Zasaďte tento ker už v marci, vyhnite sa hrabošom a doprajte si chutnú úrodu

Prítomnosť hraboša v záhrade spoznáte bez väčších ťažkostí: často po ňom zostáva poškodený trávnik, nahlodané korene rastlín, ktoré následne vädnú alebo hynú, a takisto obhryzená zelenina, napríklad mrkva. V nasledujúcich riadkoch vám poradíme, ktoré rastliny dokážu tento malý hlodavec odplašiť prirodzenou cestou, a navyše z nich budete mať aj vlastný úžitok.

Drobný hlodavec s dlhým chvostom vie narobiť veľké škody

Hraboš je nenápadný hlodavec s dlhým chvostom, ktorý dokáže potrápiť nielen majiteľov záhrad, ale občas aj ľudí, ktorí skladujú potraviny v dome či na chate. Škody, ktoré spôsobuje, sú pomerne rozmanité:

Trávniky a záhony: Vyhrabáva v nich okrúhle dierky a tvorí sieť chodbičiek v pôde.

Vyhrabáva v nich okrúhle dierky a tvorí sieť chodbičiek v pôde. Korene a cibule rastlín: Živí sa podzemnými časťami rastlín, čo môže viesť k ich rýchlemu odumretiu.

Živí sa podzemnými časťami rastlín, čo môže viesť k ich rýchlemu odumretiu. Mladé stromy: Ohlodáva kôru, čím stromčeky oslabuje alebo dokonca zničí.

Ohlodáva kôru, čím stromčeky oslabuje alebo dokonca zničí. Semená a plody: Na jar mu chutia najmä mladé výhonky a listy, ale nepohrdne ani rôznymi semenami, koreňovou zeleninou či plodmi.

Okrem toho môže byť hraboš prenášačom nebezpečných chorôb, vďaka čomu je dôležité zamerať sa na jeho vyhnanie zo záhrady humánnymi metódami, než sa rozhodnete použiť chémiu či jedy. Takéto jedy totiž ohrozujú aj užitočných predátorov, napríklad dravé vtáky alebo lasice, ktoré pomáhajú držať stavy hlodavcov pod kontrolou. Ak by dravec ulovil otráveného hlodavca, sám by mohol v dôsledku požitia toxickej látky uhynúť v hrozných kŕčoch. Nebezpečenstvo sa pritom týka aj domácich miláčikov, ako sú mačky alebo menší psy, ktorí môžu prísť do styku s jedom alebo s otrávenou korisťou.

Odpudzovanie hrabošov vďaka citlivému čuchu

Jednou z účinných ciest, ako sa hrabošov zbaviť, je využiť ich vycibrený čuch. Existuje niekoľko rastlín, ktorých aróma hlodavcom vôbec nevonia, a práve tie vám môžu poslúžiť na prirodzenú ochranu. Skvelým príkladom je čierna ríbezľa. Jej silná vôňa býva pre hraboše natoľko nepríjemná, že radšej hľadajú útočisko inde.

TIP: Medzi ďalšie rastliny, ktoré hrabošom nevoňajú, môžeme zaradiť cesnak, mätu, rumanček, baza čierna, korunkovka (tiež nazývaná riadkovec či ríšska koruna – latinsky Fritillaria), prýštec a komonicu. Ak ich v záhrade vhodne rozmiestnite, dokážete hlodavcom značne skomplikovať ich „návštevy“.

Prečo pestovať čiernu ríbezľu?

Ak hľadáte rastlinu, ktorá je užitočná v boji proti hrabošom, a zároveň chcete získať cenné ovocie plné vitamínov, čierna ríbezľa je jednou z najlepších možností. Je to drobné bobuľovité ovocie mimoriadne bohaté na vitamín C – v 100 gramoch obsahuje približne 177 mg, čo môže predstavovať vyše 200 % odporúčanej dennej dávky. Okrem toho v ňom nájdete aj celý rad minerálov, antioxidantov a ďalších prospešných živín.

V kuchyni má mimoriadne široké využitie. V čase dozrievania ju môžete:

Primiešať do nepečených tvarohových dezertov, ktorým dodá sviežu kyslastú príchuť.

