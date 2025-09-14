Zaváranie paradajok bez pasterizácie po bulharsky. Vydržia chrumkavé a svieže celú zimu

Paradajky majú najlepšiu chuť v lete, keď dozrievajú na slnku. Mnohí ľudia by si radi túto chuť preniesli aj do zimy. Okrem klasickej pasterizácie existuje aj tradičný spôsob používaný v Bulharsku. Je jednoduchší, šetrí čas a pritom dokáže zachovať sviežu chuť aj pevnosť paradajok.
Čo od tejto metódy čakať
Na rozdiel od bežného zavárania, kde sa poháre s obsahom varia dlhší čas vo vode, bulharská metóda využíva:
- sterilizáciu prázdnych pohárov v rúre
- zaliatie paradajok horúcim nálevom
- vytvorenie podtlaku pri ochladzovaní
Takto pripravené paradajky si uchovajú lepšiu chuť a pevnejšiu štruktúru ako pri klasickej pasterizácii. Dôležité je však vedieť, že trvanlivosť vždy závisí od hygieny, čistoty pohárov a kvality použitých surovín.
Ako vybrať správne paradajky
- Paradajky musia byť zrelé, ale nie prezreté.
- Najlepšie sú pevnejšie odrody – nerozpadnú sa ani po dlhšom skladovaní.
- Povrch plodov musí byť bez prasklín a poškodení, aby sa zabránilo kazeniu.
- Menšie paradajky sa do pohárov ukladajú najľahšie a vyzerajú esteticky.
Ošúpanie šupky
Gazdinky v Bulharsku odporúčajú paradajky na chvíľu ponoriť do horúcej vody a hneď potom do studenej. Šupka sa vďaka tomu ľahko stiahne a v pohári neostanú tvrdé kúsky. Potom sa paradajky rozkroja na polovice a ukladajú reznou stranou dovnútra.
Nálev – základ dlhšej trvanlivosti
Tradičný nálev obsahuje vodu, soľ, cukor a ocot. Ocot je dôležitý nielen pre chuť, ale aj pre konzerváciu, pretože okyslí prostredie a spomalí množenie baktérií.
Odporúčaný pomer na 2 kg paradajok:
- 1 liter vody
- 1 lyžica soli
- 6 lyžíc cukru
- 50 ml 9 % octu
Zmes sa krátko povarí a naleje priamo na paradajky.
Správne skladovanie
Po zaliatí sa poháre uzatvoria, otočia hore dnom a nechajú pomaly vychladnúť pod dekou. Tento postup pomáha vytvoriť podtlak, vďaka ktorému viečko pevne drží.
Najlepšie miesto na uskladnenie je pivnica alebo špajza – chladné a tmavé prostredie. V dobrých podmienkach vydržia poháre niekoľko mesiacov, zvyčajne až do jari.
Dôležité upozornenie:
- Pred použitím vždy skontrolujte, či je viečko neporušené a nálev číry. Ak je zakalený, obsah zapácha alebo sa viečko uvoľnilo, pohár nepoužívajte.
- Tento spôsob je osvedčený, no z hľadiska potravinovej bezpečnosti sa považuje za menej istý ako klasická pasterizácia. Ak chcete mať úplnú istotu, odporúča sa poháre po zaliatí ešte krátko prevariť vo vode.
Recept na bulharské zavárané paradajky
Ingrediencie:
- 2 kg pevných paradajok
- 3 strúčiky cesnaku
- 15 guľôčok čierneho korenia
- 1 lyžička horčičných semienok
- 1/3 lyžičky koriandra
- 1 liter vody
- 6 lyžíc cukru
- 1 lyžica soli
- 50 ml 9 % octu
Postup:
- Poháre vložte do rúry vyhriatej na 100 °C a sterilizujte ich 30 minút.
- Paradajky sparte horúcou vodou, vložte na chvíľu do studenej a stiahnite šupku. Potom ich rozkrojte na polovice a ukladajte do pohárov.
- Do každého pohára vložte cesnak, pár guľôčok korenia, trochu horčičných semienok a štipku koriandra.
- Pripravte nálev – zmiešajte vodu, soľ, cukor a ocot, priveďte do varu.
- Horúci nálev nalejte na paradajky, aby boli úplne ponorené.
- Poháre uzavrite viečkami, otočte hore dnom a zabaľte do deky, aby chladli pomaly.
- Po vychladnutí ich uložte na tmavé a chladné miesto.
Tento bulharský spôsob je obľúbený pre svoju jednoduchosť a chuťový výsledok. Paradajky si zachovajú pevnú dužinu a sviežu chuť, vďaka čomu sa hodia do šalátov, polievok aj omáčok. Ak však chcete absolútnu istotu bezpečnosti, môžete poháre po zaliatí ešte krátko sterilizovať vo vode – budete mať pokoj na celú zimu.