Zažltnuté rámy okien? S týmto jednoduchým trikom budú znova snehobiele

Sklenené tabule umývame zvyčajne dvakrát do roka, no na rámy si väčšina ľudí spomenie len málokedy. A práve preto postupne menia farbu – strácajú jasnú bielu a začínajú pôsobiť zažltnuto či zašednuto. Našťastie existujú jednoduché spôsoby, ako ich opäť rozžiariť a vrátiť im pôvodný vzhľad, a to bez toho, aby ste museli používať drahé či agresívne chemikálie.
Prečo rámy okien žltnú?
Rámy sú neustále vystavené vonkajším vplyvom – prachu, peľu, dažďu či intenzívnemu slnečnému žiareniu. To všetko má za následok, že časom strácajú svoju čistotu a belosť. Ak sa ich údržba zanedbáva, špina sa usádza hlboko v povrchu a neskôr sa odstraňuje oveľa ťažšie. Navyše, pravidelná starostlivosť nielenže predĺži životnosť okien, ale zachová aj estetický dojem celého interiéru či fasády.
Aké pomôcky použiť, aby ste povrch nepoškodili
Pri čistení rámov sa určite vyhnite drôtenkám, kovovým kefkám či abrazívnym prípravkom – tie môžu plast alebo povrchový náter ľahko poškriabať. Najlepšie výsledky dosiahnete s jemnou handričkou z mikrovlákna, hubkou alebo starým bavlneným tričkom. Čistite vždy krúživými pohybmi a keď povrch vyčistíte, nezabudnite ho utrieť dosucha, aby na ňom nezostali škvrny od vody.
Domáce prostriedky, ktoré fungujú
Ak nechcete kupovať špeciálne čistiace prípravky, vystačíte si aj s tým, čo máte doma v kuchyni:
- Ocot a voda – zmiešajte v pomere 1:1 a roztok nastriekajte na rám. Pôsobí na bežné nečistoty aj mastnotu. Nechajte chvíľu pôsobiť a potom zotrite.
- Jedlá sóda – vytvorte hustejšiu pastu s trochou vody, naneste na odolnejšie škvrny alebo žlté fľaky a po pár minútach zotrite. Výborne bieli a odstraňuje usadeniny.
- Citrónová šťava alebo peroxid vodíka – tieto prírodné zosvetľovače si vedia poradiť aj so zažltnutými časťami rámu. Naneste ich lokálne, nechajte chvíľu pôsobiť a nakoniec opláchnite čistou vodou.
Trik s tabletou do umývačky riadu
Tento spôsob si zamiluje každý, kto chce rýchly a účinný výsledok. Stačí rozpustiť dve tablety do umývačky riadu v troch litroch teplej vody, do roztoku namočiť hubku a prejsť ňou po ráme. Mastnota aj zažltnuté fľaky miznú doslova pred očami. Po čistení rámy opláchnite čistou vodou a osušte. Tento postup je pritom šetrný a zároveň veľmi efektívny.
Ako udržať rámy dlhodobo čisté
Ak chcete, aby vaše okná vyzerali stále sviežo a bielo, stačí si osvojiť niekoľko jednoduchých návykov:
- Prach a bežné nečistoty utierajte pravidelne, stačí aj vlhká handrička.
- Rámy čistite vždy pred umývaním skiel, aby ste sa vyhli novým šmuhám.
- Nenechávajte zaschnuté kvapky vody, pretože môžu vytvoriť nevzhľadné mapy.
- V lete môžete použiť špeciálny prípravok na plastové povrchy, ktorý vytvorí ochranný film proti UV žiareniu aj prachu.
Ak budete rámy čistiť pravidelne, nikdy nebudete musieť riešiť nepríjemné zažltnutie či špinu, ktorá sa už nedá odstrániť. Čisté rámy okien dokážu doslova rozžiariť celý dom či byt a dodajú mu upravený vzhľad.