Zasaďte ich, kým je ešte čas. Ktoré rastliny dokážu rozkvitnúť aj počas mrazov?

Možno sa zdá, že s príchodom zimy sa život v záhrade úplne zastaví. Niektoré rastliny však túto predstavu hravo poprú. Dokážu sa prebudiť práve v období, keď väčšina zelene oddychuje, a ich kvety žiaria na pozadí snehu ešte výraznejšie. Aj keď podmienky na výsadbu už nie sú ideálne, počasie vám to možno ešte dovolí. A ak nie, mnohé z týchto zimných krásavíc môžete pestovať aspoň v kvetináčoch pri vchode, na terase či na parapete.
Keď všetko spí, ony sa rozhodnú kvitnúť
Niektoré rastliny pôsobia až magicky. Zatiaľ čo okolitá záhrada akoby stíchla a zaspala, tieto druhy sa práve vtedy rozhodnú ukázať svoju silu. Objavujú sa v období, keď sa z krajiny vytráca farba, čo ich robí ešte pozoruhodnejšími. Prinášajú do zimy jemnosť, optimizmus a nečakaný závan života. A práve preto sú tak neprehliadnuteľné.
Hoci ideálnym časom na ich výsadbu je skôr jeseň, kedy majú šancu dobre zakoreniť, ešte stále nie je úplne neskoro. Ak si nie ste istí, pokojne ich nechajte prečkať v kvetináči. Niektorým rastlinám to prospieva dokonca viac, než keby boli narýchlo vysadené do záhona.
Čemeřica – naozajstná kráľovná zimy
Čemerica čierna pôsobí, akoby ani nepatrila na tento svet. Keď je zem premrznutá a ostatné trvalky ešte len tuhým spánkom odpočívajú, ona začína prebúdzať svoje puky. Niekedy zakvitne už koncom decembra, inokedy v januári. Jej kvety môžu byť snehobiele, krémové až temne vínové – všetky rovnako elegantné a nenápadne výrazné.
Najlepšie sa jej darí v polotieni, v humóznej a mierne vlhkej pôde, ktorá však nesmie stáť vo vode. Keď si raz v záhrade zvykne, stane sa z nej nenáročná a dlhoročná spoločníčka. Zaujímavosťou je, že v kvetináči dokáže začať kvitnúť ešte o niečo skôr, najmä ak ju postavíte na miesto chránené pred vetrom.
Pozor však na jej jedovatosť – pri manipulácii určite používajte rukavice.
Vresovec – nenápadný klenot zimnej záhrady
Vresovec pleťový patrí medzi najvďačnejšie zimné rastliny. Na prvý pohľad pôsobí skromne, no keď sa objavia jeho drobné zvončekovité kvety, rozžiari sa ako malý plamienok. Kvitne často už v decembri a v priaznivých podmienkach udrží farbu až do jari. Môžete si vybrať biely, ružový, fialový či sýtočervený kultivar.
Má rád slnečné až polotienisté miesto a ľahkú, mierne kyslú, dobre priepustnú pôdu. Hoci pôsobí krehko, bez problémov odolá mrazom aj snehu. Vo vresoviskách vyzerá nádherne, ale v kvetináči môže byť ešte efektnejší – stačí ho umiestniť k vchodovým dverám alebo na balkón.
Poznámka: Vres a vresovec nie sú totožné rastliny, hoci vyžadujú rovnaké podmienky. Vres kvitne skôr a častejšie sa používa na jesenné aranžmány.
Kalina bodnantská – voňavý zázrak v najtuhšej zime
Kalina bodnantská patrí medzi najpôsobivejšie kvitnúce dreviny zimy. Kým iné kríky zostávajú holé, ona rozvešia na konáre svetloružové trubkovité kvety, ktoré navyše krásne voňajú. Ak je zima mierna, môže sa rozkvitnúť už v decembri; inak najčastejšie v januári až februári.
Uprednostňuje chránené miesto – ideálne blízko múra alebo domu, kde sa udrží trocha tepla a kde ju nezasiahne studený vietor. Darí sa jej v priepustnej a mierne kyslej pôde. V suchších zimách jej prospeje občasná zálievka počas dní nad nulou.
Mladé rastliny môžete pokojne pestovať aj v priestrannom kvetináči a vysadiť ich až na jar. Neraz zakvitnú aj tam – a to dokonca skôr, než ich presadíte do záhona.
Ako sadiť rastliny počas zimy
Zimná výsadba má jedno základné pravidlo:
ak pôda nie je zamrznutá, môžete sadiť.
V posledných rokoch bývajú decembrové a januárové teploty v našich končinách prekvapivo mierne, takže výsadba čemeríc, vresovca, vresu či mladých kalín je stále reálna. Ak sa necítite na riziko, pestovanie v kvetináčoch je bezpečná a praktická alternatíva.
Pri zimnej výsadbe platí:
- sádzajte počas dní, keď je niekoľko hodín nad nulou
- na pôdu po výsadbe nedávajte hrubú vrstvu mulču – postačí jemná vrstva lístia či kôry
- nové rastliny chráňte pred studenými vetrami pomocou chvojiny alebo vetvičiek ihličnanov
Ako ochrániť rastliny v kvetináčoch pred premrznutím
Nádoby majú výhodu v tom, že ich môžete premiestniť na chránené miesto. Zároveň však korene v kvetináči premŕzajú rýchlejšie než v zemi. Ako tomu predísť?
- používajte väčšie kvetináče s dostatkom substrátu
- obaľte ich jutou, geotextíliou, starým svetrom alebo inou izolačnou vrstvou
- nikdy ich neumiestňujte priamo na dlažbu či betón – podložte ich drevom
- počas období bez mrazov zalievajte jemne, aby pôda úplne nevyschla
- prebytočná voda musí mať priestor odtiecť
- ideálne stanovisko je to, ktoré je chránené pred vetrom