Zbavte sa mastnoty v plastových krabičkách. Efektívne tipy, ktoré naozaj fungujú

Plastové krabičky či dózy používame takmer denne – balíme do nich desiate pre deti, berieme si v nich obedy do práce alebo si ich vezmeme so sebou na výlet. Sú ľahké, praktické a zvyčajne aj dobre uzatvárateľné, takže potraviny ostanú čerstvé. Pri častom používaní sa však môžu znečistiť mastnotou alebo nepríjemnými pachmi, a to obzvlášť vtedy, keď v nich skladujeme olejnaté alebo korenené jedlá. Akonáhle sa táto mastnota dostane do pórov plastu, obyčajné opláchnutie vodou už nestačí. Nasledujúce tipy vám ukážu, ako efektívne a pomerne jednoducho vyčistiť plastové nádoby, aby vyzerali takmer ako nové.