Využiť pri príprave smoothie či domácej zmrzliny.

Zamraziť a využiť počas zimy, aby ste mali zdroj vitamínov po celý rok.

Spracovať na zaváraniny, sirupy, džemy či šťavy.

Možností, ako si pochutiť na čiernej ríbezli, je nespočetne veľa. Ak vám záleží na zdravom stravovaní a radi by ste obohatili svoj jedálniček, táto rastlina by vo vašej záhrade určite nemala chýbať.

Pozrite sa, ako na jarný rez čiernej ríbezle

Ako vysádzať čiernu ríbezľu?

Čierna ríbezľa je pomerne nenáročný ker, ktorý zvládnete pestovať aj v menšej záhradke. Sadíme ju buď na jeseň alebo veľmi skoro na jar, kedy pominú silnejšie mrazy. Rastliny predávané v kontajneroch môžete vysádzať takmer po celý rok, ale treba dbať na to, aby pôda nebola premrznutá či príliš premočená.

Tak ako pri každej výsadbe, aj tu je kľúčová kvalitná príprava pôdy. Vhodné je:

Vybrať slnečné a chránené miesto, kde sa ker bude cítiť dobre. Pôdu dôkladne odburiniť a prekypriť. Odstránenie burín je dôležité, pretože mladé ríbezle by museli bojovať o živiny. Obohatiť pôdu dobre vyzretým kompostom, ktorý poskytne rastline dostatok živín.

Čierna ríbezľa dokáže prospievať aj v menej úrodných pôdach, no ideálna je stredne ťažká, humózna a priepustná zemina s neutrálnym až mierne kyslým pH. Ak je pôda príliš ílovitá, treba ju upraviť pridaním väčšieho množstva kompostu alebo piesku, aby ste zlepšili jej priepustnosť.

Ako postupovať pri samotnej výsadbe:

Prostokorenné sadenice je vhodné pred sadením na približne dve hodiny namočiť do vedra s vodou, aby sa korene dostatočne zavlažili. Koreňový bal kontajnerových rastlín jemne poprepletajte prstami, aby korene nerástli dokola a mohli sa ľahšie rozrastať do okolia. Hĺbka jamy by mala byť aspoň 30 cm, prípadne podľa veľkosti nádoby, z ktorej rastlinu presádzate. Dno jamy môžete poliať jedným vedrom vody, aby bola pôda dostatočne vlhká. Pri výsadbe viacerých kríkov dodržiavajte vzdialenosť aspoň 1,2 až 1,5 metra medzi jednotlivými rastlinami a približne 1,8 metra medzi riadkami. Po vysadení krík dôkladne zalejte, aby sa korene dobre uchytili, a následne ho zamulčujte (napríklad slamou, trávnou štiepkou alebo kôrou). Mulčovanie spomaľuje rast buriny a zároveň znižuje odparovanie vody z pôdy.

Zhrnutie:

Hraboše dokážu na záhrade spôsobiť nemalé škody od ničenia koreňov cez ohryzenie kôry stromčekov až po znehodnotenie úrody.

Okrem používania jedov, ktoré ohrozujú aj ďalšie zvieratá, je dobré využiť prirodzené prostriedky.

Čierna ríbezľa, vďaka svojej výraznej aróme, môže pomôcť odpudiť hraboše a zároveň je prínosom pre váš jedálniček.

Pestovanie tohto kríka je pomerne jednoduché, ak pripravíte pôdu, vyberiete slnečné stanovište a po výsadbe rastline poskytnete dostatok vlahy.

Ak sa rozhodnete zasadiť čiernu ríbezľu, môže to byť výhodná investícia do budúcnosti. Získate totiž nielen užitočného pomocníka proti nevítaným hlodavcom, ale aj chutné a mimoriadne zdravé ovocie, ktoré vám v sezóne poskytne veľa možností v kuchyni a počas zvyšku roka si ho môžete vychutnať napríklad v podobe mrazených bobúľ, sirupov či domácich džemov. Navyše, ak budete dbať na správnu starostlivosť a rez, ker vás bude tešiť bohatej úrode každý rok.