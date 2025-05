Zbohom, mastnota a nečistoty na digestore! Vyskúšajte tento jednoduchý trik a za 5 minút je ako nový

Ruku na srdce – ako často venujete pozornosť čisteniu digestora? Väčšina z nás na túto nepríjemnú domácu prácu myslí len občas, zvyčajne v rámci veľkého upratovania kuchyne pred sviatkami či návštevou. Čistenie digestora, ktorý je často zanesený hrubou vrstvou mastnoty a prachu, nepatrí práve medzi obľúbené činnosti. Z tohto dôvodu odkladáme jeho údržbu na čo najneskorší možný termín. Existuje však spôsob, ako túto úlohu výrazne zjednodušiť. Ukážeme vám jednoduchý a rýchly trik, vďaka ktorému bude váš digestor vyzerať ako práve kúpený.

Prečo je digestor v domácnosti nevyhnutnosťou?

Moderným trendom posledných rokov je spájanie kuchyne s obývačkou a jedálňou, čím vzniká otvorený obytný priestor, v ktorom sa trávia spoločné chvíle. Takéto riešenie je praktické a pohodlné, no prináša so sebou aj drobné nevýhody. Počas varenia vznikajú pachy, para a vlhkosť, ktoré sa ľahko rozšíria do celého priestoru a dokážu sa usadiť aj v čalúnení nábytku či závesoch. Preto je kvalitný a výkonný digestor prakticky povinnou súčasťou každej modernej domácnosti.

Časté používanie digestora však znamená aj jeho pravidelné znečisťovanie. Mastnota z výparov sa postupne usadzuje na filtri, ventilátoroch a aj na vonkajších povrchoch. Tieto nečistoty nielenže pôsobia neesteticky, ale zároveň vytvárajú vhodné prostredie pre množenie baktérií a plesní. Navyše, vo vrstve nečistôt sa radi usádzajú aj drobní škodcovia či hmyz. Pravidelná údržba digestora preto nie je len estetickou, ale aj hygienickou nutnosťou.

Ako správne postupovať pri čistení digestora zvnútra?

Samotné zotretie vonkajších plôch nestačí. Dôkladnú starostlivosť si vyžaduje predovšetkým vnútro digestora, najmä jeho filter, ktorý býva mastnotou zanesený najviac. Našťastie existuje overený trik, ktorý vám túto neobľúbenú prácu výrazne uľahčí.

Čistenie filtra s pomocou čpavku a liehu:

Najprv filter vyberte a vložte ho do uzatvárateľného plastového vrecka. Do vrecka nalejte trochu čpavku, ktorý dokáže účinne rozpúšťať usadenú mastnotu. Vrecko dobre uzavrite a nechajte pôsobiť cez noc. Čpavkové výpary mastnotu uvoľnia bez toho, aby ste museli manuálne čistiť každú nečistotu. Na druhý deň filter vytiahnite, dôkladne opláchnite horúcou vodou a potom ho vyčistite pomocou liehu, ktorý odstráni zvyšky mastnoty a dezinfikuje povrch.

Ak zistíte, že niektoré usadeniny sú zvlášť odolné, vyskúšajte ešte jeden trik:

Pripravte si roztok z horúcej vody, soli a kyseliny citrónovej. Filter doň ponorte asi na 15 minút.

Po namočení filter opäť opláchnite horúcou vodou. V prípade, že niektoré časti zostali stále zanesené, pomôžte si starou zubnou kefkou, ktorá dosiahne aj na menej dostupné miesta.

Takto pripravený a čistý filter bude opäť účinný ako nový a bez nepríjemných pachov.

Ako čistiť a leštiť vonkajšie plochy digestora?

Vonkajšie plochy digestora je potrebné čistiť pravidelne – minimálne raz mesačne. Pri čistení povrchu však nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prípravky s obsahom chlóru, rozpúšťadiel či silného alkoholu. Tieto prípravky môžu povrch digestora natrvalo poškodiť alebo spôsobiť jeho zmatnenie či poškriabanie.

Ideálnym pomocníkom na vonkajšie čistenie je jemná handrička namočená do teplej vody s bežným kuchynským saponátom. Dôkladne utrite všetky plochy a následne ich osušte do sucha. Ak máte digestor vyrobený z nerezu, môžete ho po umytí a osušení vyleštiť špeciálnym prípravkom určeným priamo na nerezové povrchy. Ten povrchu dodá krásny lesk, zabráni odtlačkom prstov a predĺži dobu, počas ktorej zostane digestor čistý a pekný na pohľad.

Pravidelnosť je základ

Aj keď sa čistenie digestora nezdá ako príjemná aktivita, pravidelnou starostlivosťou a využitím jednoduchých trikov výrazne ušetríte čas i energiu. Výsledkom bude čistý, hygienický a reprezentatívny digestor, ktorý vám bude slúžiť spoľahlivo mnoho rokov. Navyše, pravidelné čistenie predchádza tvorbe odolných usadenín, ktoré sú neskôr omnoho náročnejšie odstrániteľné.

Stačí len pár minút starostlivosti každý mesiac a váš digestor bude vždy vyzerať ako nový!