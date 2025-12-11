Zavzdušnené radiátory vám zbytočne míňajú peniaze: Ako správne odvzdušniť kúrenie v byte aj dome?

radiátor
radiátor Foto: depositphotos.com

Ak sa radiátor neohrieva rovnomerne, väčšinou je v ňom uväznený vzduch. Takto prichádzate o časť tepla, ktoré by ste inak využili, a výsledkom je vyššia spotreba aj účty za kúrenie.

Riešením je jednoduché odvzdušnenie. Viete, ako na to?

Prečo odvzdušniť radiátory?

Teplovodné kúrenie funguje na princípe cirkulácie horúcej vody v sústave potrubí.

Keď sa do systému dostane vzduch, vytvorí sa v radiátore bublina, ktorá sa nedokáže zohriať ako voda. Kvôli tomu časť radiátora ostáva studená a vykurovanie je menej efektívne.

Typy ventilov na odvzdušňovanie

Na každom radiátore sa nachádza malý ventil určený práve na vypustenie vzduchu. Môže mať rôznu podobu:

  • Ventil so širokou, ryhovanou hlavicou, ktorý sa dá zvyčajne uvoľniť rukou.
  • Ventil s drážkou uprostred, podobný klasickému skrutkovému spoju – na jeho otvorenie potrebujete skrutkovač, špeciálny kľúč alebo jednoducho mincu.

Aj keď niekedy ventil povolíte aj rukou, najpohodlnejšia a najbezpečnejšia manipulácia je pomocou kľúča na radiátory.

Odvzdušnenie radiátora krok za krokom

Odvzdušňovanie je jednoduché, pomôže vám však pár drobností – hrnček alebo menšia nádoba na zachytenie vody a stará handrička.

  1. Otočte reguláciu teploty na maximum, aby sa voda v systéme dobre rozprúdila.
  2. V rodinných domoch začnite od najnižšieho poschodia, vzduch má prirodzenú tendenciu stúpať vyššie.
  3. Ventil otvárajte postupne, len mierne ho pootočte. Najprv unikne vzduch, potom sa môže objaviť voda s prskaním.
  4. Keď začne tiecť súvislý prúd vody bez bubliniek, ventil opäť uzavrite.
  5. Rovnaký postup zopakujte aj na ostatných radiátoroch.

Ak máte vlastný kotol

Majitelia kotlov a uzavretých vykurovacích systémov by mali myslieť aj na doplnenie vody a kontrolu tlaku v expanznej nádobe.

Odvzdušňovanie na vyšších poschodiach môže vyžadovať, aby jeden človek odvzdušňoval a druhý súčasne dopúšťal vodu, aby tlak neklesol.

Pozrite si aj praktické ukážky

Všetky typy ventilov a celý postup si môžete pozrieť aj vo videu z YouTube kanála Jdu do dílny:

