Zbavte sa holubov na balkóne a parapete raz a navždy. Po tomto triku sa už nevrátia

Holuby sú na prvý pohľad neškodné mestské vtáky, no ten, kto má s nimi skúsenosti, vie, že ich prítomnosť dokáže byť poriadne otravná. Zanechávajú za sebou neporiadok, špinu, zápach a môžu byť aj zdravotným rizikom. Ich hniezda upchávajú odkvapy, trus poškodzuje fasádu aj kovové časti balkóna a často ničia aj zábradlie či vonkajší nábytok. Ak sa u vás usadili, je načase zasiahnuť – existuje hneď niekoľko účinných spôsobov, ako ich z balkóna alebo parapetu vyhnať raz a navždy.
Prečo sa im hovorí „lietajúce potkany“
Tento nelichotivý názov si holuby vyslúžili nie náhodou. Ich trus totiž obsahuje množstvo baktérií, plesní a parazitov, ktoré môžu spôsobovať vážne ochorenia. Medzi najnebezpečnejšie patria salmonelóza, toxoplazmóza či ornitóza. Nebezpečné však môže byť aj ich perie – často v ňom prežívajú roztoče, ktoré sa môžu dostať do vášho bytu. Navyše, mnohí ľudia reagujú na prach z peria alergicky.
Ak sa teda holuby rozhodli zahniezdiť vo vašej blízkosti, nejde len o estetický problém, ale aj o hrozbu pre zdravie.
Hroty proti holubom: jednoduché a spoľahlivé riešenie
Na mnohých budovách ste si určite všimli hroty – dlhé plastové alebo kovové pásy s ostrými výbežkami. Ich úlohou nie je ublížiť vtákom, ale zabrániť im v tom, aby si mohli pohodlne sadnúť či zahniezdiť. Takéto hroty možno umiestniť nielen na rímsy a strechy, ale aj na parapety. Pravda, tým prídete o trochu miesta pre kvetináče, no výsledok stojí za to – holuby sa rýchlo naučia, že tu nie je bezpečné miesto na pristátie, a odletia inam.
Namiesto hrotov skúste napnuté lanko
Ak sa vám hroty zdajú nevzhľadné, môžete použiť tenké oceľové lanko. Funguje na rovnakom princípe – znemožní holubovi pohodlne pristáť. Lanko by malo byť pevné a ošetrené proti korózii, aby odolalo poveternostným vplyvom. Tento spôsob sa hodí hlavne na menšie plochy, napríklad parapety či úzke rímsy. Na balkónoch a terasách sa však neodporúča, pretože by ste sa oň mohli zachytiť vy sami alebo vaše deti.
Vystrašte ich – funguje pohyb aj odlesk
Holuby sú síce zvyknuté na ruch mesta, ale stále majú vrodený strach z neznámych predmetov a pohybujúcich sa svetiel. Práve na tom môžete postaviť jednoduchú, lacnú a zábavnú obranu.
Na zábradlie alebo parapet zaveste farebné balóny, ktoré sa na vetre jemne hýbu. Vyberte najlepšie tie s kontrastnými kruhmi, ktoré pripomínajú oči – holuby si ich spájajú s predátormi. Rovnako dobre poslúžia staré CD-čka alebo lesklé prúžky z alobalu, ktoré sa vo vetre otáčajú a odrážajú svetlo.
Ďalšou možnosťou sú malé veterné mlynčeky či blikajúce ozdoby, ktoré vytvoria optickú ilúziu pohybu. Dôležité je však tieto predmety pravidelne obmieňať, pretože holuby sú veľmi prispôsobivé – po čase si na ne zvyknú a prestanú sa ich báť.
Pomôže aj silná vôňa – holuby majú citlivý čuch
Mnohí netušia, že holuby sa orientujú aj podľa čuchu. Práve výrazné arómy ich dokážu účinne odradiť. Skvelým trikom sú naftalínové guličky, ktoré vtáky neznášajú. Ak ich však doma nemáte, môžete siahnuť po iných prostriedkoch.
Niektorí ľudia používajú pálivé korenie alebo octové výpary, no pri týchto riešeniach treba byť opatrný – dráždivé látky by mohli poškodiť aj vaše dýchacie cesty, najmä ak máte malé deti. Zaujímavou alternatívou je aj pánska kolínska voda – jej intenzívna vôňa holubom vôbec nevonia, zatiaľ čo vám môže balkón príjemne prevoňať.
Ďalšie tipy pre dlhodobý efekt
Ak sa chcete holubov zbaviť natrvalo, je dôležité kombinovať viacero metód. Okrem fyzických prekážok a zápachov nezabúdajte ani na čistotu balkóna – ak nebudú mať prístup k zvyšku jedla alebo k drobným omrvinkám, nebudú mať dôvod sa vracať.
Odporúča sa tiež uzavrieť všetky miesta, kde by si mohli stavať hniezda – napríklad výklenky, rohy, medzery medzi parapetom a stenou či priestory pod klimatizačnými jednotkami.
Holuby patria k vtákom, ktoré si ľahko zvyknú na ľudskú spoločnosť. Ak im to však znepríjemníte dostatočne, sami si nájdu iné miesto. Trochu trpezlivosti a správna kombinácia opatrení a váš balkón bude opäť len vaším pokojovým útočiskom – bez špiny, hluku a nepozvaných pernatých hostí.