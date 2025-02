Zbavte sa neporiadku v kúpeľni raz a navždy: Vyskúšajte 4 triky a 1 radu navyše

Ak patríte k ľuďom, ktorí sa snažia kúpeľňu udržiavať v dokonalom poriadku, no aj tak máte pocit, že je v nej neustály chaos, určite vás poteší niekoľko praktických tipov. Základom je totiž nielen pravidelné upratovanie a dostatok úložného priestoru, ale aj vedieť, čo do kúpeľne skutočne patrí a čo by ste z nej mali radšej vyhodiť. Mnohí z nás si totiž do kúpeľne často ukladajú veci, ktoré tu nemajú čo hľadať – či už kvôli vlhkému prostrediu, alebo jednoducho preto, že ich tam ani nevyužijeme. Práve tieto zabudnuté veci sa stávajú zdrojom neporiadku, ktorý potom odradí každého návštevníka a, úprimne, aj nás samých.

V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ako zistiť, ktoré veci robia vo vašej kúpeľni neporiadok a ako sa ich zbaviť tak, aby zostala čistá, vzdušná a prakticky usporiadaná. Zároveň sa dozviete, prečo by ste v kúpeľni nikdy nemali skladovať lieky a liečivé prípravky či koľko kozmetických zásob naozaj potrebujete. A pridáme aj jednu extra radu, vďaka ktorej budete mať šancu dosiahnuť dlhodobo udržateľný systém, bez nutnosti každodenného boja s neporiadkom.

Ak hľadáte aj vizuálne inšpirácie, nie je na škodu pozrieť si rôzne video návody či tipy od domácich majstrov. Jedným z mnohých užitočných zdrojov môže byť napríklad toto video: https://www.youtube.com/watch?v=1fr1imBe0J0

Poďme sa teraz spoločne pozrieť na 4 triky, ktoré vám pomôžu nadobro skoncovať s chaosom v kúpeľni, a pridáme k tomu ešte jednu užitočnú radu navyše.

1. Lieky a liečivé prípravky sem nepatria

Prvou zastávkou na ceste k vytriedeniu kúpeľňového neporiadku je vaša „liekarnička“. Kúpeľňa je často prvé miesto, kam intuitívne ukladáme lieky, kvapky do očí, rôzne spreje, masti či dokonca dezinfekciu a obväzy. Toto však nemusí byť najlepší nápad. Dôvodom je, že v kúpeľni panuje vyššia vlhkosť a teplota, ktoré môžu prispieť k rýchlejšiemu znehodnoteniu liekov aj k ohrozeniu ich bezpečnosti a účinnosti. Okrem toho, ak máte v domácnosti deti, kúpeľňa býva obľúbeným „priestorom na výpravu“, a tak môže dôjsť k nechcenému kontaktu detí s liekmi.

Odporúčanie:

Preložte svoju lekárničku na suchšie a chladnejšie miesto, napríklad do uzamykateľnej skrinky v spálni alebo v chodbe.

Pravidelne kontrolujte dátumy spotreby všetkých liečiv a produktov, ktoré súvisia so zdravím. Vyraďte tie, ktorým sa skončila exspirácia, alebo ktoré už dlhšie nepoužívate.

Takisto dávajte pozor na to, aby ste v „liekarničke“ nezbierali nadbytočné predmety. Často tam skončia rôzne drobnosti, ktoré so starostlivosťou o zdravie nemajú nič spoločné (napríklad staré vatové tyčinky, prázdne obaly, nefunkčné teplomery a podobne).

2. Nadbytočné zásoby drogérie a kozmetiky

Ak nakupujete drogériu a kozmetiku do veľkých zásob, je veľmi pravdepodobné, že sa vám v kúpeľni začnú kopiť poloprázdne fľaštičky šampónov, sprchových gélov, čistiacich prostriedkov či rôznych mydiel. Mnohé z nich patria do rovnakej kategórie – napríklad rôzne druhy čistiacich saponátov či prostriedkov na sklo. Keď potom potrebujete miesto na uloženie aktuálne používaných produktov, v skutočnosti ho blokujú staršie a menej využívané prípravky.

Ako na to?

Pokiaľ máte otvorené dve balenia rovnakého čistiaceho prostriedku, pokúste sa ich zlúčiť do jednej nádoby (ak je to hygienicky vhodné a produkty sú naozaj rovnaké). Tým uvoľníte cenné miesto.

Vyberte si najviac dva či tri druhy produktov, ktoré viete, že skutočne pravidelne používate (napr. šampón, kondicionér, sprchový gél), a ostatné sa snažte vypoužívať do konca.

Dávajte pozor na veľké balenia pracích práškov či iných sypkých produktov. Vo vlhkom prostredí kúpeľne sa môžu časom zraziť alebo zvlhnúť, čo sťažuje ich ďalšie používanie.

Mimochodom, čo s uterákmi?

Niektorí ľudia radi skladujú všetky uteráky priamo v kúpeľni. To však môže spôsobiť ďalší neporiadok a navyše kvôli vlhku uteráky rýchlejšie strácajú sviežosť. Ak je to čo len trochu možné, majte väčšinu čistých uterákov a osušiek zložených v inej skrini (napríklad v chodbe alebo v spálni) a v kúpeľni ponechajte len tie, ktoré práve používate.

