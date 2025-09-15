Zazimovanie záhrady bez chýb. Tajomstvá, ktoré skúsení záhradkári nikdy nezanedbajú

Starostlivosť o záhradu sa nekončí posledným teplým dňom. Aj keď teplomer klesne a príroda sa začne pripravovať na odpočinok, záhrada si stále vyžaduje našu pozornosť. Jesenné mesiace sú ideálne na to, aby sme rastlinám, trávniku či stromom pomohli zvládnuť náročné zimné obdobie. Správne zazimovanie je investíciou do budúcej sezóny – kto ho podcení, môže na jar nájsť namiesto krásnej zelene len poškodené a oslabené rastliny.
Dôležité je začať skôr, než pôda premrzne. Prinášame vám šesť krokov, ktoré by ste mali urobiť, ak chcete, aby vaša záhrada prežila zimu bez ujmy a na jar vás privítala v plnej sile.
Praktické video: Ako zazimovať záhradu krok za krokom
Ak si chcete všetky rady pozrieť priamo v praxi, pozrite si toto užitočné video
1. Trávnik – základ zdravej záhrady
Trávnik je ako zelený koberec záhrady, no len vtedy, ak mu venujeme pravidelnú starostlivosť. Na jeseň nezabudnite odstrániť všetky napadané listy a konáriky, pretože by vytvorili nepriedušnú vrstvu a podporili vznik plesní. Naposledy ho pokoste približne na výšku 5 cm.
Pred zimou mu doprajte hnojivo s vyšším obsahom draslíka, ktoré mu dodá potrebnú silu. Draslík podporuje odolnosť voči chorobám a mrazom a zároveň minimalizuje riziko vymŕzania. Ak vás trápi mach, aj v jeseni môžete použiť prípravok, ktorý jeho rast potlačí. Veľké opravy trávnika, ako je dosievanie prázdnych miest, si nechajte až na jar, keď bude pôda znovu teplejšia.
2. Záhony – príprava pôdy na novú sezónu
Aby boli záhony na jar pripravené, je potrebné ich na jeseň vyčistiť a obohatiť. Najprv odstráňte všetok burinový porast a pôdu prekyprite. Následne pridajte mulč – najjednoduchšie využijete napadané lístie, ale vhodná je aj slama či mulčovacia kôra. Silnejšia vrstva chráni pôdu pred premrznutím a zároveň podporuje tvorbu humusu, ktorý na jar zlepší jej úrodnosť.
Ak máte k dispozícii organické hnojivá, ako je granulovaný kravský alebo konský hnoj či slepačince, je ideálny čas ich aplikovať. Pri výskyte plesní pôdu ošetrite dusíkatým vápnom. Citlivé rastliny, ktoré by vonku neprežili, vyberte aj s koreňom, očistite od škodcov a uskladnite na suchom, chladnom a vetranom mieste.
3. Trvalky a okrasné trávy
Nie všetky trvalky zvládnu zimu rovnako. Väčšinu druhov treba zastrihnúť tesne nad zemou a ku koreňom pridať vrstvu kompostu. Citlivejšie rastliny, ako napríklad chryzantémy či margaréty, ocenia ochranu z ihličnatých vetvičiek.
Naopak, okrasné trávy nestrihajte – stačí ich zviazať špagátom, aby voda neprenikala k ich báze. Takto prečkajú zimu a na jar ich môžete zastrihnúť, keď začnú rašiť nové výhonky.
4. Skalka – čistota a ochrana pred plesňami
Skalka pôsobí najkrajšie, keď je upravená, no údržba má aj praktický význam. Spadnuté lístie či plody vytvárajú vlhké prostredie, v ktorom sa darí plesniam a škodcom. Preto ich počas jesene pravidelne odstraňujte ručne alebo malými hrabličkami.
Niektoré skalničky sú pritom citlivé na mráz, preto im môžete pripraviť ochranu v podobe ihličnatých vetvičiek, prútia alebo prútených a bambusových košíkov.
5. Stromy – posilnenie pred vetrom, mrazom aj zverou
Stromy sú dominantou záhrady, no zima ich vie poriadne potrápiť. Skontrolujte stabilitu kmeňov aj väčších konárov. V prípade potreby im poskytnite oporu, aby sa pri silnom vetre alebo pod ťarchou snehu nezlomili.
Mrazuvzdornejšie druhy väčšinou zvládnu zimu bez väčších problémov, no chúlostivejšie stromy je vhodné obaliť rákosovou rohožou, jutovinou alebo netkanou textíliou. Ochranu si zaslúžia aj kmene, ktoré môžu poškodiť zajace či srnky – tu poslúži ochranná sieť.
Nezabudnite ani na bielenie kmeňov vápnom, ktoré zabraňuje praskaniu a predčasnému pučaniu stromov. Toto opatrenie je obzvlášť dôležité pre marhule a ďalšie skoro kvitnúce ovocné stromy.
Mladé stromčeky, napríklad stĺpovité ihličnany, ešte nemajú dostatočnú silu, preto im prikryte korene vrstvou slamy, rašeliny alebo čečiny a obaľte ich priedušnými návlekmi zo sieťoviny.
6. Kríky a ruže
Kríky sa pred zimou odporúča skrátiť až k základni a ich korene zakryť zeminou alebo suchým lístím. Ako alternatíva poslúži chvojina.
Pri ružiach odstráňte všetky odkvitnuté kvety a napadnuté listy. Pozor, tieto zvyšky nepatria do kompostu – najlepšie je ich spáliť alebo vyhodiť do odpadu, aby sa nešírili choroby. Klasickým ružiam postačí prikrytie koreňov, no pri stromkových ružiach sa oplatí zakryť aj ich korunku netkanou textíliou.
Zazimovanie záhrady sa môže zdať ako náročná úloha, no v skutočnosti ide o sériu jednoduchých krokov, ktoré vám nezaberú veľa času. Ak im venujete pozornosť, na jar sa vám odmení zdravý trávnik, silné stromy, vitálne kvety aj úrodná pôda pripravená na novú sezónu.