Zásoby zemiakov v pivnici. Pozor na jedinú drobnosť, ktorá vám môže zničiť celú úrodu

Vyberte vhodnú odrodu Nie všetky odrody sa hodia na dlhodobé skladovanie. Pri zemiakoch sa odporúčajú napríklad odrody DALI, Rosella, Ditta, Karin, Agria či Marabel, ktoré majú dobré predpoklady na to, aby vydržali dlhšie v pivnici bez väčšej straty kvality.

Skladujte len zdravé a nepoškodené hľuzy

Predtým než sa zemiaky presunú do pivnice alebo iného skladovacieho priestoru, mali by ste ich dôkladne pretriediť. Ak zistíte, že niektoré kusy sú poškodené, prezreté či dokonca nahnité, odložte ich bokom na okamžitú spotrebu. Skladovanie narušených hľúz spolu so zdravými môže viesť k šíreniu plesní a iných chorôb.