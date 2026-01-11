Zaspávať v objatí partnera je romantické. No zároveň je to jedna z najhorších vecí, ktoré robíte, ak sa chcete naozaj dobre vyspať

spánok v náručí partnera
spánok v náručí partnera Foto: www.shutterstock.com

Zaspávanie v náručí partnera patrí k najpríjemnejším chvíľam dňa. Pocity blízkosti a bezpečia sú pre psychickú pohodu dôležité. Ak však takto zostávate počas celej noci, môže to mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vášho spánku. Spánok má telo regenerovať — a nie vždy sa to v tesnom objatí darí.

Prečo sa nám v objatí spí horšie?

1. Telo sa potrebuje počas noci prirodzene hýbať

Počas spánku mení človek polohu opakovane — niekto párkrát, iný aj niekoľko desiatok ráz. Ide o normálny proces, ktorý pomáha uvoľniť tlak na kĺby, podporuje prekrvenie svalov a umožňuje telu správne regenerovať.

Ak sa snažíte zostať v jednej polohe, aby ste partnera neprebudili, pohyb výrazne obmedzujete. Telo tak môže:

  • tuhnúť
  • horšie sa prekrvovať
  • ráno reagovať bolesťou krku, ramien alebo chrbta

Tieto účinky sú reálne a odborníci na spánok ich dlhodobo popisujú.

2. Dlhodobý fyzický kontakt zvyšuje telesnú teplotu

Kvalitný spánok podporuje mierne zníženie telesnej teploty. Vzduch v spálni by mal mať približne 16 – 20 °C, aby telo ľahšie prešlo do hlbokých fáz spánku.

Keď ste s partnerom v tesnom kontakte, najmä koža na kožu, teplota tela môže stúpať. Výsledkom býva:

  • plytší spánok
  • častejšie budenie
  • horšia regenerácia

Tieto súvislosti sú potvrdené výskumami z oblasti termoregulácie a spánkovej hygieny.

3. Dlhodobá neprirodzená poloha spôsobuje diskomfort

Niektoré polohy sú príjemné na pár minút pri zaspávaní, ale nie na celú noc. Ak je krk, rameno alebo chrbtica dlhodobo v nevhodnej pozícii, môžu vzniknúť:

  • stuhnuté svaly
  • preťažené šľachy
  • tlak na mäkké tkanivá

Ide o bežné biomechanické javy, nie subjektívne pocity.

Prečo je maznanie stále prospešné?

Krátky fyzický kontakt pred spaním má preukázateľne pozitívne účinky:

  • znižuje stresové hormóny
  • podporuje tvorbu oxytocínu
  • zlepšuje náladu
  • posilňuje partnerskú intimitu

Odborníci preto odporúčajú: maznajte sa, ale spite tak, aby malo telo voľnosť.

Najčastejšie polohy pri zaspávaní – čo o nich naozaj vieme

Uvedené polohy patria medzi bežné formy partnerského zaspávania. Každá je vhodná len krátkodobo, nie na celú noc.

  • Lyžička (spánok na boku v objatí)
    Príjemná poloha na zaspávanie, no často zaťažuje rameno a hornú časť chrbta partnera, ktorý objíma.
  • Tvárou k sebe
    Poskytuje pocit blízkosti, no dlhodobé dýchanie teplého vzduchu z malej vzdialenosti môže zvyšovať teplotu a narúšať komfort.
  • Chrbtami k sebe
    Umožňuje voľnejší pohyb tela, preto je na spánok vhodnejšia než väčšina “kontaktových” polôh.
  • Hlava na ramene
    Veľmi upokojujúca poloha, no pre dlhodobý spánok môže zaťažovať krčnú chrbticu oboch partnerov.
  • Spánok na bruchu
    Môže čiastočne znižovať chrápanie, no nie je odporúčaný ako hlavná spánková poloha, pretože preťažuje krk a kríže.
  • Prepletená poloha (pletenina)
    Romantická, ale fyzicky náročná. Väčšina ľudí v nej vydrží len pár minút.

Dôležité je zdôrazniť: žiadna „partnerská spánková poloha“ nie je zdravotne ideálna na celú noc.

Ako teda spať zdravo a zároveň si užívať blízkosť?

Najlepšou stratégiou, ktorú odporúčajú aj odborníci na spánok, je:

  1. Pred spaním sa pomaznajte alebo zaspávajte v príjemnej polohe.
  2. Keď začínate upadať do spánku, presuňte sa každý do svojho prirodzeného postavenia.
  3. Počas noci si nechajte priestor na voľný pohyb.
  4. Ráno alebo pri prebúdzaní si opäť doprajte objatie.

Takto získate výhody partnerstva aj kvalitného spánku bez toho, aby trpelo vaše telo.

