Zašpinené biele tenisky budú ako nové. Spoznajte trik, ktorý pozná málokto, no zaručene funguje

Leto je obdobím, kedy naše oblečenie konečne žiari pestrými farbami. Vytiahneme zo skrine obľúbené šaty, krátke nohavice či sukne, ku ktorým neodmysliteľne patria pohodlné biele tenisky. Ich nadčasovosť je nesporná, no už po pár noseniach často strácajú svoju žiarivú belosť a namiesto módneho doplnku máme na nohách nevzhľadné sivasté topánky. Našťastie existujú účinné triky, ako im vrátiť pôvodnú krásu. Spoznajte jednoduché tipy, vďaka ktorým budú vaše biele boty opäť dokonalé.

Prací prášok áno, ale pračku radšej nie

Obľúbeným, hoci pomerne riskantným spôsobom, ako rýchlo vyriešiť problém zašpinených tenisiek, je pranie v práčke. Síce je pravdou, že ak použijete kvalitný prací prášok a pridáte k nemu ešte aj lyžičku jedlej sódy, výsledok je na pohľad perfektný. Lenže práčka vašim topánkam dlhodobo škodí – teplo, intenzívne pohyby a voda totiž ničia lepidlá, ktoré držia jednotlivé diely pohromade. Výsledkom sú rozlepené a zdeformované boty, ktoré môžete čoskoro vyhodiť.

Ako teda postupovať správne? Jednoducho – do misky nalejte teplú vodu a v nej dôkladne rozpustite odmerku kvalitného prášku na pranie. S touto pripravenou zmesou potom pomocou starej zubnej kefky jemne vyčistite celý povrch tenisiek. Po skončení ich utrite čistou špongiou namočenou v studenej vode, aby ste odstránili zvyšky mydla a nečistôt. Ideálny výsledok dosiahnete, ak topánky necháte uschnúť na priamom slnku. Slnečné lúče totiž dokážu odstrániť aj posledné jemné škvrny, ktoré ste mohli prehliadnuť.

Tableta do umývačky riadu ako tajná zbraň

Možno to na prvé počutie znie až neuveriteľne, ale klasická tableta do umývačky riadu vie dokonale očistiť nielen taniere, ale aj zašlé topánky. Zvlášť účinná je táto metóda pri silno znečistených bielych teniskách, ktoré už stratili pôvodnú farbu a začínajú byť sivé.

Ako na to? Jednu tabletu dôkladne rozdrvte, môžete na to použiť mažiarik alebo jednoduchú kuchynskú paličku na mäso. Následne prášok rozpustite v dostatočne veľkom množstve vody zahriatej na približne 60 °C. Potom topánku namočte vrchnou textilnou časťou do roztoku, no pozor, podrážky by mali zostať mimo roztoku, aby nedošlo k poškodeniu lepidla. Nechajte pôsobiť niekoľko minút, následne topánky vyberte a dočistite jemnou hubkou alebo kefkou, podľa materiálu obuvi. Aj v tomto prípade nechajte obuv schnúť na slnku, aby ste maximalizovali účinok čistenia.

Neuveriteľný prírodný trik: starý chlieb ako čistiaci zázrak

Ak preferujete ekologické riešenia bez chémie, určite vás zaujme tento netradičný tip. Hoci znie trochu bizarne, v praxi funguje prekvapivo dobre najmä na plátenné alebo kožené tenisky. Tajnou ingredienciou je obyčajný krajíček chleba!

Postup je jednoduchý – mäkkú časť starého chleba spracujte medzi prstami na guličku, ktorá vytvorí hutnú hmotu podobnú gume. Tou následne dôkladne prejdite po povrchu tenisiek. Chlieb do seba vtiahne povrchové nečistoty a jemné škvrny. Malé drobky, ktoré po čistení ostanú, odstránite kefkou, čím dokonale dočistíte povrch topánok.

Podrážky: zabúdané, no dôležité

Pri čistení tenisiek mnoho ľudí robí jednu zásadnú chybu – úplne zabúdajú na podrážky. Tie sa pritom špinia najrýchlejšie a môžu pokaziť dojem z inak čistej obuvi. Na čistenie gumových podrážok existuje niekoľko trikov.

Jednou z najúčinnejších metód je použitie obyčajnej bielej zubnej pasty. Naneste ju na kefku, poriadne vydrhnite podrážky a uvidíte, že za pár minút budú opäť ako nové. Ak hľadáte ešte lepšie domáce riešenie, pripravte si vlastný čistič. Zmiešajte rovnaké množstvo tekutého pracieho prášku a jedlej sódy a s touto zmesou podrážky dôkladne vydrhnite kefkou.

Vďaka týmto jednoduchým trikom už vaše biele tenisky nebudú pôsobiť zanedbane. Naopak, budú vyzerať, akoby ste si ich práve priniesli z obchodu. Skúste ich nabudúce vyčistiť podľa jedného z týchto návodov a uvidíte, že výsledok vás nadchne.