Zbavte sa pásavky zemiakovej raz a navždy. Žiadna chémia, skúsení záhradkári odporúčajú jednoduché, no účinné riešenie

Pásavka zemiaková je nočnou morou každého záhradkára. Nik ju nepozýval, no napriek tomu si drzo nachádza cestu do našich zemiakov a bez hanby tam zakladá celé kolónie svojich potomkov. Mnohým z nás napadne klasický scenár – bežať do obchodu po postrek plný agresívnych chemikálií. Ale ak sa chceme vyhnúť tomu, aby sme si kontaminovali vlastné záhony a úrodu, ktorú plánujeme konzumovať, existuje omnoho šetrnejšia cesta. A čo je najlepšie – je overená generáciami záhradkárov.