3. Vzorky, mini balenia a dátum exspirácie

Množstvo drobných produktov, ktoré sa k nám dostanú ako vzorky či suveníry z hotelov a wellness pobytov, sa ľahko hromadí – nielen v poličkách, ale aj v zásuvkách. Keď sa na ne po čase pozriete, zistíte, že si ani nepamätáte, kedy ste ich získali, či vôbec ešte majú platnú exspiráciu a či sa vôbec niekedy použijú. Platí to najmä pre mini balenia kozmetiky, rôzne jednorazové papuče, sprchové čiapky z hotelov a podobné drobnosti.

Postup na elimináciu drobností:

Pravidelne (aspoň raz za tri mesiace) skontrolujte tieto malé produkty a vyhoďte všetko, čo je už po dátume spotreby, vyzerá podozrivo alebo ste to nepoužili vyše roka.

Zvyknite si dbať na to, aby ste si nechali len pár (maximálne dve či tri) praktické vzorky alebo mini balenia, ktoré reálne využijete napríklad pri cestovaní.

Ak ste vášnivý zberateľ hotelových suvenírov, pokúste sa ich nezhromažďovať v kúpeľni. Uložte si jeden spomienkový kúsok (ak má pre vás sentimentálnu hodnotu) a ostatné buď rovno spotrebujte, alebo darujte niekomu, kto ich využije.

4. Nevhodné „radosti“

Kúpeľňa je častokrát miestom, kde končia darčeky, ktoré sme dostali, no v skutočnosti ich nechceme alebo nemáme pre ne využitie. Môžu to byť rôzne obrovské balenia mycích gélov s vôňou, ktorú neznášate, sety kozmetiky, ktoré dráždia vašu pokožku, či nepoužívané predložky a košíčky, ktoré vôbec neladia s dizajnom kúpeľne.

Ako sa zbaviť nevhodných darčekov a nepotrebných dekorácií?

Bez výčitiek ich podarujte rodine či priateľom, ktorí ich ocenia. Alebo ich ponúknite na susedskej burze alebo vo facebookových skupinách, kde sa podobné veci často vymieňajú za iné praktické predmety.

Ak máte opakovane problém s nevhodnými darčekmi, dajte svojmu okoliu jasne najavo, čo preferujete a čo nie. Napríklad tým, že ak dostanete pred Vianocami otázku, čo si želáte, spomeňte radšej niečo praktické, čo naozaj využijete.

Vyhnite sa aj zbytočným dekoráciám, ktoré iba zachytávajú prach, a radšej investujte do funkčných doplnkov, akými sú napríklad kvalitné sklenené dózy, organizéry alebo háčiky na uteráky.

Tip navyše – „zameťte si“ aj v skrytých kútoch

Takmer každá kúpeľňa má svoj „temný kút“ či „čiernu dieru“, kam odkladáme (alebo kde nám omylom padá) všetko, čo nechceme mať na očiach. Môže to byť priestor pod umývadlom, za práčkou, v rohu pri koši na bielizeň alebo v skrinke so saponátmi. Stačí chvíľka nepozornosti, a už tam končí rôzna drobná kozmetika, prázdne obaly alebo dokonca veci, ktoré nemajú s kúpeľňou nič spoločné.

Ako na to?

Aspoň raz mesačne skontrolujte tieto skryté miesta a vyhoďte alebo preložte všetko, čo sa tam nevedomky nahromadilo. Snažte sa vopred určiť, kde budú „špeciálne“ predmety uložené. Ak máte napríklad kozmetické zásoby, uložte ich do uzatvárateľného boxu, nie volne na poličku, kde padne prach a vlhkosť. Riaďte sa pravidlom, že všetko má mať svoje miesto. Ak to v kúpeľni nenájde využitie, putuje to buď do koša, alebo na iné, vhodnejšie miesto v byte. Vyskúšajte premyslené úložné systémy – napríklad policu nad práčku, či závesné skrinky s dostatočnou hĺbkou na uloženie všetkých potrebných vecí.

Udržateľný poriadok bez stresu

Dodržiavať vyššie spomenuté rady vám pomôže zachovať kúpeľňu čistú a prehľadnú bez potreby každodenného veľkého upratovania. Dôležitá je pritom najmä dôslednosť a schopnosť zbaviť sa nepotrebných vecí, ktoré zaberajú miesto a prinášajú zbytočný chaos. Ak vydržíte prvé dni či týždne, postupne sa z toho stane rutina a vaša kúpeľňa ostane voňavá, vzdušná a predovšetkým funkčná.

Pamätajte: Kúpeľňa nemá byť skladom všetkého možného ani odkladiskom pre darčeky, ktoré sa vám nehodia. Je to priestor na každodennú hygienu a relax, a tak by mala pôsobiť. Ak sa zbavíte nepotrebných vecí, nahradíte ich tými, ktoré skutočne potrebujete a používate, a naučíte sa pár jednoduchých trikov na priebežné udržiavanie poriadku, už nikdy sa nebudete musieť hanbiť, ak do kúpeľne nečakane nazrie nejaká návšteva.

Doprajte si teda trochu času a skontrolujte, čo sa vo vašej kúpeľni skrýva. Zistíte, že množstvo vecí tam vôbec nepatrí. Keď tieto tipy aplikujete v praxi, uvidíte, že udržať si vo svojej kúpeľni poriadok bude omnoho jednoduchšie, než by ste čakali. A naozaj to stojí za to – každý deň vás privíta čistá a organizovaná kúpeľňa, v ktorej je radosť tráviť čas.