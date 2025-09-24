Zázračné plody jesene. Prečo si šípkový čaj a marmeládu robili už naše staré mamy?

Jeseň prináša nielen farebné listy, ale aj plody šípok, ktoré patria medzi najznámejšie dary prírody. Nájdete ich takmer všade – pri cestách, na lúkach, na okrajoch lesov či v záhradách. Okrem toho, že sú súčasťou tradičnej kuchyne, obsahujú množstvo látok prospešných pre naše zdravie.
Ako šípky správne zbierať
Šípky sú plody ruže šípovej (Rosa canina) a zbierajú sa, keď sú plne vyzreté, teda sýtočervené. Menej dozreté (oranžové) alebo prezreté (hnedasté) plody nie sú vhodné.
Pri zbere si určite vezmite rukavice, pretože kríky majú ostré tŕne. Najlepšie je plody odstrihávať nožnicami a ukladať ich do košíka alebo plátennej tašky. Plastové vrecká nie sú vhodné, pretože v nich môžu rýchlo zvlhnúť a pokaziť sa.
Na sušenie sa odporúča zbierať šípky do prvých mrazov, teda približne do polovice októbra. Ak ich plánujete spracovať na marmeládu či sirup, môžete ich zbierať aj neskôr.
Sušenie šípok
Na zachovanie účinných látok je vhodné sušiť šípky pri nižšej teplote. Najlepšie je použiť elektrickú sušičku, kde sa odporúča nastaviť teplotu približne na 40–50 °C. Ak sušičku nemáte, môžete ich usušiť aj v rúre (50–60 °C) alebo na teplom a vzdušnom mieste.
Pred sušením šípky umyte, odstráňte stopky a zvyšky lístkov. Usušené plody skladujte v uzatvárateľnej nádobe na suchom a tmavom mieste.
Na čaj stačí sušené šípky rozdrviť, zaliať horúcou vodou a nechať lúhovať približne 10–15 minút. Nápoj má príjemne kyslastú chuť a môžete ho osladiť medom.
Čerstvé šípky a ich využitie
Čerstvé plody sa priamo nekonzumujú, pretože obsahujú tvrdé semienka s jemnými chĺpkami, ktoré môžu dráždiť. Dá sa však z nich pripraviť čaj – šípky prekrojte, zalejte horúcou vodou a nechajte lúhovať. Najviac vitamínu C sa zachová, ak nápoj nebudete variť, ale len vylúhujete.
Čo obsahujú šípky?
Šípky sú známe tým, že obsahujú:
- veľké množstvo vitamínu C (hoci jeho obsah sa sušením alebo varením znižuje)
- flavonoidy a polyfenoly – antioxidanty, ktoré pomáhajú chrániť bunky
- pektín – rozpustnú vlákninu
- betakarotén a ďalšie vitamíny (napr. vitamíny skupiny B)
- minerálne látky – napríklad draslík a vápnik
Vďaka tomu sa šípky tradične používajú na podporu imunity, pri nachladnutí a ako doplnok stravy v zimnom období.
Recept: domáca šípková marmeláda
Okrem čaju či sirupu si zo šípok môžete pripraviť aj marmeládu.
Budete potrebovať:
- 1 kg zrelých šípok (bez stopiek a čiernych zvyškov)
- 600 g cukru
- vodu podľa potreby
Postup:
- Šípky dôkladne umyte, rozkrojte a vložte do veľkého hrnca.
- Zalejte vodou tak, aby boli ponorené, a varte, kým nezmäknú.
- Uvarenú hmotu prepasírujte cez jemné sitko – odstránite tak tvrdé časti aj jemné chĺpky.
- Získanú kašu dajte znovu variť, pridajte cukor a podľa potreby trochu vody.
- Varte, kým zmes nezhustne na konzistenciu marmelády.
- Horúcu marmeládu nalejte do čistých, zahriatych pohárov, uzavrite a na chvíľu otočte hore dnom.
Zhrnutie
Šípky sú jednou z najcennejších jesenných plodín, ktoré nám príroda ponúka. Obsahujú množstvo vitamínu C a antioxidantov, vďaka čomu môžu prispieť k posilneniu imunity. Najčastejšie sa používajú na prípravu čajov, sirupov a marmelád. Pri ich spracovaní však treba rátať s tým, že časť vitamínu C sa stratí.
Domáce spracovanie šípok je jednoduché a výsledok stojí za to – chutné výrobky, ktoré si môžete odložiť na zimu a mať tak kúsok prírody vždy po ruke.