Zázračné domáce hnojivo pre sadenice. Prirodzený urýchľovač rastu, ktorý môžete získať úplne zadarmo

Ste nadšení priaznivci ekologického záhradkárstva? Neustále hľadáte nové spôsoby a nápady, ako zlepšiť kvalitu pôdy a dopriať rastlinám tú najlepšiu výživu? Ak áno, určite by ste mali vyskúšať vermikompostovanie, čiže prirodzenú formu kompostovania pomocou žížal. Tento proces vďaka svojim výsledkom dokáže fungovať ako výkonné domáce hnojivo pre sadenice, ktoré zároveň podporuje rýchly rast a celkové zdravie rastlín. Dobrou správou je, že vermikompost si viete vytvoriť aj doma bez veľkých nákladov či starostí.

Čo je vermikompost a prečo ho vyskúšať?

Vermikompost je vysoko kvalitné prírodné hnojivo, ktoré vzniká rozkladom rastlinného odpadu za pomoci dážďoviek. Tieto nenápadné malé tvory premieňajú zvyšky ovocia, zeleniny a ďalšieho bioodpadu na humus bohatý na živiny. Takto obohatená pôda dokáže lepšie zadržiavať vodu a živiny, ktoré sú pre rastliny kľúčové. Dážďovky navyše prispievajú k tvorbe mikroorganizmov, ktoré zlepšujú štruktúru substrátu a podporujú rozvoj koreňov.

Nemusíte sa obávať nepríjemného zápachu alebo dotieravého hmyzu – pri správnej starostlivosti prebieha vermikompostovanie takmer bez akýchkoľvek komplikácií. Ak nemáte záhradu, vermikompostér môžete uložiť na balkón, terasu alebo dokonca do garáže, kde nebude prekážať a ľahko ho udržíte v čistote.

Ako vermikompostovanie funguje v praxi

Základ vermikompostovania je jednoduchý: dážďovky spotrebúvajú rastlinné zvyšky, pričom ich tráviaci proces mení tento materiál na humus nabitý živinami. Vermikompostér je spravidla zostavený z niekoľkých boxov, ktoré sa postupne plnia bioodpadom. Spodná nádoba zachytáva tekutinu, ktorá sa pri rozklade uvoľňuje a sama o sebe predstavuje skvelé tekuté hnojivo.

Celý systém funguje postupne:

Naplníte prvú nádobu vrstvou bioodpadu. Po určitom čase (keď je už materiál dostatočne spracovaný) sa dážďovky presunú smerom nahor do ďalšej nádoby. V spodnej časti ostáva hotový kompost, ktorý môžete odobrať a využiť v záhrade alebo pri pestovaní sadeníc.

Tekutina, ktorá sa nahromadí v najspodnejšom boxe, je rovnako účinným hnojivom. Stačí ju zriediť vodou a pokojne ňou zalievať sadenice či iné izbové a záhradné rastliny. Vermikompost je bohatý na kyseliny, stopové prvky (mangán, zinok, bór) a prírodné enzýmy, ktoré celkovo podporujú zdravý rast, výdatný kvitnúci proces, vývoj plodov a dokonca môžu zvýšiť obsah vitamínov a cukrov v úrode.

Ekologické výhody a univerzálne použitie

Používanie vermikompostu vám môže pomôcť obmedziť alebo úplne nahradiť priemyselné (minerálne) hnojivá. Vďaka tomu podporujete zdravší rast rastlín, no zároveň chránite životné prostredie. Tento druh kompostu je vhodný pre takmer všetky typy rastlín – ovocné stromy, zeleninu, okrasné dreviny, trvalky, bylinky či izbové kvetiny. Môžete ho buď jemne zapracovať do pôdy, alebo rozsypať priamo na povrch, napríklad na trávnik.

Ak sa teda snažíte o prírodné a ekologické záhradkárstvo, vermikompostovanie vám zabezpečí vysokokvalitné organické hnojivo, vďaka ktorému dokážete podporiť rastliny bez zbytočného zaťaženia okolitej prírody.

Ako si vyrobiť vlastný vermikompostér

Rozmýšľate, že sa do vermikompostovania pustíte? Na zhotovenie domáceho vermikompostéra budete potrebovať tri plastové nádoby rovnakých rozmerov. Ideálne je, aby ich veľkosť bola v pomere 3 : 2 : 1 (dĺžka : šírka : výška) a hĺbka boxov by mala byť okolo 20 centimetrov. Vyvŕtajte do dna a do vrchného krytu primerané otvory, ktoré poslúžia na odtok tekutiny a zároveň umožnia dážďovkám prechádzať medzi poschodiami.

Postup výroby v skratke:

Spodný box: Slúži na zachytávanie tekutiny. Ak chcete tekutinu odoberať bez zdvíhania nádoby, môžete na spodnú časť pridať ventil. Stredný a vrchný box: Tu sa ukladá bioodpad. Vďaka otvorom môže prebytočná tekutina stekať nižšie a dážďovky majú voľný prechod do susedných poschodí. Dýchacie otvory: Po obvode nádob vyvŕtajte menšie dierky na dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

Následne do boxov umiestnite podstielku (napr. zmes vlhkého kartónu, lístia alebo slamy), pridajte dážďovky (často sa využívajú kalifornské dážďovky, ale môžete použiť aj iné vhodné druhy) a postupne prikladajte kuchynský bioodpad. Dajte si však pozor, aby ste do vermikompostu nevkladali príliš veľa citrusových šupiek, korenených zvyškov jedla či mäsové produkty.

S trochou trpezlivosti a starostlivosti zistíte, že dážďovky dokážu pracovať rýchlo a spoľahlivo. Ako náhle je jedna nádoba zaplnená, dážďovky sa presúvajú vyššie a vy môžete hotový kompost (humus) bez obáv využiť v záhrade alebo pri pestovaní byliniek a sadeníc v kvetináčoch.

Vermikompostovanie je dlhodobo overená a predovšetkým ekologická metóda obohacovania pôdy. Nie je to len trendová novinka, ale najmä nenáročný a overený spôsob, ako efektívne nakladať s bioodpadom a získať pritom prvotriedne hnojivo pre vaše rastliny. Presvedčte sa sami, že príroda to vie najlepšie a že trocha práce navyše sa bohato vyplatí. Stojí to za vyskúšanie!