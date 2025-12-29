Zatváranie dvierok práčky. Bežná chyba, ktorú robí takmer každý, a môže vás vyjsť poriadne draho

Po skončení prania máme často prirodzenú tendenciu uzavrieť dvierka práčky – či už kvôli estetike kúpeľne, obave, že otvorené dvierka zavadzajú, alebo jednoducho zo zvyku. Málokto si však uvedomuje, že týmto jednoduchým krokom môžeme nevedomky podporovať vznik plesní, zápachu či dokonca poškodenie práčky.
Moderné práčky sú síce technicky pokročilé, no ich fungovanie má svoje špecifiká, na ktoré by sme nemali zabúdať. Medzi ne patrí aj správne vetranie vnútra spotrebiča po každom praní.
Zvyšková vlhkosť a mikroorganizmy: neviditeľný problém
Po každom praní zostáva v práčke isté množstvo vlhkosti – najmä:
- v záhyboch gumového tesnenia okolo dvierok
- v bubne
- v zásuvke na prací prostriedok
- a v menej viditeľných častiach mechanizmu
Aj keď sa bubon javí na pohľad suchý, v týchto častiach sa bežne udržiava vlhké prostredie, ktoré je ideálne pre množenie baktérií, plesní a kvasiniek. A keď práčku ihneď po praní uzavrieme, zamedzíme prúdeniu vzduchu a celý proces rastu mikroorganizmov sa ešte zrýchli.
Odborníci upozorňujú, že zápach z práčky a prenášanie nepríjemnej vône na prádlo je veľmi častý dôsledok práve tejto chyby.
Nechajte práčku „dýchať“
Riešenie je jednoduché:
🔹 Po každom praní nechajte dvierka práčky pootvorené – ideálne niekoľko hodín, aby mohol vzduch voľne cirkulovať a všetky vnútorné časti dostatočne preschnúť.
🔹 Nejde o to mať ich neustále otvorené, ale dopriať práčke čas, aby sa zbavila zvyšnej vlhkosti.
Niektorí výrobcovia odporúčajú ponechať dvierka otvorené až do ďalšieho prania. Iní zas odporúčajú len niekoľkohodinové vetranie. V každom prípade ide o krok, ktorý nič nestojí, no môže predísť problémom s hygienou aj technickým stavom spotrebiča.
Gumové tesnenie si zaslúži extra pozornosť
Najkritickejším miestom býva gumové tesnenie (manžeta) okolo dvierok. Práve tu sa často zadržiava voda, zvyšky pracích prostriedkov, vlasy, chlpy a iné nečistoty.
Odporúča sa po každom praní tieto časti pretrieť suchou handričkou, najmä v spodnej časti, kde sa najčastejšie drží voda. Pravidelným čistením predídete usádzaniu plesní a predĺžite životnosť tesnenia, ktoré inak môže v dôsledku plesní časom praskať a degradovať.
Nezabúdajte ani na zásuvku na prací prostriedok
Rovnako ako bubon a tesnenie, aj zásuvka na prací prášok alebo gél zostáva po praní vlhká a plná zvyškov. Táto kombinácia je doslova „živnou pôdou“ pre mikroorganizmy.
✔ Po praní ju preto nechajte otvorenú,
✔ minimálne raz za týždeň ju pretrite suchou handričkou alebo vyberte a opláchnite pod teplou vodou.
Takto zabránite nielen vzniku zápachu, ale aj upchávaniu vodných ciest.
Dlhodobý prínos: zdravšia práčka, menej problémov
Zvyky, ktoré si osvojíme pri používaní práčky, majú zásadný vplyv na jej stav a hygienu:
✅ Znížite riziko zápachu, plesní a baktérií,
✅ predĺžite životnosť spotrebiča,
✅ udržíte práčku v hygienicky bezpečnom stave,
✅ a zabezpečíte, že vaše prádlo bude naozaj čisté a voňavé.
Záver: Malé zmeny s veľkým účinkom
Zatvárať dvierka práčky ihneď po praní sa síce môže zdať ako detail, no ide o zvyk, ktorý odborníci rozhodne neodporúčajú.
Ak si osvojíte jednoduché kroky – necháte práčku vyvetrať, utriete tesnenie a zásuvku – výrazne tým prispejete k dlhšej životnosti spotrebiča aj lepšiemu výsledku každého prania.