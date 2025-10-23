Zatiahnuť rolety o 17:30? Dôvod, prečo by ste to mali robiť, vás prekvapí

Dni sa skracujú, noci sa predlžujú a kúrenie v domácnostiach sa opäť stáva každodennou súčasťou života. Možno si to neuvedomujete, ale teplo môžete udržať aj bez toho, aby ste zvyšovali teplotu na termostate. Stačí spraviť jednu úplne obyčajnú vec – zatiahnuť rolety v ten správny čas.
Ako sa leto definitívne lúči a vonkajší vzduch začína byť chladnejší, menia sa aj naše domáce návyky. Odborníci upozorňujú, že jednoduché zatiahnutie roliet či závesov v určitú chvíľu dokáže mať výrazný vplyv na teplotný komfort vo vašej domácnosti. Ideálny moment je približne okolo pol šiestej večer, keď sa slnko skryje za obzor a teplota vonku začne prudko klesať.
Jednoduchý spôsob, ako udržať viac tepla
Ak rolety alebo závesy zatiahnete práve v tomto čase, pomôžete tým udržať v miestnostiach viac tepla. Aj keď sú okná zatvorené, teplo cez ne neustále uniká – najmä ak ide o staršie rámy alebo jednoduché sklá. Rolety, žalúzie či ťažšie závesy pôsobia ako dodatočná izolačná bariéra, ktorá znižuje prienik studeného vzduchu zvonku a zároveň bráni teplu unikať von.
„Je to najjednoduchší a úplne bezplatný spôsob, ako šetriť energiu ešte predtým, než začnete rozmýšľať nad zvýšením teploty na termostate,“ vysvetľuje odborník na okná a dvere.
Podľa energetických špecialistov môže takýto drobný večerný návyk znížiť tepelné straty až o 15 %. Pri dnešných vysokých cenách energií to rozhodne nie je zanedbateľné číslo. Pravidelné zatiahnutie roliet tak dokáže citeľne znížiť spotrebu a dlhodobo odľahčiť aj rodinný rozpočet.
Lepší spánok a pokojnejšia atmosféra
Zatiahnuť rolety alebo závesy nemá len praktický, ale aj psychologický efekt. Tento jednoduchý večerný rituál pomáha telu i mysli pripraviť sa na odpočinok – vytvára pocit uzatvorenia dňa, súkromia a bezpečia. Tma v spálni navyše podporuje kvalitnejší spánok, keďže eliminuje rušivé svetlo z ulice či susedných domov.
Ak teda večer, približne okolo 17:30, rozsvietite lampu či zapnete televízor, nezabudnite ani na tento malý krok. Zatiahnutie roliet v pravý čas vám prinesie nielen viac tepla, ale aj pocit pokoja, útulnej atmosféry a domáceho pohodlia – presne to, čo počas chladných jesenných večerov všetci potrebujeme.