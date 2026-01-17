Zbohom klasickým sedačkám. Toto je nový trend z Talianska, ktorý ich začína definitívne nahrádzať

Ťažké pohovky s pevnými opierkami už nie sú jediným riešením pohodlného sedenia v obývačke. Do popredia sa znova dostáva kus nábytku, ktorý vznikol v Taliansku na konci 60. rokov a odvtedy sa stal jednou z najvýraznejších dizajnových ikon moderného bývania – sedací vak Sacco.
Ešte donedávna sme ho vnímali skôr ako rekvizitu filmov, ateliérov alebo študentských izieb. Dnes si však upevnil pozíciu plnohodnotnej alternatívy k bežným sedačkám. Jeho neformálny charakter a schopnosť prispôsobiť sa každému typu postavy aj priestoru mu priniesli celkom nový život.
Ako vyzeral Sacco v dobe svojho vzniku?
V roku 1969 sa sedací vak objavil aj v československom filmovom týždenníku – a práve tento archívny záznam dnes umožňuje nahliadnuť na to, ako pôsobil v čase, keď bol ešte úplnou novinkou.
Prečo sedací vak funguje? Dizajn, ktorý sa prispôsobuje človeku
Sacco – rovnako aj sedacie vaky, ktoré vznikli podľa jeho vzoru – nemá pevný rám ani vopred definovaný tvar. Keď sa naň človek posadí, výplň sa jednoducho rozprestrie a vytvaruje presne tam, kde je to najpohodlnejšie.
Tento princíp dokonale zapadá do životného štýlu dnešných domácností. Obývačka prestala byť iba reprezentatívnou miestnosťou. Je to priestor, kde oddychujeme, pracujeme z domu, hráme sa s deťmi, sledujeme filmy či jednoducho len vypíname hlavu.
Dizajnéri aj psychológovia zároveň upozorňujú, že flexibilný nábytok podporuje pocit uvoľnenia. Keďže sedací vak reaguje na každú zmenu polohy, pôsobí prirodzene, intuitívne a znižuje napätie v tele. Aj preto je vnímaný nielen ako módny doplnok, ale ako prvok, ktorý zvyšuje komfort v domácnosti.
Krátky pohľad do minulosti
Ikonický sedací vak Sacco predstavila talianska trojica dizajnérov Piero Gatti, Cesare Paolini a Franco Teodoro v roku 1968.
S týmto netradičným tvarom urobili v 60. rokoch revolúciu – namiesto pevnej konštrukcie vytvorili „vrece“ naplnené malými guľôčkami zo syntetického materiálu, ktoré sa prispôsobovali telu.
Vaky si rýchlo získali popularitu a začali sa predávať po celom svete. Po čase sa stali symbolom kreatívneho a neformálneho moderného bývania.
Ocenenia a uznanie: Sacco ako súčasť múzeí
Sacco sa nepresadil len medzi bežnými používateľmi, ale aj v profesionálnej dizajnovej sfére.
Patrí medzi exponáty svetoznámych múzeí:
- Múzeum moderného umenia (MoMA) v New Yorku
- Triennale Design Museum v Miláne
- Victoria and Albert Museum v Londýne
A hoci sa často uvádza, že vak získal ocenenie Compasso d’Oro už začiatkom 70. rokov, nie je to tak.
✔️ Kompletne overená informácia:
Sacco získal prestížnu cenu Compasso d’Oro ADI až v roku 2020, a to pri príležitosti svojho výročia, ako uznanie jeho dlhodobého vplyvu na svetový dizajn.
Moderné sedacie vaky: praktické, prateľné a dostupné
Hoci dnešné sedacie vaky vychádzajú z pôvodného Sacco, technologicky pokročili.
Majú:
- prateľné poťahy
- kvalitnejšie a odolnejšie výplne
- širokú škálu veľkostí a farieb
- nízku hmotnosť, vďaka ktorej ich jednoducho presuniete kamkoľvek
Práve ľahká manipulácia je jedným z najväčších rozdielov oproti pevnej pohovke. Zatiaľ čo s masívnym nábytkom sa hýbe len ťažko, sedací vak môžete premiestniť podľa nálady – k oknu, k televízii, do spálne či detskej izby.
Zároveň dobre funguje aj v minimalistických interiéroch, kde rozbíja strohosť, a rovnako aj v útulných domácnostiach, kde pôsobí prirodzene a domácky.
Udržateľný dizajn: Sacco Goes Green
Do výroby postupne zaviedla:
- ekologickejšie poťahové materiály
- recyklovanú výplň
- procesy šetrnejšie k životnému prostrediu
Cieľom iniciatívy je zachovať pôvodný charakter a pohodlie sedacieho vaku, no zároveň znižovať jeho ekologickú stopu. Sacco sa tak stal nielen dizajnovým symbolom, ale aj moderným, udržateľným produktom, ktorý reflektuje potreby súčasných domácností.
Prečo sedací vak zostáva v kurze?
Sedacie vaky dokazujú, že pohodlie nemusí mať pevný rám ani presne určený tvar. Poskytujú slobodu pri sedení, možnosť odpočívať v mnohých polohách a pocit, že nábytok sa prispôsobuje človeku, nie naopak.
Nejde o to, že by úplne nahradili klasické pohovky v každej domácnosti. No ich obľúbenosť rastie práve preto, že ponúkajú iný typ pohodlia a voľnosti, ktorý tradičný nábytok často nedokáže poskytnúť.