Zavárané zemiaky v pohároch. Prekvapivá metóda, ktorá si u nás pomaly nachádza miesto

Skladovanie zemiakov je v našich končinách zvyčajne spojené s pivnicou, sušiacimi košmi či jutovými vrecami, no len málokto sa pustí do ich zavárania. Táto praktika, ktorá sa v niektorých častiach východnej Európy či v niektorých regiónoch USA postupne udomácnila, však môže byť prekvapivo účinným riešením, ako uchovať zemiaky v dobrej kondícii po dlhý čas. Ak vás teda láka objaviť niečo netradičné, čítajte ďalej a dozviete sa, aké sú výhody aj nevýhody tohto postupu, ako si zemiaky na zaváranie pripraviť a na čo všetko by ste pri ňom nemali zabúdať.