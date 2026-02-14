Zapínate práčku v nesprávnom čase? Správne načasovanie vám môže ušetriť peniaze aj energiu

Len málo domácich činností robíme tak automaticky ako pranie. Nahromadí sa plný kôš, stlačíme tlačidlo a hotovo. No hoci sa často hovorí, že práčku je najlepšie zapínať ráno či večer, úplná pravda je o niečo zložitejšia. To, či skutočne ušetríte peniaze a energiu, závisí predovšetkým od tarify, ktorú máte dohodnutú s dodávateľom elektriny.
Nie každá domácnosť platí za elektrinu rovnako. A práve preto nie je jedno univerzálne pravidlo, ktoré by platilo pre každého. Poďme si vysvetliť, ako to naozaj funguje.
Kedy má význam riešiť čas zapnutia práčky
✔️ Ak máte jednotarifnú sadzbu
V takom prípade je cena elektriny rovnaká počas celého dňa.
To znamená, že z pohľadu peňazí je úplne jedno, či periete ráno, na obed alebo neskoro večer.
Úsporu teda nedosiahnete načasovaním, ale inými postupmi – napríklad praním pri nižšej teplote alebo plným bubnom.
✔️ Ak máte dvojtarifnú sadzbu (nízka a vysoká tarifa)
Tu už načasovanie zohráva zásadnú úlohu.
V nízkej tarife je elektrina lacnejšia, a preto sa oplatí:
- prať v čase, keď platí nízky tarif
- presne si skontrolovať jeho hodinové rozloženie (môže byť cez deň aj v noci, závisí od dodávateľa a tarify)
Len v tomto prípade platí, že ranné alebo večerné pranie môže naozaj znížiť účty za elektrinu.
Ako fungujú špičky v spotrebe energie
Energetická sieť síce má svoje špičky – typicky popoludní a podvečer –, ale to samo o sebe ešte neznamená, že vtedy platíte viac. Ceny pre domácnosti sa odvíjajú od tarify, nie od aktuálneho zaťaženia siete.
To, že je sieť v určitých hodinách zaťažená, je pravdivé, no domácnosť to finančne pocíti len vtedy, ak má nastavenú tarifnú diferenciáciu.
Čo skutočne šetrí energiu pri praní
Namiesto sledovania hodín je väčšinou oveľa efektívnejšie upraviť spôsob prania.
✔️ 1. Nižšia teplota = menšia spotreba
Najväčším žrútom energie v práčke je ohrev vody. Programy na 30–40 °C sú výrazne úspornejšie a s modernými pracími prostriedkami dostatočné pre väčšinu prádla.
✔️ 2. Plná práčka je najúspornejšia
Práčka spotrebuje takmer rovnaké množstvo elektriny pri polovičnej aj plnej náplni, preto je najlepšie čakať, kým zaplníte bubon.
✔️ 3. Sušička spotrebuje násobne viac energie
Ak máte možnosť sušiť bielizeň prirodzene, ušetríte podstatne viac, než keby ste menili čas prania.
Sušička je energeticky veľmi náročná a zvyšuje teplotu aj vlhkosť v interiéri.
✔️ 4. Úsporu ovplyvňuje aj nastavenie domácnosti
Najmä v lete môže byť výhodné prať ráno alebo večer, nie kvôli cene elektriny, ale preto, že spotrebič menej prehreje byt, čo znižuje potrebu klimatizácie.
Takže – kedy je najlepší čas na pranie?
Záleží od toho, aký tarifu máte:
- Jednotarifný: môžete prať kedykoľvek, cena je rovnaká.
- Dvojtarifný: riaďte sa nízkou tarifou – toto je jediný čas, keď môžete reálne ušetriť peniaze vďaka načasovaniu.
Ak chcete optimalizovať spotrebu, oplatí sa skôr zamerať na úsporné programy, nižšiu teplotu a rozumné používanie sušičky.