladné čistenie – po každom použití mikrovlnku pretrite vhodným čistiacim prostriedkom s dezinfekčným účinkom. Nezabúdajte na steny, rohy a priestor okolo rotujúceho taniera. Preventívne opatrenia – pri ohrievaní potravín používajte prikrývky, vrecká či špeciálne kryty, ktoré zabránia prskaniu jedla na vnútorné povrchy rúry. Regulárna kontrola – aspoň raz za týždeň si skontrolujte vnútro mikrovlnky, či sa v ňom nenachádzajú viditeľné škvrny alebo zaschnuté zvyšky jedla.

Profesor Porcar zdôrazňuje, že ak sa baktérie nechajú vo vnútri nekontrolovane množiť, môžu sa stať rizikovými rovnako ako mikroorganizmy na iných nedostatočne dezinfikovaných kuchynských povrchoch: „Pre mnohých ľudí bol prekvapivý fakt, že mikrovlny mikróby nezabíjajú tak spoľahlivo, ako sme si mysleli.“

Je čas lúčiť sa s mikrovlnkou?

Hoci má mikrovlnná rúra stále svoje nesporné výhody, odborníci upozorňujú, že riziká sú reálne, najmä ak sa starostlivosť o mikrovlnku zanedbáva. V niektorých prípadoch sa môže zdať, že jednoducho nie je možné udržať mikrovlnku v takej čistote, aby sme eliminovali všetky patogény. V takýchto situáciách sa ponúka možnosť vymeniť ju za iné spôsoby rýchlej prípravy jedla – napríklad kvalitnú teplovzdušnú rúru, parnú rúru alebo indukčný varič.

Moderné kuchynské technológie dokážu pokrmy zahriať pomerne rýchlo a rovnomerne, pričom sa ľahšie udržiavajú v hygienickom stave. Aj keď mikrovlnka často reprezentuje pohodlie a takmer okamžité ohrievanie, konečné rozhodnutie závisí od posúdenia, či je pre vás väčšou prioritou ušetrený čas, alebo absolútna istota, že do jedla nepreniknú škodlivé baktérie.

Na záver

Mikrovlnky kedysi symbolizovali novodobý luxus v kuchyni a pre mnohých sú stále nenahraditeľné. Niet pochýb o tom, že pri uvážlivom používaní a pravidelnom čistení môžu byť mikrovlnné rúry praktickým a relatívne bezpečným pomocníkom. Avšak výsledky španielskej štúdie jednoznačne ukazujú, že dôkladné čistenie a dezinfekcia sú kľúčové, aby sa z mikrovlnky nestalo živné prostredie pre neželané baktérie. Ak sa na takéto opatrenia necítite alebo sa vám zdajú príliš zložité, je namieste zvážiť aj iné možnosti ohrievania a prípravy jedál. V hre je predsa vaše zdravie a zdravie vašich najbližších.