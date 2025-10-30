Zapečené balíčky v alobale: Rýchla večera, ktorá zachráni každý deň!

Už sa vám vytratila inšpirácia na večeru? Máme riešenie! Tento nápaditý „balíček“ obsahuje komplet hlavný chod – minimum práce, rýchla príprava a výsledok, ktorý si všetci pochvália.
Pozrite si video návod:
Každodenné vymýšľanie, čo položiť na stôl, dá človeku zabrať. No jesť sa musí, a keď nechcete hodiny stáť pri sporáku, táto večera je ideálna. Poďme na to, nech hladní doma dlho nešomrú.
Zapečené v alobale – jednoduché a výborné
Budete potrebovať:
- 5 stredne veľkých zemiakov
- 6 plátkov bravčového mäsa (najlepšie z karé)
- 1 cibuľa
- 1 väčšia mrkva
- 2 lyžice oleja
- cca 70 g syra podľa chuti
- soľ, čierne korenie
- zakysaná smotana (2 lyžice na balíček)
- alobal
Postup:
- Zemiaky ošúpte, nakrájajte na tenšie kolieska a krátko povarte – stačí 5 minút. Sceďte a osoľte, okoreňte.
- Mäso nakrájajte na šesť plátkov, rozklepte cez potravinovú fóliu, aby sa nešpinila linka. Osoľte a okoreňte z oboch strán.
- Cibuľu nakrájajte na plátky, mrkvu nastrúhajte nahrubo.
- Na oleji krátko (cca 2 minúty) orestujte cibuľu, pridajte mrkvu a ešte 2 minútky restujte.
- Syr si nastrúhajte – množstvo si môžete upraviť podľa seba.
Plnenie balíčkov:
Na každý kus alobalu poukladajte:
1️ vrstvu zemiakov
2️ plátok mäsa
3️ cibuľovo-mrkvovú zmes
4️ dve lyžice zakysanej smotany
5️ poriadnu hrsť syra
Balíčky pevne uzavrite, poukladajte na plech a pečte v rúre vyhriatej na 200 °C približne 30 minút.
Potom ich opatrne otvorte (pozor na unikajúcu paru!) a nechajte ešte 10 – 15 minút zapiecť, aby bol povrch krásne zlatistý.
Podávajte posypané obľúbenými bylinkami.
TIP: Svieži kapustový šalát s majoránkou
K zapečenému mäsu sa skvele hodí jednoduchý kapustový šalát:
- nakrájajte kapustu na tenké pásiky
- osoľte ju a premasírujte rukami, nechajte 10 minút odstáť
- zlejte vodu, ktorú pustila
- pridajte 3 lyžice olivového oleja, ocot podľa chuti (cca 3 lyžice), 3 lyžice cukru, lyžičku pepra a 3 lyžičky majoránky
- premiešajte a prípadne dochuťte podľa seba