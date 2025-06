Zastrihnite roh kuchynskej hubky: Jednoduchý trik, ktorý chráni domácnosť pred baktériami

3. Pravidelne dezinfikovať

Raz či dvakrát do týždňa ponorte hubku do roztoku horúcej vody, octu a jedlej sódy alebo ju na 60 sekúnd vložte navlhčenú do mikrovlnky (bez kovovej strany).

Vysoká teplota či kyslé prostredie zlikviduje väčšinu mikróbov.