Zavzdušnené radiátory vám zbytočne míňajú peniaze: Ako správne odvzdušniť kúrenie v byte aj dome?

Ak sa radiátor neohrieva rovnomerne, väčšinou je v ňom uväznený vzduch. Takto prichádzate o časť tepla, ktoré by ste inak využili, a výsledkom je vyššia spotreba aj účty za kúrenie.
Riešením je jednoduché odvzdušnenie. Viete, ako na to?
Prečo odvzdušniť radiátory?
Teplovodné kúrenie funguje na princípe cirkulácie horúcej vody v sústave potrubí.
Keď sa do systému dostane vzduch, vytvorí sa v radiátore bublina, ktorá sa nedokáže zohriať ako voda. Kvôli tomu časť radiátora ostáva studená a vykurovanie je menej efektívne.
Typy ventilov na odvzdušňovanie
Na každom radiátore sa nachádza malý ventil určený práve na vypustenie vzduchu. Môže mať rôznu podobu:
- Ventil so širokou, ryhovanou hlavicou, ktorý sa dá zvyčajne uvoľniť rukou.
- Ventil s drážkou uprostred, podobný klasickému skrutkovému spoju – na jeho otvorenie potrebujete skrutkovač, špeciálny kľúč alebo jednoducho mincu.
Aj keď niekedy ventil povolíte aj rukou, najpohodlnejšia a najbezpečnejšia manipulácia je pomocou kľúča na radiátory.
Odvzdušnenie radiátora krok za krokom
Odvzdušňovanie je jednoduché, pomôže vám však pár drobností – hrnček alebo menšia nádoba na zachytenie vody a stará handrička.
- Otočte reguláciu teploty na maximum, aby sa voda v systéme dobre rozprúdila.
- V rodinných domoch začnite od najnižšieho poschodia, vzduch má prirodzenú tendenciu stúpať vyššie.
- Ventil otvárajte postupne, len mierne ho pootočte. Najprv unikne vzduch, potom sa môže objaviť voda s prskaním.
- Keď začne tiecť súvislý prúd vody bez bubliniek, ventil opäť uzavrite.
- Rovnaký postup zopakujte aj na ostatných radiátoroch.
Ak máte vlastný kotol
Majitelia kotlov a uzavretých vykurovacích systémov by mali myslieť aj na doplnenie vody a kontrolu tlaku v expanznej nádobe.
Odvzdušňovanie na vyšších poschodiach môže vyžadovať, aby jeden človek odvzdušňoval a druhý súčasne dopúšťal vodu, aby tlak neklesol.
