Zásuvka na prací prášok ukrýva nechutné prekvapenia. Aspoň raz za čas ju musíte poriadne vyčistiť

Pravidelné čistenie práčky je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o domácnosť. Asi každý z nás si uvedomuje, že v práčke perieme oblečenie, ktoré je v kontakte s našou pokožkou po celý deň. Nikto si určite nepraje, aby sa v bubne práčky premnožili baktérie či pliesne, ktoré by sa následne preniesli na naše oblečenie a spôsobovali rôzne kožné problémy či alergie.

Hoci na údržbu práčky dbáme, veľmi často zabúdame práve na miesto, ktoré by sme mali kontrolovať a čistiť pravidelne – zásuvku na prací prášok. Táto zásuvka je totiž miestom, ktoré je pri praní vystavené vlhkosti, zvyšku pracích prostriedkov a prípadným nečistotám z oblečenia, čo vytvára ideálne prostredie na vznik nečistôt, plesní či usadenín.

Čo všetko môžete nájsť v zásuvke na prací prášok?

Ak ste zásuvku na prací prostriedok dlhšiu dobu nečistili, pravdepodobne vás po jej otvorení čaká nepríjemný pohľad. Najčastejšie býva celá zásuvka pokrytá mazľavým, slizkým povlakom, ktorý vzniká usadzovaním zvyškov tekutých aj práškových pracích prostriedkov. Okrem tejto nepríjemnej mazľavosti býva častým problémom aj tvrdá vrstva vodného kameňa.

To však ešte nemusí byť to najhoršie. V najvážnejších prípadoch sa v tomto priestore vytvárajú tmavé škvrny plesne, ktoré nielenže pôsobia odpudivo, ale predstavujú aj vážne zdravotné riziko. Tieto pliesne sa potom spolu s pracím práškom dostávajú do bubna práčky a môžu kontaminovať aj čerstvo vyprané oblečenie. Určite sa všetci zhodneme, že toto je scenár, ktorému sa chceme za každú cenu vyhnúť.

Preto nie je na čo čakať – poďme to spoločne vyčistiť!

Jednoduchá očista, ktorá veľa zmení

Väčšina moderných práčok má zásuvku na prací prášok skonštruovanú tak, že ju môžete jednoducho vytiahnuť von. Ak ste to ešte nikdy nerobili, nebojte sa, určite sa vám to podarí. Jednoducho zásuvku jemným potiahnutím vytiahnite z jej koľajničiek – niektoré modely práčok majú aj tlačidlo alebo poistku, ktoré stačí stlačiť a zásuvka pôjde ľahko von.

Keď ju vyberiete, máte polovicu práce za sebou. Teraz zásuvku dôkladne umyte – ideálne ju ponorte do nádoby s teplou vodou, do ktorej pridáte trochu čistiaceho prostriedku. Nechajte pôsobiť asi 20 až 30 minút, aby sa všetky nečistoty dobre uvoľnili. Potom zásuvku vyčistite hubkou alebo kefkou, v prípade odolných nečistôt vám veľmi dobre poslúži aj stará zubná kefka, ktorá sa dostane do všetkých záhybov a ťažko prístupných miest.

Nezabúdajte však ani na priestor, do ktorého sa zásuvka vracia späť. Práve toto miesto býva veľmi často opomenuté a tiež je zvyčajne plné usadenín a vlhkosti. Aj tu využijete zubnú kefku, ktorá vďaka svojej malej veľkosti zvládne vyčistiť aj tie najmenšie zákutia.

Zbavte sa vodného kameňa prírodnou cestou

Pokiaľ máte problém s vodným kameňom, nemusíte hneď siahnuť po drahých prípravkoch. Skvelým a osvedčeným domácim riešením je obyčajný ocot a jedlá sóda. Zmiešajte tieto dve suroviny do pasty alebo tekutého roztoku a naneste na miesta, kde je vodný kameň najviac usadený. Nechajte pôsobiť asi 15 až 20 minút a potom povrch dôkladne vydrhnite a opláchnite vodou. Uvidíte, že vodný kameň veľmi ľahko povolí a vaše zásuvka bude opäť ako nová.

Základ úspechu: dôkladné osušenie

Ak chcete naozaj zabrániť opätovnému vzniku plesní, je kľúčové zásuvku aj priestor, kam patrí, dôkladne vysušiť. Ideálne je nechať zásuvku na chvíľu vonku, prípadne ju utrieť čistou suchou utierkou alebo papierovými obrúskami. Keď bude všetko úplne suché, môžete zásuvku zasunúť späť na miesto.

Ako preventívne opatrenie je dobré dodržiavať jedno jednoduché pravidlo – zásuvku na prací prášok a tiež dvierka práčky nechávajte po každom praní pootvorené, aby mohol vzduch voľne prúdiť a vlhkosť sa vo vnútri nehromadila. Takto účinne predídete vzniku plesní, zatuchnutého zápachu a nepríjemných usadenín, čím predĺžite životnosť svojej práčky a ochránite zdravie celej rodiny.