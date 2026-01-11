Zaspávať v objatí partnera je romantické. No zároveň je to jedna z najhorších vecí, ktoré robíte, ak sa chcete naozaj dobre vyspať

Zaspávanie v náručí partnera patrí k najpríjemnejším chvíľam dňa. Pocity blízkosti a bezpečia sú pre psychickú pohodu dôležité. Ak však takto zostávate počas celej noci, môže to mať nepriaznivý vplyv na kvalitu vášho spánku. Spánok má telo regenerovať — a nie vždy sa to v tesnom objatí darí.
Prečo sa nám v objatí spí horšie?
1. Telo sa potrebuje počas noci prirodzene hýbať
Počas spánku mení človek polohu opakovane — niekto párkrát, iný aj niekoľko desiatok ráz. Ide o normálny proces, ktorý pomáha uvoľniť tlak na kĺby, podporuje prekrvenie svalov a umožňuje telu správne regenerovať.
Ak sa snažíte zostať v jednej polohe, aby ste partnera neprebudili, pohyb výrazne obmedzujete. Telo tak môže:
- tuhnúť
- horšie sa prekrvovať
- ráno reagovať bolesťou krku, ramien alebo chrbta
Tieto účinky sú reálne a odborníci na spánok ich dlhodobo popisujú.
2. Dlhodobý fyzický kontakt zvyšuje telesnú teplotu
Kvalitný spánok podporuje mierne zníženie telesnej teploty. Vzduch v spálni by mal mať približne 16 – 20 °C, aby telo ľahšie prešlo do hlbokých fáz spánku.
Keď ste s partnerom v tesnom kontakte, najmä koža na kožu, teplota tela môže stúpať. Výsledkom býva:
- plytší spánok
- častejšie budenie
- horšia regenerácia
Tieto súvislosti sú potvrdené výskumami z oblasti termoregulácie a spánkovej hygieny.
3. Dlhodobá neprirodzená poloha spôsobuje diskomfort
Niektoré polohy sú príjemné na pár minút pri zaspávaní, ale nie na celú noc. Ak je krk, rameno alebo chrbtica dlhodobo v nevhodnej pozícii, môžu vzniknúť:
- stuhnuté svaly
- preťažené šľachy
- tlak na mäkké tkanivá
Ide o bežné biomechanické javy, nie subjektívne pocity.
Prečo je maznanie stále prospešné?
Krátky fyzický kontakt pred spaním má preukázateľne pozitívne účinky:
- znižuje stresové hormóny
- podporuje tvorbu oxytocínu
- zlepšuje náladu
- posilňuje partnerskú intimitu
Odborníci preto odporúčajú: maznajte sa, ale spite tak, aby malo telo voľnosť.
Najčastejšie polohy pri zaspávaní – čo o nich naozaj vieme
Uvedené polohy patria medzi bežné formy partnerského zaspávania. Každá je vhodná len krátkodobo, nie na celú noc.
- Lyžička (spánok na boku v objatí)
Príjemná poloha na zaspávanie, no často zaťažuje rameno a hornú časť chrbta partnera, ktorý objíma.
- Tvárou k sebe
Poskytuje pocit blízkosti, no dlhodobé dýchanie teplého vzduchu z malej vzdialenosti môže zvyšovať teplotu a narúšať komfort.
- Chrbtami k sebe
Umožňuje voľnejší pohyb tela, preto je na spánok vhodnejšia než väčšina “kontaktových” polôh.
- Hlava na ramene
Veľmi upokojujúca poloha, no pre dlhodobý spánok môže zaťažovať krčnú chrbticu oboch partnerov.
- Spánok na bruchu
Môže čiastočne znižovať chrápanie, no nie je odporúčaný ako hlavná spánková poloha, pretože preťažuje krk a kríže.
- Prepletená poloha (pletenina)
Romantická, ale fyzicky náročná. Väčšina ľudí v nej vydrží len pár minút.
Dôležité je zdôrazniť: žiadna „partnerská spánková poloha“ nie je zdravotne ideálna na celú noc.
Ako teda spať zdravo a zároveň si užívať blízkosť?
Najlepšou stratégiou, ktorú odporúčajú aj odborníci na spánok, je:
- Pred spaním sa pomaznajte alebo zaspávajte v príjemnej polohe.
- Keď začínate upadať do spánku, presuňte sa každý do svojho prirodzeného postavenia.
- Počas noci si nechajte priestor na voľný pohyb.
- Ráno alebo pri prebúdzaní si opäť doprajte objatie.
Takto získate výhody partnerstva aj kvalitného spánku bez toho, aby trpelo vaše telo.