Zbavte sa červotočov. Ako ochrániť svoj drevený nábytok a konštrukcie?

Drevený nábytok a konštrukcie môžu byť ozdobou každého interiéru, no ak sa do nich pustia červotoče, stávajú sa zdrojom problémov. Títo drobní škodcovia dokážu nenápadne, no veľmi účinne poškodiť štruktúru dreva, čím narúšajú jeho pevnosť aj vzhľad. Ak si ich prítomnosť nevšimnete včas, môžu napáchať škody, ktoré už nebude možné opraviť. V tomto článku vám poradíme, ako červotoče identifikovať, efektívne sa ich zbaviť a zabezpečiť, aby sa už nevrátili.