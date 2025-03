Zatočte s otlačkami a šmuhami. Odborníčka odhaľuje osvedčenú domácu zmes proti neželaným stopám

Jar už neúprosne klope na dvere a hrejivé slnečné lúče si čoraz intenzívnejšie hľadajú cestu do našich domácností. Mnohí z nás sa na ne tešili celú zimu, no tento príliv svetla so sebou prináša aj nečakané dôsledky. Práve jasné denné svetlo bez milosti odhalí všetko, čo by sme niekedy radšej nevideli – najmä rôzne odtlačky prstov či mastné šmuhy na lesklých a hladkých povrchoch.