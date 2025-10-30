Zapečené balíčky v alobale: Rýchla večera, ktorá zachráni každý deň!

Zemiaky v alobale
Zemiaky v alobale Foto: www.shutterstock.com

Už sa vám vytratila inšpirácia na večeru? Máme riešenie! Tento nápaditý „balíček“ obsahuje komplet hlavný chod – minimum práce, rýchla príprava a výsledok, ktorý si všetci pochvália.

Pozrite si video návod:

Každodenné vymýšľanie, čo položiť na stôl, dá človeku zabrať. No jesť sa musí, a keď nechcete hodiny stáť pri sporáku, táto večera je ideálna. Poďme na to, nech hladní doma dlho nešomrú.

Zapečené v alobale – jednoduché a výborné

Budete potrebovať:

  • 5 stredne veľkých zemiakov
  • 6 plátkov bravčového mäsa (najlepšie z karé)
  • 1 cibuľa
  • 1 väčšia mrkva
  • 2 lyžice oleja
  • cca 70 g syra podľa chuti
  • soľ, čierne korenie
  • zakysaná smotana (2 lyžice na balíček)
  • alobal

Postup:

  1. Zemiaky ošúpte, nakrájajte na tenšie kolieska a krátko povarte – stačí 5 minút. Sceďte a osoľte, okoreňte.
  2. Mäso nakrájajte na šesť plátkov, rozklepte cez potravinovú fóliu, aby sa nešpinila linka. Osoľte a okoreňte z oboch strán.
  3. Cibuľu nakrájajte na plátky, mrkvu nastrúhajte nahrubo.
  4. Na oleji krátko (cca 2 minúty) orestujte cibuľu, pridajte mrkvu a ešte 2 minútky restujte.
  5. Syr si nastrúhajte – množstvo si môžete upraviť podľa seba.

Plnenie balíčkov:

Na každý kus alobalu poukladajte:

1️ vrstvu zemiakov
2️ plátok mäsa
3️ cibuľovo-mrkvovú zmes
4️ dve lyžice zakysanej smotany
5️ poriadnu hrsť syra

Balíčky pevne uzavrite, poukladajte na plech a pečte v rúre vyhriatej na 200 °C približne 30 minút.

Potom ich opatrne otvorte (pozor na unikajúcu paru!) a nechajte ešte 10 – 15 minút zapiecť, aby bol povrch krásne zlatistý.

Podávajte posypané obľúbenými bylinkami.

TIP: Svieži kapustový šalát s majoránkou

K zapečenému mäsu sa skvele hodí jednoduchý kapustový šalát:

  • nakrájajte kapustu na tenké pásiky
  • osoľte ju a premasírujte rukami, nechajte 10 minút odstáť
  • zlejte vodu, ktorú pustila
  • pridajte 3 lyžice olivového oleja, ocot podľa chuti (cca 3 lyžice), 3 lyžice cukru, lyžičku pepra a 3 lyžičky majoránky
  • premiešajte a prípadne dochuťte podľa seba

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať