Zažltnuté a fľakaté utierky? Tento trik pridajte do práčky a škvrny zmiznú!

Utierky v kuchyni používame na všetko možné – od utierania riadu až po čistenie rôznych povrchov.
Problém nastáva vtedy, keď sa na nich objavia škvrny, ktoré ani práčka nevie odstrániť. Nezúfajte! Existuje niekoľko jednoduchých a účinných spôsobov, vďaka ktorým budú vaše utierky opäť vyzerať ako nové. Stačí vedieť, čo do prania pridať.
Bavlnené utierky sú v domácnosti neoceniteľným pomocníkom, no veľmi ľahko sa dostanú do kontaktu s kávou, čajom, vínom či sójovou omáčkou.
Z pôvodne bielych kúskov sa tak rýchlo stávajú fľakaté handry. Našťastie aj na takéto odolné nečistoty existujú jednoduché domáce triky.
Trik so soľou a saponátom priamo do práčky
Ak chcete utierky vybieliť a zbaviť škvŕn počas bežného prania, skúste tento jednoduchý postup.
Do starej bielej ponožky alebo kúpacej rukavice nasypte:
- 1 lyžicu morskej soli
- 1 lyžicu prostriedku na umývanie riadu
Ponožku pevne zviažte a vložte medzi špinavé utierky do práčky. Zapnite klasický prací program. Po vypraní budú utierky viditeľne čistejšie a sviežejšie.
Video s ukážkou postupu:
Žlčové mydlo ako prvá pomoc na odolné škvrny
Ak utierku zašpiníte niečím, čo sa bežne nedá vyprať, je dobré konať hneď. Keď však nemáte dostatok bielej bielizne na samostatné pranie, siahnite po obyčajnom žlčovom mydle.
Postup je jednoduchý:
- natrite škvrnu z oboch strán mydlom
- vložte utierku do vody
- nechajte ju namočenú až do najbližšieho prania
Tento spôsob účinne rozloží nečistoty a uľahčí následné pranie.
Olej ako nečakaný pohlcovač nečistôt
Hoci to znie zvláštne, olej má výborné schopnosti viazať nečistoty. Tento trik je vhodný najmä na silno znečistené utierky.
Pripravte si roztok:
- 5 litrov horúcej vody
- 1 hrnček pracieho prášku
- 2 lyžice jedlej sódy
- 2 lyžice oleja
Všetko dobre premiešajte a vložte do roztoku špinavú utierku. Keď voda vychladne, utierku vyberte, vyžmýkajte a pridajte ju k ostatnej bielizni do práčky.
Domáci vyvárací roztok na silné škvrny
Vyváranie utierok patrí medzi veľmi účinné metódy, ako ich zbaviť aj tých najodolnejších nečistôt.
Postup:
- v hrnci priveďte k varu 3 litre vody
- pridajte 100 g pracieho prášku
- 2 lyžice kuchynskej soli
- 1 lyžicu sódy na pranie
Roztok premiešajte, vložte doň všetky špinavé utierky a na miernom plameni ich varte približne 5 minút. Po vychladnutí utierky vyberte a vyperte v práčke. Výsledok vás príjemne prekvapí.
Ako často prať a meniť kuchynské utierky
Frekvencia prania závisí od toho, ako často a na čo utierky používate. Vo všeobecnosti platí:
- Utierky používané denne by sa mali prať raz týždenne alebo aspoň každé dva týždne
- Kuchynské utierky na riad a povrchy je vhodné meniť častejšie, pretože obsahujú zvyšky jedla a čistiacich prostriedkov
- Po použití by mali byť dôkladne vyprané a vysušené, aby sa zabránilo množeniu baktérií
- Odporúča sa prať ich oddelene a pri vyššej teplote
- Ak začnú zapáchať, strácať farbu alebo tvar, je čas ich vymeniť za nové
Pravidelné pranie a výmena utierok je dôležité nielen pre čistotu domácnosti, ale aj pre hygienu a predĺženie ich životnosti.